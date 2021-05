LEGO: in arrivo un nuovo set Architecture “UCS” e un nuovo set Botanical

Nella giornata di ieri 1° maggio, la testata online The Brothers Brick ha rivelato due nuovi set in arrivo a partire dal prossimo 1° giugno. Si tratta del primo set LEGO Architecture del 2021, il set LEGO Architecture #21056 Taj Mahal e del nuovo set LEGO Botanical del set LEGO Botanical #10289 Uccello del Paradiso (Strelitzia reginae), il secondo bouquet floreale dopo quello del set LEGO Creator Expert #10280 Bouquet di fiori (» Clicca qui per acquistare il set) commercializzato dallo scorso 1° gennaio, in coppia con il set LEGO Botanical #10281 Albero Bonsai (» Clicca qui per acquistare il set) e insieme ai due set LEGO Creator più piccoli, il set LEGO Creator #40460 Rose (» Clicca qui per acquistare il set) e il set LEGO Creator #40461 Tulipani (» Clicca qui per acquistare il set).

(Photo Credit: The Brothers Brick)

Il set Uccello del Paradiso farà parte della nuova collezione LEGO Botanical, mentre il set Taj Mahal rivisiterà il famoso monumento indiano in una scala più piccola rispetto alla precedente versione del set LEGO Creator Expert #10256 Taj Mahal, portando nella linea LEGO Architecture il set con il maggior numero di pezzi mai realizzato sinora. Stranamente, il Gruppo LEGO non ha previsto un comunicato stampa per questi set, ma la redazione di The Brothers Brick ha ricevuto una copia dei set perchè ne potessero realizzare la recensione. Entrambi i set saranno disponibili a partire dal 1 giugno in Europa e nel resto del mondo, ma non saranno disponibili negli USA fino al successivo 1 agosto.

(Photo Credit: The Brothers Brick)

Il set LEGO Creator Expert #10289 Uccello del Paradiso include 1.173 pezzi e sarà in vendita al prezzo di 99,99 dollari/89,99 sterline, mentre il set LEGO Architecture #21056 Taj Mahal include 2.022 pezzi e sarà in vendita al prezzo di 119,99 dollari/89,99 sterline. Ancora non disponiamo dei prezzi in Euro per l’Europa continentale: aggiorneremo l’articolo non appena saranno disponibili. Entrambi i set saranno disponibili a partire dal 1 giugno in Europa e nel resto del mondo, ma non saranno disponibili fino al 1 agosto nelle Americhe.