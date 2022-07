In principio fu la Ford Mustang, che per la prima portava nel mondo dei mattoncini le iconiche pony car americane. Un debutto d’eccellenza, visto che non solo il set era completo di kit di elaborazione costruibile (scarichi maggiorati, supercharged, spoiler anteriore e posteriore), ma era anche completo di sterzo funzionante. A tre anni di distanza, i designer LEGO salgono di livello e ci presentano la versione in mattoncini di un’altra vera e propria icona del suo tempo, oltre che principale concorrente proprio della Ford Mustang: la Chevrolet Camaro Z/28.

Perchè abbiamo parlato di un altro livello per quanto riguarda il design? Perchè dopo l’introduzione dello sterzo funzionante e del kit di accessori costruibili che abbiamo visto nel set della Ford Mustang e l’idea di permettere agli appassionati di scegliere quale delle due versioni di auto costruire (Turbo “Whale-Tale” o Targa) con il set della Porsche 911, con questo nuovo set LEGO Icons #10304 Chevrolet Camaro Z/28 le opzioni tra cui scegliere aumentano ancora: combinando le tre diverse possibili colorazioni delle “strisce da corsa” e le due diverse versioni di carrozzeria, hard top o cabrio, sarà possibile costruire fino a 6 diverse versioni del modello. Proprio come nell’auto reale, sarà possibile scegliere se esporre il modello con le luci anteriori esposte oppure nascoste dietro la griglia frontale. E non è tutto. Il LEGO Designer Sven Franic ha voluto inserire nel modello una sorta di easter egg: come da tradizione dell’epoca (finne anni ’60), appesi allo specchietto retrovisore interno trovano posto gli iconici dadi di peluche che tanto spesso abbiamo visto in film e serie TV posizionati proprio in quel modo nelle auto dei protagonisti.

Oltre alla livrea, alla tipologia di carrozzeria e al frontale personalizzabili come scritto sopra, il nuovo set include anche funzioni e caratteristiche importanti quali sterzo funzionante, la dettagliata riproduzione del poderoso motore V8 “302” (302 cube inches, pari a una cilindrata di 4.900 cc), le portiere, il cofano motore e il vano bagagli apribili.

Per quanto riguarda “i numeri” invece:

Pezzi: 1.458

Misure: 10 cm di altezza, 36 cm di lunghezza e 14 cm di larghezza

Prezzo: € 169,99

Disponibilità: 1° agosto 2022 (lego.com e LEGO Certified Store)

Harlan Charles, Product Marketing Manager di Chevrolet Camaro, ha dichiarato:

“La Camaro Z28 del 1969 ha fatto girare la testa per decenni, sia sulle strade che fuori, ed è per questo che siamo così orgogliosi di vederla prendere vita in un modo tutto nuovo attraverso i mattoncini LEGO. Chiunque ami il design iconico della Camaro Z/28 del 1969 può ora provare l’emozione di costruire questo set e di esporlo nella propria casa”.

Gli fa eco Sven Franic, il designer LEGO che ha sviluppato e progettato il set, che dice:

“Con le sue linee classiche e il suo design elegante, la Camaro Z/28 del 1969 non ha rivali in termini di eleganza, ed è per questo che è stata una splendida ispirazione per questo progetto LEGO. Costruendo questo set, ci si può immaginare al volante e sentire il rombo del motore che ci porta su una strada aperta”

LEGO Icons #10304 Chevrolet Camaro Z/28

Galleria fotografica

Un set come questo LEGO Icons #10304 Chevrolet Chevrolet Camaro Z/28 si merita anche una galleria fotografica:

La Chevrolet Camaro Z/28 nella realtà

Presentata nel 1967 e progettata per competere con la Ford Mustang, condivideva la carrozzeria e la maggior parte dei componenti con la Pontiac Firebird, anch’essa introdotta nello stesso anno. La prima generazione di Chevrolet Camaro era offerta in configurazione coupé e cabrio, con una scelta di propulsori e cilindrate che andava dai motori in linea a sei cilindri del modello base ai muscolosi motori V8 che arrivavano anche a cilindrate di 7.000 cc. La configurazione meccanica era quella classica delle pony car del tempo: motore anteriore e trazione posteriore.

(Credit photo: restoreamusclecar.com | gmauthority.com)

La Z/28 montava il mitico motore “302” da 4.900 cc e 290 CV, alimentato da un unico carburatore Holley 850 Cfm, e per migliorare il controllo furono adottati un cambio manuale a 4 rapporti ravvicinati e un differenziale a slittamento limitato. Il “302” aveva pistoni, albero motore e bielle in acciaio forgiato, albero a camme con sollevatore solido e carburazione Holley su un collettore di aspirazione a due piani. Un collettore di aspirazione doppio a quattro canne crossram era disponibile come optional.

La Z/28 passava da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi, raggiungeva i 400 metri da ferma in 15 secondi e aveva una velocità massima di 210 km/h. Le sospensioni anteriori erano indipendenti a bracci corti e lunghi, mentre il semiasse posteriore era sostenuto da molle a balestra. L’auto poteva essere equipaggiata a richiesta con 4 freni a disco, mentre il servosterzo era di serie. I cerchi erano da 15 pollici e adottavano pneumatici Firestone Sports Car 200.

La trasmissione e i principali componenti meccanici sono quelli dell’anno precedente, mentre le lamiere sono completamente nuove, ad eccezione del cofano e del bagagliaio, che conferivano un aspetto sostanzialmente più sportivo. La griglia fu ridisegnata con una imponente “V” e i fari vennero celati nella grigia stessa. Anche i nuovi rivestimenti delle portiere, i pannelli del posteriore e il pannello del sottopancia posteriore conferiscono alla vettura un aspetto molto più basso, più largo e più aggressivo.

La Chevrolet Camaro Z/28 in mattoncini: non è la prima volta!

Il rapporto tra LEGO Group e il marchio Chevrolet è di lunga data: era il 2016 quando nella linea LEGO Speed Champions arrivò il primo set del marchio di Detroit, che includeva la versione in mattoncini di due diverse generazioni di Camaro: proprio la Chevy Camaro Z/28 del 1969 e la Chevy Camaro del 2016.

LEGO Speed Champions #75874 Gara di Accelerazione Chevrolet Camaro

La descrizione del set recitava:

“Scegli tra le fantastiche Chevrolet Camaro Z/28 del 1969 e la nuova versione 2016. Guarda le luci sulla griglia di partenza diventare rosse e quindi verdi! Utilizza tutta la tua tecnica di pilota per tagliare per primo il traguardo. Quindi solleva il trofeo e festeggia una vittoria emozionante! Include 3 minifigure: i 2 piloti della Chevrolet e un ufficiale di gara”

La versione di Chevy Camaro progettata da un appassionato

E’ talmente iconica, desiderata e ammirata che la Chevy Camaro è una delle pony car che più ha ispirato la fantasia e messo alla prova la creatività degli appassionati dei mattoncini con il sangue a 100 ottani. Andrea Chiapella ha progettato la Chevrolet Camaro RS del 1969, la versione ancora più cattiva della Z/28.

Dotata di trazione posteriore come tutte le concorrenti, si presentava con l’iconico, lungo cofano motore, una coda (e un bagagliaio) corto, oltre che di una vasta gamma di optional per la personalizzazione. Erano tre le versioni disponibili: 2 porte e 2+2 posti, con hardtop oppure convertibile. Per quanto riguarda il motore, si poteva scegliere tra varie versioni dell’iconico V8 tipico delle Muscle (e pony) car americane. Per quanto riguarda invece il cambio, si poteva scegliere tra un 3 rapporti manuale, un quattro rapporti anch’esso manuale oppure un cambio automatico PowerGlide a due rapporti. La versione scelta per essere riprodotta in mattoncini è la Chevrolet Camaro RS, riconoscibile per i fanali anteriori a scomparsa, luci posteriori ridisegnate appositamente, luci della retromarcia poste nella parte inferiore del paraurti posteriore, logo “RS” e varie parti cromate a completare la carrozzeria!

Se volete costruirla anche voi, non dovrete fare altro che acquistare il volume , che contiene le istruzioni di questo modello e di altre 11 versioni in mattoncini di auto che hanno fatto la storia dell’automobilismo e del car design.

