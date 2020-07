Le Terrificanti Avventure di Sabrina era previsto un crossover con Riverdale?

Nella giornata di ieri era arrivata la notizia della cancellazione da parte di Netflix de Le Terrificanti Avventure di Sabrina ovvero la serie sviluppata dal creatore di Riverdale e CCO di Archie Comics, Roberto Aguirre-Sacasa come reboot più dark dell’omonima serie anni ’90 andata in onda su Nickelodeon prendendo spunto dal rilancio fumettistico del 2014.

Lo stesso Aguirre-Sacasa è intervenuto su twitter confermando, seppur ufficiosamente, che l’ormai cancellata Stagione 5 de Le Terrificanti Avventure di Sabrina avrebbe adattato l’arco narrativo dei fumetti “Witch War” e avrebbe coinvolto – almeno a giudicare dall’immagine allegata al messaggio – Riverdale.

Nello specifico lo showrunner ha scritto che la Stagione 4 sarà fantastico ma la Stagione 5 sarebbe stata incredibile. Aguirre-Sacasa promette inoltre nel messaggio una continuazione delle trame de Le Terrificanti Avventure di Sabrina in forma di fumetto come accaduto nel recente passato ad altre serie cancellate o terminate.

Commentando la chiusura della serie sempre Aguirre-Sacasa aveva detto:

Lavorare per Le Terrificanti Avventure di Sabrina è stato per me un incredibile onore. Lavorare con il cast, iniziando da Kiernan che è diventata la più amata giovane strega di sempre, è stata una gioia immensa. Devo ringraziare tutta la squadra di lavoro, scrittori, editor, assistenti, e tutti coloro che hanno lavorato con così tanto amore a questo sogno oscuro che è stato lo show. Sono anche grato ai nostri partner come Netflix, Warner Bros., Berlanti Television e Archie Comics per averci permesso di raccontare la storia che volevamo raccontare. Non vediamo l’ora di guardare, insieme a voi, la quarta parte dello show.