Le terrificanti avventure di Sabrina 3: nuovo trailer e data di debutto

A quanto pare, attraverso un breve video, è stata svelata la data destinata al debutto del capitolo 3 de Le terrificanti avventure di Sabrina, serie televisiva Netflix. Dunque, tutti i fan che non vedono l’ora di assistere al ritorno di Sabrina Spellman, dovranno attendere ancora un po, sino al 24 gennaio 2020. Per il momento, pare che Netflix non abbia divulgato informazioni inerenti al numero di episodi che andranno a comporre la nuova stagione della serie televisiva che vede come protagonista Sabrina, una “apparente normale ragazza” metà umana e metà strega.

I primi episodi della serie statunitense hanno debuttato nel 2018 e – molto probabilmente – anche la terza stagione, così come le due precedenti, potrebbe essere composta da 9 oppure 10 episodi. Dunque, come potete vedere nel breve video Netflix, appare la giovane protagonista interpretata da Kiernan Shipka, in un luogo alquanto sinistro e angosciante: infernale. Infatti, sembrerebbe che Sabrina dovrà avventurarsi negli inferi per cercare di mettere in salvo la vita di Nick – il suo fidanzato – che verrà interpretato da Gavin Leatherwood. Proprio a tal proposito il produttore Roberto Aguirre-Sacasa avrebbe affermato in precedenza che “sarà davvero, divertente. Si tratta di qualcosa di pericoloso, ma è davvero divertente”

Sinossi de Le terrificanti avventure di Sabrina 3

“Sebbene abbia sconfitto il padre Lucifero, il Signore Oscuro resta intrappolato nella prigione umana dell’amato fidanzato, Nicholas Scratch. Sabrina non riesce a darsi pace sapendo che Nick ha compiuto il sacrificio estremo e che stia soffrendo, bruciando all’Inferno. Con il prezioso aiuto del suo gruppo di amici mortali, Harvey, Rosalind e Theo, Sabrina si impegna a liberare Nick dalla dannazione eterna e riportarlo fra le sue braccia. Tuttavia, l’assenza del Signore Oscuro ha avuto ripercussioni sul regno degli Inferi e, con il trono vuoto, Sabrina deve assumere il titolo di Regina per difenderlo da un pretendente, l’affascinante principe Calibano. Nel frattempo, in superficie, un misterioso circo arriva a Greendale, rivelandosi una sinistra minaccia per gli abitanti”.