Set LEGO Marvel #76191 Guanto dell’Infinito: la recensione

Il set riproduce l’iconico Guanto dell’Infinito cercato e indossato da Thanos per inserirci le Gemme dell’Infinito e portare a termine il suo piano di dimezzare la popolazione dell’Universo. Il set include anche un supporto costruibile per sostenere ed esporre il modello una volta che sarà stato costruito. Facendo parte della linea 18plus dedicata alla memorabilia della Casa delle Idee, insieme al casco di Iron Man e alle “teste” costruibili di Carnage e Venom, anche questo set include una targhetta identificativa del modello. Le dita possono essere mosse e allargate, in modo da poter ricreare il famoso “Snap“. Andiamo a scoprire insieme i dettagli di questo set?

La scatola – Unboxing

La scatola si presenta con l’ormai nota estetica dei set per collezionisti e costruttori adulti 18plus. Sul fronte, ci mostra il Guanto dell’Infinito montato sul supporto. Sul retro, ci mostra invece il Guanto dell’Infinito nella posa del fatale “Snap”, oltre a due immagini di Thanos prese film del Marvel Cinematic Universe (MCU). I 590 pezzi sono divisi in tre buste: nella prima si trovano i pezzi necessari a costruire il supporto per l’esposizione e la struttura centrale del Guanto dell’Infinito, nella seconda trovano posto gli elementi per costruire la parte intorno al polso e nella terza tutto ciò che serve a costruire la mano vera e propria, le dita e le Gemme dell’Infinito. Il manuale di istruzioni è stampato ovviamente su carta patinata di pregio (ma per fortuna abbandonando l’utilizzo del fondo nero, elegante ma un incubo quando i pezzi sono di colore scuro) e all’inizio troviamo una breve intervista al Designer, qualche sua foto e altre immagini di Thanos tratte dai film del Marvel MCU.

La costruzione

La costruzione inizia con il contenuto della busta “1” e procede con l’assemblaggio della base e del supporto, salendo fino alla struttura portante di quella che saranno poi la “mano” (dorso, palmo e dita) e il “polso” del Guanto dell’Infinito. La costruzione è molto semplice e riprende quella già vista per la struttura portante del set LEGO Batman #76182 Cappuccio di Batman.

Si passa alla busta “2”, che contiene i pezzi necessari per realizzare la sezione del Guanto dell’Infinito che si troverebbe intorno al polso. Questa sezione è composta da 4 “facce”: una “anteriore”, una “posteriore” e due “laterali”. Quella “anteriore” verrà fissata alla struttura portante “rivolta” verso la targhetta identificativa e sarà quella posta in corrispondenza di quello che sarà il dorso del guanto. La sezione “posteriore” invece verrà fissata alla struttura portante in corrispondenza di quello che sarà il palmo del Guanto dell’Infinito, quindi dal lato opposto rispetto a quello della targhetta identificativa. Le due sezioni “laterali”, identiche tra loro (montaggio “2x”), verranno fissate ai due lati della struttura rimasti “scoperti”. Ultimati i passaggi riguardanti la busta “2”, la zona che coprirebbe l’ipotetico posto è ultimata. Si arriva così alla busta “3”, l’ultima. Si inizia aggiungendo al modello le due “facce” della “mano” e la sezione della stessa dove saranno poi agganciate le “dita”. Si parte con il “dorso”, che andrà poi a ricevere le Gemme dell’Infinito, poi è la volta del “palmo”, poi delle quattro “dita”, articolate e in proporzione tra loro, infine il “pollice”, anch’esso articolato e ben proporzionato rispetto alle altre dita.

Terminata la costruzione della “mano” e delle “dita”, si passa ai dettagli. Prima di costruiscono due piccoli “moduli” che servono a completare la zona dove “mano” e “polso” si uniscono, rendendo il Guanto dell’Infinito più uniforme e completo, dopodichè si assemblano le varie Gemme dell’Infinito e le si collocano nelle rispettive sedi.

Conclusioni

La qualità e la resa “scenografica” del modello una volta completato sono assolutamente al pari di quella dei set simili e dedicati ad esempio al Casco di Iron Man o ai caschi dei personaggi Star Wars. L’estetica e l’effetto “dorato” sono di tutto rispetto, così come la riproduzione delle decorazioni del Guanto così come visto nei film del Marvel Cinematic Universe sono rese piuttosto bene dal sapiente uso di elementi tile e plate posizionati e sovrapposti tra loro. La “trama” riprodotta con l’abbondanza di pezzi dorati lo rende un set che ogni appassionato e collezionista Marvel dovrebbe avere. Certo, le dimensioni del set montato non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelle che sono quelle del “vero” Guanto dell’Infinito né tantomeno consentono di poterlo indossare, ma i singoli elementi che lo compongono sono ben proporzionati gli uni rispetto agli altri. Le dita articolabili poi, sono molto più realistiche di quanto ci si potrebbe aspettare in un set di dimensioni così tutto sommato ridotte. La possibilità quindi di poter esporre il Guanto dell’Infinito con le dita nella posizione del ferale “snap” vale da sola l’acquisto del set.

Se poi foste interessati a vederlo costruire dal vivo, vi rimandiamo alla puntata di LEGO MANIA dedicata a questo set e che potete vedere QUI.