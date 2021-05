Attraverso il catalogo Direct 83 apprendiamo le novità J-POP ed Edizioni BD di luglio 2021. Da segnalare subito per J-POP le numerose novità in partenza fra cui Beyond The Clouds, Tsugumi Project, A Pharmacist’s Monologue – Kusuriya No Hitorigoto, The Inheritance of Aroma e il volume unico Pornographic Pictures di Osamu Tezuka. Si conclude invece The Girl from the Other Side mentre cambiano di periodicità il best-seller Tokyo Revengers (recuperate il nostro articolo dedicato) e Hanako Kun che diventano mensili.

Per Edizioni BD da segnalare il volume unico L’Orda e Sgarrato di Alessandro Ripane. Da segnalare anche due uscite per la neonata etichetta 451 dedicata alla narrativa, trovate tutti i dettagli nel nostro articolo di presentazione.

Le novità J-POP ed Edizioni BD di luglio 2021

Le novità J-POP di luglio 2021

Tokyo Revengers 5 di Ken Wakui

22 VOLUMI – SERIE IN CORSO

12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE – 6,50 €

Takemichi Hanagaki è un giovane appena diventato adulto, ma ha già raggiunto il picco più basso della sua vita. Lavoratore part-time senza speranza, vive in un tugurio e, come se non bastasse, è ancora vergine. Un giorno, Takemichi viene colpito da una notizia tremenda: Hinata Tachibana, la sua ragazza ai tempi delle scuole medie, l’unica fidanzata che abbia mai avuto, è morta, uccisa da un gruppo di delinquenti noto come Tokyo Manji Gang. All’improvviso… Takemichi si ritrova di nuovo nel passato, nei suoi panni di dodici anni prima, quando frequentava le medie! Un fatto inspiegabile e assurdo che dona però al ragazzo l’opportunità per salvare la dolce Hinata: se solo, per farlo, non dovesse scalare le gerarchie e mirare al vertice della gang più pericolosa e violenta di tutto il Kanto!

BEYOND THE CLOUDS 1 di Nicke

3 VOLUMI – SERIE IN CORSO

12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 200, B/N + COLORE – 6,50 €

BIMESTRALE

Nella Città Gialla, una metropoli iper industrializzata dove il cielo e le stelle sono oscurati dal fumo delle ciminiere, il giovane Theo trova da sempre l’ambiente ideale per mettere a frutto il suo innato talento per la meccanica. Quando soccorre Mia, una ragazza alata, ferita e senza più memoria, la vita di Theo arriva però a un punto di svolta. Con le sue capacità, riparare le ali della giovane non è un problema per lui… ma riportarla a casa sarà tutta un’altra storia! Ha così inizio per i due ragazzi un viaggio mozzafiato, che porterà entrambi più lontano di quanto sognassero: oltre le nuvole! Nel solco delle storie poetiche ed elettrizzanti dello Studio Ghibli, arriva una favolosa storia sul desiderio d’avventura e di amicizia da parte dei cuori più giovani e innocenti.

TSUGUMI PROJECT 1 di IPPATU

3 VOLUMI – SERIE IN CORSO

12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 188, B/N – 6,50 €

BIMESTRALE

In un Giappone in rovina, abbandonato da più di due secoli, Leon e il suo gruppo di soldati d’elite devono recuperare un’arma misteriosa, dal potenziale distruttivo tale che il mondo ha preferito schiacciare l’arcipelago giapponese sotto una pioggia di bombe piuttosto che vederne completato lo sviluppo. Lo sbarco però fallisce e Leon si ritrova da solo nella baia di Tokyo. Affamato, allo stremo delle sue forze e con una sola tuta anti-radiazioni per proteggersi, scopre subito che la città non è deserta come previsto… Inizia qui un viaggio adrenalinico con personaggi carismatici, ambientazioni straordinarie e un bestiario originalissimo che segnerà la vostra immaginazione come ferro rovente!

LAND OF THE LUSTROUS 8 di Haruko Ichikawa

11 VOLUMI – SERIE IN CORSO

12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE – 7,50 €

BIMESTRALE

Un’opera imprevedibile che mixa fantasy, fantascienza e metafisica a uno stile di disegno inedito e accattivante. Su un pianeta quasi disabitato, un popolo di “pietre preziose” dalle sembianze umane è preda dei Seleniti, il popolo della Luna, che organizza delle battute di caccia per raccoglierle, farle a pezzi e usarle come ornamenti. In questa società dove saper combattere è tutto, Phos, la fosfofillite, non desidera altro che diventare più forte, potersi difendere e guadagnare il rispetto dei propri compagni. Ma quanti pezzi di sé potrà perdere per raggiungere il suo obiettivo?

Zombie 100 3 di Haro Aso, Kotaro Takata

8 VOLUMI – SERIE IN CORSO

12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 160, B/N – 5,90 €

BIMESTRALE

Dopo aver passato anni difficili come vero e proprio schiavo in un’azienda che lo sfrutta, Akira ha sentito il suo spirito spezzarsi e la sua vita perdere splendore. Non riesce nemmeno a trovare il coraggio di confessare i propri sentimenti alla sua bellissima collega Otori. Ogni giorno, dopo il lavoro, non fa che guardare film di zombi con occhi spenti e invidiosi: sopravvivere a un’apocalisse zombi sarebbe meglio delle sue attuali giornate! Poi una mattina, sulla via per l’ufficio, si imbatte nel portiere del suo palazzo che sta pranzando… e il pasto è un altro inquilino! Di colpo, l’intera città pullula di morti viventi e, anche se gli tocca correre per salvarsi la vita, Akira non si è mai sentito più libero. Inizia così per lui un’importante missione: completare tutti i 100 articoli sulla sua lista dei desideri prima che anche lui diventi uno zombi!

Hanako Kun 9 di Aidairo

15 VOLUMI – SERIE IN CORSO

12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 172, B/N + COLORE – 5,90 €

MENSILE

I Sette Misteri sono celebri leggende urbane giapponesi legate alla scuola e una delle più note è quella di Hanako, il fantasma di una ragazza che infesta i bagni dell’Accademia Kamome e che, secondo le voci, realizzerà ogni desiderio del fortunato che riuscirà a evocarla. Quando Nene Yashiro tenta l’impresa di scovare Hanako, alla ricerca di aiuto in amore, scopre però che la “ragazza” in realtà è… un ragazzo! La studentessa finisce così coinvolta in un’avventura mistica nella quale, come assistente di Hanako, scoprirà quanto può essere fragile l’equilibrio tra il mondo mortale e quello degli spettri!

SO I’M A SPIDER, SO WHAT? 7 di O. BABA, A. KAKASHI

10 VOLUMI – SERIE IN CORSO

12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 184, B/N – 6,50€

BIMESTRALE

Un gruppo di studenti perde la vita a causa delle ripercussioni di un’epica battaglia combattuta in una realtà parallela. Per una di loro, però, la sorte ha riservato un’ulteriore sorpresa: per magia, la ragazza tornerà in vita in quel mondo lontano e lo farà… nel corpo di un ragno! Per giunta intrappolato in un pericolosissimo dungeon! Riuscirà a sopravvivere, armata solo della sua astuzia umana e delle sue conoscenze? Prosegue il nuovo fenomeno isekai che ha fatto innamorare il Giappone!

FINAL FANTASY: LOST STRANGER 6 di H. MINASE, I. KAMEYA

7 VOLUMI – SERIE IN CORSO

12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE – 6,90 €

Il primo manga originale ambientato nel mondo di Final Fantasy, la serie di videogame da oltre 130 milioni di copie vendute! Le creature, i mostri e le magie di Final Fantasy diventano improvvisamente reali per uno degli sviluppatori del gioco quando, vittima di un incidente, si ritrova catapultato in carne e ossa in quello che credeva un mondo virtuale. Basterà la sua conoscenza delle meccaniche del gioco a permettergli di sopravvivere a draghi e altri pericoli?

GAME OF FAMILIA 2 di Mikoto Yamaguchi, D.P.

6 VOLUMI – SERIE IN CORSO

12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE – 6,90 €

BIMESTRALE

Sasae Hatsushima ama la sua famiglia e decide di proteggerla quando, insieme alla matrigna e alle due sorellastre, viene evocato in un altro mondo in cui gli umani sono visti come salvatori: solo loro infatti possono fermare l’orda di non-morti che minaccia tutti gli esseri viventi. Per questo, quando è il momento per i quattro di cedere parte del proprio corpo in cambio di poteri divini, Sasae pensa a un piano rischioso e folle… Dall’autrice di Dead Tube ecco l’isekai più crudo, eccitante e imprevedibile, che scardina gli stereotipi del genere con un “eroe” pronto a tutto!

SUPER-HXEROS 7 DI RYOUMA KITADA

12 VOLUMI – SERIE COMPLETA

12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 200, B/N + COLORE – 6,50 €

BIMESTRALE

Una misteriosa civiltà di alieni parassiti, i Kiseichu, vuole depredare la razza umana della cosiddetta “Energia H”, l’energia erotica, privandola del desiderio di vivere e portandola all’estinzione. La situazione è critica e, per raddrizzarla, lo studente Retto Enjo dovrà, ehm, unirsi all’ultima linea di difesa contro la minaccia dei Kiseichu: l’organizzazione HxEros, un gruppo di eroi composto da quattro splendide ragazze. Con l’aiuto del dispositivo HxEros, i cinque giovani proteggeranno la Terra dalla devastante “censura” dei mostri invasori!

MAGICAL GIRL SPEC-OPS ASUKA 11 DI M. FUKAMI, S. TOKIYA

14 VOLUMI – SERIE COMPLETA

12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE – 6,50 €

BIMESTRALE

La Terra è in pericolo, ma per le magiche paladine che la difenderanno la vittoria avrà un caro prezzo. E, tre anni dopo, i mostri ritornano: anche le cinque Magical Girl superstiti guidate dalla liceale Asuka sono quindi costrette a tornare sul campo di battaglia! Continua con un nuovo adrenalinico capitolo la serie che decostruisce il mito delle Magical Girl, già diventata un anime!

Atom The Neginning 12 di M. TezukA, T. Kasahara, M. Yuki

14 VOLUMI – SERIE IN CORSO

12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORI – 6,90 €

Dopo Pluto, una nuova rilettura del mito di Tetsuwan Atom (Astro Boy), lo storico manga di Osamu Tezuka! Tenma e Ochanomizu, futuri creatori di Astro Boy, sono ancora due semplici studenti ma già pionieri nel campo dell’intelligenza artificiale. Le autorità sembrano però voler soffocare nel sangue la nascita dei primi robot senzienti, specialmente dopo un misterioso incidente che tutti sembrano voler dimenticare… Un seinen spettacolare dai disegni elegantissimi.

Hell’s Paradise 11 di YUJI KAKU

13 VOLUMI – SERIE COMPLETA

12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N – 5,90 €

BIMESTRALE

Il temuto ninja Gabimaru, considerato imbattibile, aspetta in prigione l’arrivo di un boia in grado di ucciderlo. In lui il desiderio di farla finita è ormai più forte della voglia di lottare, ma la proposta della carnefice Sagiri Yamada Asaemon risveglierà in lui la furia di un tempo: la possibilità di tornare a vivere con sua moglie, l’unica luce nella sua vita, se accetterà di recuperare il segreto della vita eterna per lo shogun!

KINGDOM 47 di YASUHISA HARA

61 VOLUMI – SERIE IN CORSO

13×18 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 216, B/N – 6,90 €

BIMESTRALE

Continua l’adrenalinico manga storico che ha già ispirato un fortunatissimo anime e un film live action! Migliaia di anni sono passati dal tempo della “Guerra dei 500 anni”, in cui il mondo degli uomini e quello degli dei erano così vicini da creare leggende. È in questo periodo, conosciuto come quello degli Stati Combattenti, che nasce la storia di Xin, un ragazzo destinato a diventare un grande generale, e di tutte le prove che egli sostiene per afferrare il suo cammino. Un capolavoro da 40 milioni di copie vendute in Giappone!

Blue Period 6 di Tsubasa Yamaguchi

10 VOLUMI – SERIE IN CORSO

12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE – 6,50 €

BIMESTRALE

Yatora è un liceale tanto intelligente quanto abulico e privo di stimoli… finché non sperimenta la pittura. Terminato il liceo, decide così di intraprendere una strada più difficile rispetto all’università, che lo accoglierebbe a braccia aperte: puntare all’ammissione in una prestigiosa accademia d’arte. Scoprirà che l’impegno e la volontà di applicarsi non bastano per realizzare un’opera che conquisti, ma che bisogna essere disposti ad aprirsi e comunicare allo spettatore tramite la tela. E anche a soffrire, incassare colpi e rialzarsi. Per Yatora si spalanca un mondo pieno di emozioni e sfide di cui non sospettava l’esistenza!

KOMI CAN’T COMMUNICATE 8 di Tomohito ODA

21 VOLUMI – SERIE IN CORSO

12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N – 5,90 €

MENSILE

Nella prestigiosa accademia Itan, Komi Shoko è la ragazza più popolare. Pochi tuttavia osano avvicinarla, intimoriti dal suo atteggiamento algido, che la fa apparire davvero irraggiungibile. Eppure, in verità, Komi non vorrebbe altro che incontrare nuovi amici… se non fosse per un disturbo comunicativo di cui soffre, che glielo rende difficilissimo. Ma la ragazza non demorde: entro la fine del liceo, con l’aiuto del suo compagno di scuola Tadano, riuscirà a collezionare ben cento amici!

La Divisa Scolastica di Akebi 7 di Hiro

8 VOLUMI – SERIE IN CORSO

12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N – 6,50 €

BIMESTRALE

Per Akebi, indossare la divisa alla marinaretta del prestigioso istituto privato Robai è un sogno che si avvera… E intende vivere al massimo la nuova vita da studentessa delle medie insieme alle sue amiche, entrando in un club e rendendo ogni giorno una girandola di emozioni! Uno slice-of-life adorabile dallo stile affascinante, per rivivere una seconda giovinezza con il sorriso sulle labbra!

A PHARMACIST’S MONOLOGUE 1 – KUSURIYA NO HITORIGOTO di NATSU HYUUGA, IKKI NANAO, NEKOKURAGE

7 VOLUMI – SERIE IN CORSO

12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 184, B/N – 6,50 €

Maomao, una giovane farmacista del quartiere a luci rosse della capitale, viene venduta suo malgrado come sguattera alla corte imperiale. Anche se desidera ardentemente tornare libera,

si ritrova a non disdegnare la vita tutto sommato comoda che è riuscita a ritagliarsi a palazzo, dove, senza farsi notare, riesce a proseguire i suoi studi di fitoterapia e sulla preparazione dei veleni. Di fronte a un male che affligge i figli dell’imperatore, Maomao sente tuttavia di farsi avanti e, sfruttando le sue conoscenze, riesce a salvare loro la vita. La ragazza attira così le attenzioni del bel eunuco Jinshi, che ha in mente per lei dei piani ben precisi: è tempo che l’ex erborista torni a preparare pozioni in, ehm, pianta stabile!

Girl from the other side 11 di NAGABE

11 VOLUMI – SERIE COMPLETA

12,4×18 – BROSS. PAGINE – 178, B/N + COLORE – 6,50 €

Il mondo è diviso in due: da una parte i sani, dall’altra i malati. Questi ultimi sono stati trasformati da un misterioso morbo in esseri contorti e mostruosi, e il semplice contatto fisico con loro è veicolo di contagio. Insieme a una di queste creature, rimasta (almeno nello spirito) del tutto umana, vive una bambina che non ha più un posto dove andare. Qual è la sua storia? E chi sono le persone sulle sue tracce?

THE INHERITANCE OF AROMA 1 di Asumiko Nakamaura

2 VOLUMI – SERIE COMPLETA

12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 207 B/N – 6,90 €

Takezo è diventato un Hiraki dopo che sua madre si è sposata con il capofamiglia, ma il suo nuovo fratello maggiore, Shinobu, non lo ha certo accolto con gioia, riservandogli anzi freddezza e

perfino odio. Un disgusto profondo che sembra addirittura aumentato dopo che i due hanno ereditato l’impero finanziario del padre, e che si scontra con la timida ammirazione che Takezo prova invece per il fratellastro. Finché una notte, indossando il profumo della cognata, Takezo si intrufola nella camera da letto di Shinobu e, senza che questi se ne accorga, inizia ad accarezzarlo… Una storia forte e ricca di colpi di scena, dall’autrice di Doukyuusei – Compagni di classe!

BIRDS OF SHANGRI-LA 2 di Ranmaru Zariya

2 VOLUMI – SERIE IN CORSO

12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE – 6,90 €

Apollo, eterosessuale fresco di divorzio, ha proprio bisogno di cambiare vita. Risponde così all’annuncio per un nuovo lavoro che in questo momento sembra perfetto per lui: nella casa di appuntamenti Shangri-La, dovrà accendere il desiderio nelle prostitute prima che possano dedicarsi a soddisfare i loro clienti. Tuttavia gli è sfuggito un particolare: a Shangri-La, le prostitute… sono uomini! Riuscirà Apollo ad abituarsi al suo nuovo lavoro e a resistere alle avances di Phi, il suo affascinante tutor? Continua il racconto sensuale e misterioso che ha sedotto le intenditrici di Boy’s Love!

LA FINESTRA DI ORFEO 3 di RIYOKO IKEDA

9 VOLUMI – SERIE COMPLETA

15×21 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 400, B/N + COLORE – 12,00 €

BIMESTRALE

Sullo sfondo di intrighi e macchinazioni, mentre l’Europa procede verso la Prima Guerra Mondiale, la giovane Julius deve affrontare un dramma per lei altrettanto cruciale: la scomparsa del padre. Per ottenere l’eredità a discapito delle sorellastre, figlie di primo letto, Julius è stata costretta dalla madre a fingersi maschio e a iscriversi a un conservatorio maschile, un luogo misterioso dove si tramanda una leggenda: chiunque si affaccerà dalla cosiddetta “finestra di Orfeo” si legherà alla prima fanciulla che vedrà passare… in un amore tragico e infelice!

BLACK JACK 2 di Osamu Tezuka

15 VOLUMI – SERIE COMPLETA

15×21 – BROSSURATO PAGINE – 416, B/N – 12,00 €

Il chirurgo fuorilegge Black Jack, uno dei personaggi più iconici del manga, fa il suo trionfale ingresso nella Osamushi Collection! Sempre pronto a girare il mondo per portare a termine operazioni impossibili, Black Jack è un individuo misterioso e carismatico, tanto geniale quanto ribelle. Sebbene sia un medico qualificato, rifiuta di accettare una licenza medica a causa del suo odio e della sfiducia nei confronti dell’ipocrisia e della corruzione della comunità medica. Si ritrova così a svolgere operazioni illegali, spesso per gangster e criminali, e sempre in cambio di tariffe esorbitanti. Considerato da tutti un orco egoista e indifferente, Black Jack nasconde però un’etica profonda ed è sempre pronto ad aiutare le vittime di crimini e di capitalisti corrotti.

Recuperate Black Jack 1 su Amazon.

PORNOGRAPHIC PICTURES di Osamu Tezuka

VOLUME UNICO

15×21 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 400, B/N – 15,00 €

Un toccante e spiritoso racconto corale sul Giappone del secondo dopoguerra, paese nel turbine di una ripartenza dolorosa e scenario delle vicende di outsider ancora lontani da una possibile guarigione. Come Osamu, alter ego dell’autore, che si commuove sognando di raccontare storie dal sapore Hollywoodiano ma che finisce alle dipendenze di un editore di riviste osé. O come Satoshi, che ha successo come produttore di fibbie ma è eroso dal desiderio di vendetta verso il generale MacArthur, comandante supremo delle forze alleate in Giappone. La fotografia geniale di una generazione ferita, scattata con folgorante sincerità e vena autobiografica da parte di Tezuka, che visse in prima persona il dramma dei raid aerei sulla città di Osaka.

Le novità Edizioni BD di luglio 2021

L’ORDA di Marguerite Bennett, Leila Leiz

VOLUME UNICO

16,7×25 – BROSS. PAGINE – 80, COLORE – 12,00 €

Dopo la morte del padre, Ruby tenta di riallacciare i rapporti con la madre, che da anni vive isolata nella sua vecchia casa con la “collezione” di cianfrusaglie e immondizia da cui è ossessionata. Cercando di ripulire il disastro e il rapporto con l’altra donna, la ragazza scoprirà che gli oggetti hanno preso vita diventando un’orda decisa a eliminare lei… o ad accogliere il suo corpo senza vita nelle loro file. Un appassionante racconto gotico da un grande duo di autrici: Marguerite Bennett (DC Comics: Bombshells, Animosity) e Leila Leiz (Le Storie – Sergio Bonelli Editore).

Dark Ark 3 di CULLEN BUNN, JUAN DOE

4 VOLUMI – SERIE COMPLETA

16,7×24 – BROSS. PAGINE – 136, COLORE – € 15,00

I comportamenti malvagi dell’umanità hanno spinto il Signore a distruggere il mondo con un diluvio. Shrae, potente stregone che si è macchiato di innumerevoli atrocità, riceve così dal Diavolo un incarico particolare: costruire un’arca per salvare dall’imminente catastrofe le creature dell’oscurità, dai vampiri alle chimere. E non solo: per garantire cibo ai mostri, sarà suo compito aiutare Noè e il suo carico a sopravvivere, senza farsi scoprire ed eludendo l’esercito di angeli a caccia di peccatori. Il team stellare Cullen Bunn (Deadpool, Venom, Harrow County) e Juan Doe (I Fantastici Quattro) racconta una nuova versione del mito del Diluvio Universale, tenebrosa e affascinante!

SGARRATO di ALESSANDRO RIPANE

VOLUME UNICO

17×24 – CARTONATO PAGINE – 230, COLORE – 15,00 €

Ramon ha sgarrato e ha fatto qualcosa che proprio non va giù alla sua folle banda di comprimari, attori di un fumetto frenetico costantemente intenti a rompere la quarta parete in una rocambolesca corsa tra le pagine. Alessandro Ripane, illustratore e graphic designer con le radici ben piantate nella scena underground più innovativa, costruisce una storia divertente, pazza e giocosa, che piega i confini del medium fumetto.

Le novità 451 di luglio 2021

Il gene del talento e i miei adorabili meme di Hideo Kojima

VOLUME UNICO

15×21 – bross. PAGINE – 200 ca. – 16,00 €

Una raccolta di saggi e ricordi di Hideo Kojima, il visionario genio creatore di alcuni dei videogame più venduti di sempre. Kojima ci rende partecipi del suo rapporto con la cultura pop e per farlo si rifà al concetto di “meme”, elemento condivisibile da tutti, che crea un’immediata connessione con chi abbia avuto la stessa esperienza. Ed ecco che libri, film – il preferito è 2001 Odissea nello spazio – e musica, così come gli anime che adorava nell’infanzia, legano immediatamente il lettore al laboratorio di Kojima, ricordandoci che esiste, intorno a ognuno noi, un mondo pronto a essere trasformato e a trasformarci ogni volta che scegliamo un libro o cambiamo playlist sul nostro cellulare.

Il mondo dopo la fine del mondo di Nick Harkaway

VOLUME UNICO

15×21 – bross. PAGINE – 560 ca. – 19,00 €