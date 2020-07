La serie tv Le Terrificanti Avventure di Sabrina è stata cancellata

Netflix ha cancellato la serie tv Le Terrificanti Avventure di Sabrina, i prossimi otto episodi che usciranno verso la fine dell’anno, saranno quindi gli ultimi. Come molti di voi sapranno, Warner Bros. decise di realizzare la serie tv su Sabrina per dare uno show di accompagnamento e replicare il grande successo di Riverdale. Per questo motivo si scelse di seguire la storia raccontata nella serie di fumetti Chilling Adventures of Sabrina di Roberto Aguirre-Sacasa. Il risultato è stato uno show molto diverso da quello degli anni Novanta con Melissa Joan Hart che era più simpatico e spensierato. Le Terrificanti Avventure di Sabrina mostra il lato oscuro della giovane adolescente strega, condendo la narrazione con riferimenti al satanismo e all’esoterismo.

CHILLING ADVENTURES OF SABRINA

Tutto sommato, la serie tv Netflix è stata già dal suo debutto un grandissimo successo, sia di pubblico sia di critica, almeno fino all’ultima stagione andata in onda, la terza. E, anche se la serie continua ad avere successo tra i fan dei classici fumetti di Archie e con quelli più recenti scritti da Aguirre-Sacasa, Netflix non sembra avere fiducia nel prodotto, per questo motivo i prossimi otto episodi saranno quelli conclusivi. La notizia della cancellazione della serie è stata divulgata dal sito TV Line (potete leggerla a questo link) a cui Aguirre-Sacasa, showrunner dello spettacolo, ha rilasciato una dichiarazione: “Lavorare per Le Terrificanti Avventure di Sabrina è stato per me un incredibile onore. Lavorare con il cast, iniziando da Kiernan che è diventata la più amata giovane strega di sempre, è stata una gioia immensa. Devo ringraziare tutta la squadra di lavoro, scrittori, editor, assistenti, e tutti coloro che hanno lavorato con così tanto amore a questo sogno oscuro che è stato lo show. Sono anche grato ai nostri partner come Netflix, Warner Bros., Berlanti Television e Archie Comics per averci permesso di raccontare la storia che volevamo raccontare. Non vediamo l’ora di guardare, insieme a voi, la quarta parte dello show“.