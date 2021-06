Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 16 giugno

Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state diffuse le uscite Edizioni BD e J-POP del 16 giugno. Da segnalare per J-POP Star Red per la Moto Hagio Collection, l’esordio di Madk e il secondo e conclusivo volume di Vampires di Osamu Tezuka mentre per Edizioni BD c’è Pokémon – Detective Pikachu ovvero l’adattamento a fumetti dell’omonimo film.

Leggete anche il nostro articolo con le novità Edizioni BD e J-POP di luglio 2021.

Le uscite Edizioni BD e J-POP del 16 giugno

Le uscite J-POP del 16 giugno

Star Red – Moto Hagio Collection

di Moto Hagio

€ 12,50

Nel XXIII secolo Marte è utilizzato dai terrestri come una colonia penale, per “ospiti” condannati ai lavori forzati. Red è nata in questo mondo difficile e anche se volesse non potrebbe nasconderlo: Marte marchia i suoi figli con il segno inconfondibile degli occhi rossi. Ma dona loro anche un’altra eredità: sensazionali poteri ESP! Un’abilità incredibile che tuttavia Red rifiuta di accettare e che percepisce come una compensazione per la distruzione della sua amata terra…

Acquista Star Red – Moto Hagio Collection su Amazon.

Madk 1

di Ryo Suzuri

Prezzo: € 6,90

Etichettato come “anormale” a causa delle sue inclinazioni, Makoto ha sofferto la solitudine per così tanto tempo da arrivare alla conclusione di poter trovare un compagno solo tra le pagine di un grimorio, evocando per sé un demone… e ad apparirgli è niente meno che J, il bellissimo e loquace Arciduca dell’Inferno! In cambio della sua anima, J concederà a Makoto di realizzare tutti i suoi desideri più contorti e nascosti. Ma cosa accadrà al ragazzo una volta che J avrà soddisfatto tutte le sue richeste?

Acquista Madk 1 su Amazon.

Shadows House 2

Di somato

Prezzo: € 6,50

Cose straordinarie accadono in questa villa misteriosa che non accoglie mai ospiti. Eppure, la vita al suo interno prosegue come nulla fosse. Il giorno del debutto si avvicina, proprio come accade in ogni famiglia aristocratica…

Acquista Shadows House 2 su Amazon.

Vampires 2 (di 2) – Osamushi Collection

Di Osamu Tezuka

Prezzo: € 15,00

Il giovane Toppei, un “vampiro” che può trasformarsi in lupo, è in fuga dai suoi malvagi simili, che vogliono schiavizzare l’umanità. In cerca di aiuto per ritrovare il padre, scomparso da tempo, Toppei bussa alla porta della… Mushi Production, dove sarà lo stesso Osamu Tezuka ad accoglierlo e ad aiutarlo nei suoi propositi!

Acquista Vampires 2 (di 2) – Osamushi Collection su Amazon.

Parasite in Love – Vol. 3

Di Sugaru Miaki e Yuuki Hotate

Prezzo: € 6.50

Kosaka, un giovane le cui tendenze compulsive gli rendono impossibile mantenere un lavoro, e Sanagi, una studentessa delle superiori che ha abbandonato la scuola, decidono di aiutarsi a vicenda per riadattarsi alla vita nella società, e finiscono per innamorarsi l’un l’altra. Ma i loro giorni felici non dureranno. Entrambi lo ignoravano, eppure questo amore era davvero quello di due burattini, controllati da… parassiti nelle loro teste. Nulla di quello che hanno vissuto era normale, ma senza dubbio è stato amore!

Acquista Parasite in Love – Vol. 3 su Amazon.

Ristampe

Tokyo Ghoul 5, 7, 10; The Promised Neverland 6 e 10; Tokyo Revengers 1-4; Void; The Proper Way to Write Love; Fatti forza, Nakamura!; Love Whispers, Even in the Rusted Night; The song of Night and Day – ENCORE; The song of Night and Day – La canzone di Yoru e Asa; The Dream of Cuckoos 1 e 2; Kasane 6; Blue Period 4; Komi can’t communicate 5; So I’m a spider, so what? 2, 4 e 5; Shadows House 1; Kemono Jihen 1.

Le uscite Edizioni BD del 3 giugno

Pokémon – Detective Pikachu

Di Brian Buccellato e Nelson Daniel

Prezzo: € 12,00

Per la prima volta un’avventura dei Pokémon in stile comics, ispirata all’omonimo film di grande successo! Per risolvere il mistero della sparizione del padre, un ragazzo dovrà allearsi con il più scaltro detective vivente… Pikachu! Inseguendo la pista d’indizi tra le strade di Ryme City, il dinamico duo finirà col fare una scoperta che potrebbe mettere in pericolo l’intero universo Pokémon e i suoi abitanti, umani e non!

Acquista Pokémon – Detective Pikachu su Amazon.