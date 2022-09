Star Wars: The Acolyte è attualmente in fase di sviluppo per la piattaforma streaming Disney Plus e le notizie a riguardo, seppur ancora per molti aspetti nebulose, continuano ad arrivare. Infatti, secondo quanto riportato, Star Wars: The Acolyte si arricchisce di un nuovo protagonista maschile: si tratta di Lee Jung-Sae, la star della serie evento Squid Game di Netflix. Scopriamo insieme ulteriori dettagli su questa tanto attesa nuova produzione Disney.

Lee Jung-Sae nel cast di Star Wars: The Acolyte

Secondo quanto riportato da Deadline, Lee Jung-Sae coprirà un ruolo maschile nella prossima serie di Lucasfilm, Star Wars: The Acolyte, in fase di sviluppo per Disney Plus. Tuttavia le informazioni riguardanti il cast sono ancora poche. Ciò che sappiamo è che Lee Jung-Sae si affiancherà dunque ad alcuni nomi già precedentemente confermati come Amandla Steinberg e Jodie Turner-Smith.

La trama

Anche sulle trama le informazioni non sono moltissime e molte idee sono per lo più voci di corridoio. Tuttavia, The Acolyte è stato annunciato nel 2020 come un thriller misterioso che esplora gli ultimi giorni dell’Alta Repubblica.

All’inizio di quest’anno, la showrunner Leslye Headland ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo:

Stiamo dando un’occhiata alle cose politiche, personali e spirituali che sono emerse in un periodo di cui non sappiamo molto.

Ha poi continuato dicendo che lo spettacolo aveva lo scopo di ampliare ed esplorare in modo più approfondito quelli che sono gli eventi che hanno portato a Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma .

Beh, come sono arrivate le cose a questo punto? Come siamo arrivati ​​al punto in cui un signore dei Sith può infiltrarsi nel Senato e nessuno dei Jedi se ne accorgerà? Ad esempio, cosa è andato storto? Quali sono gli scenari che ci hanno portato a questo momento?

E voi, vi siete fatti qualche personale idea su quella che potrebbe essere la sceneggiatura definitiva di Star Wars: The Acolyte?

