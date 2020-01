LEGO Creator Expert 10272 “Old Trafford”: lo stadio del Manchester acquistabile da oggi

Il nuovo LEGO set LEGO Creator Expert 10272 “Old Trafford“, lo stadio del Manchester United, è acquistabile da oggi, ma solo per i soci VIP di Shop@Home, il sito e-commerce ufficiale LEGO.

Presentato solo qualche giorno fa, il set è già stato reso acquistabile per coloro che hanno sottoscritto il programma LEGO VIP.

Acquistandolo da oggi da questo link al sito LEGO e sino al 1° febbraio (quando sarà reso disponibile per tutti) e salvo esaurimento scorte, riceverete in omaggio il set GWP (Gift with Purchase – omaggio a fronte di acquisto) del monumento “United Trinity“, l’opera posta davanti all’ingresso dello Stadio e che rende omaggio a tre famosi giocatori del Manchester United, George Best (#10), Denis Law (#10) e Sir Robert “Bobby” Charlton (#9).

Le versioni in mattoncini delle tre statue “indossano” la maglia rossa standard per la quale la squadra è nota. Purtroppo, almeno stando alle foto ufficiali pubblicate in rete, i torsi delle minifigure non avranno la stampa del logo del Manchester United né i numeri della maglia sulla schiena. Il che d’altronde è piuttosto comprensibile, stiamo pur sempre parlando della “replica” di tre statue.

Per gli appassionati di calcio, il LEGO set LEGO Creator Expert 10272 “Old Trafford” sarà senz’altro un acquisto imprescindibile, e l’omaggio della “United Trinity” sarà un ottimo completamento per il set stesso, visto che la versione “microfigure” inclusa nel set non rende certo giustizia (per quanto sia ovviamente in scala con lo Stadio) ai giganti del calcio raffigurati dalle 3 statue.

Il LEGO set LEGO Creator Expert 10272 “Old Trafford” torna quindi a portare il calcio sugli scaffali per la prima volta dal 2016, quando venne messa in vendita la serie di Minifigure collezionabili della Nazionale di Calcio Tedesca, la “DFB – The Mannschaft” (71014).

Dai primi set a tema calcio, quando per ricreare un campo da gioco con spalti, illuminazione, infermeria e quant’altro si era costretti ad acquistare un certo numero di set differenti, le basi con le “righe” del campo di calcio e i singoli giocatori ne son passati di mattoncini sotto i ponti!