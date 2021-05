LEGO: Il nuovo set Gli appartamenti di FRIENDS è ufficiale!

E’ stato presentato ufficialmente il nuovo set LEGO Gli appartamenti di Friends, che riproduce i due appartamenti prospicenti di Joey & Chandler e di Rachel & Monica, oltre al pianerottolo che li divide.

Era il 2019, l’anno nel quale la sitcom festeggiava il 25° anniversario della messa in onda della prima puntata (22 settembre 1994 negli USA sulla rete NBC, 23 giugno 1997 in Italia su Rai3), quando il set LEGO Ideas #21319 Central Perk (» Clicca qui per acquistare il set) arrivò sugli scaffali, dopo che il relativo progetto LEGO Ideas di Aymeric Fievet (un appassionato di mattoncini ma anche della sitcom di origine francese) aveva felicemente superato il processo di selezione e approvazione della seconda sessione di Review del 2018.

L’arrivo del set venne annunciato ed anticipato da un teaser pubblicato su Twitter:

Ancora Twitter è il media scelto dal Gruppo LEGO (insieme alla pagina Facebook ufficiale) per anticipare l’uscita del nuovo set dedicato all’amatissima sit-com F·R·I·E·N·D·S (“The one with…” è la parte iniziale del titolo della versione in lingua originale di tutti gli episodi ):

L’immagine riproduce una scena dell’ottavo episodio della decima serie “Tutti in ritardo” (“The One with the Late Thanksgiving” nell’originale USA)

Il motivo di questa scelta è da ricercarsi probabilmente in una delle scene della sitcom che sarà possibile riprodurre grazie al nuovo set e inclusa tra quelle inserite nel retro della confezione, ovvero la preparazione del pranzo del Giorno del Ringraziamento vista nella puntata di cui sopra, con tanto di tacchino da farcire, della minifigure di Monica che indossa il grembiule da cucina etc.

Il nuovo set LEGO #10292 Gli appartamenti di Friends non sarà però proposto come set LEGO Ideas, in linea con quanto accadde per il set LEGO Ghostbuster 75827 Firehouse Headquarters e prima ancora con tutti i set del tema LEGO Minecraft prodotti a partire dal set (originariamente proposto sulla piattaforma LEGO CuuSoo) LEGO Ideas 21102 Minecraft Micro World: The Forest. Il regolamento della piattaforma LEGO Ideas prevede infatti che se il Gruppo LEGO dovesse decidere di sviluppare un nuovo tema o una nuova serie di set partendo da un singolo set/progetto LEGO Ideas, i nuovi prodotti NON faranno parte del tema/serie LEGO Ideas (e nulla di aggiuntivo sarà dovuto all’autore del progetto originale). E’ stato così per tutti i set a tema Ghostbuster commercializzati successivamente alla messa in produzione del set LEGO Ideas #21108 Ghostbusters Ecto-1 ed è stato così per tutti i set a tema tema Minecraft commercializzati successivamente alla messa in produzione del set LEGO Ideas 21102 Minecraft Micro World: The Forest. Non poteva quindi che essere così anche per questo nuovo set LEGO #10292 Gli appartamenti di Friends, derivato dal precedente set LEGO Ideas #21319 Central Perk.

Il set LEGO #10292 Gli appartamenti di F·R·I·E·N·D·S: descrizione

Il nuovo set LEGO #10292 Gli appartamenti di Friends riproduce in mattoncini LEGO il set dello studio televisivo dei due appartamenti prospicenti di Joey & Chandler e di Rachel & Monica e del pianerottolo che li divide, completi di una ricca dotazione di accessori e modelli costruibili di dettagli visti nelle tante puntate della iconica serie TV. Il set include infatti il necessario per riprodurre le più famose scene viste nelle varie puntate. Ad esempio quella nella quale prima Joey e poi Monica si infilano in testa il tacchino del giorno del ringraziamento (quinta serie, episodio otto).

Oppure la scena nella quale nell’appartamento di Joey e Chandler resta solo una canoa dopo che l’appartamento stesso viene svaligiato (quarta serie, episodio due).

E ancora, la scena nella quale la casa delle bambole realizzata da Phoebe prima entra in scena e poi prende fuoco (terza serie, episodio 20).

Il set include inoltre gli elementi con i quali realizzare luci di scena e i relativi supporti, proprio come ci si aspetterebbe di trovarli in uno studio televisivo. Inoltre, il set è inoltre davvero ricco di oggetti di scena e di protagonisti non-umani delle varie puntate. Scopriamoli insieme.

Dispositivo di punzecchiamento

E’ un utensile che il gruppo di amici costruisce per verificare se il dirimpettaio delle ragazze, un brutto tizio visto steso a terra nudo sia o meno ancora vivo, vista la convinzione di Phoebe che ogni volta che deve andare dal dentista una persona a lei cara morirà. Dopo averlo controllato e averlo trovato ancora in vita, Phoebe esulta perché la maledizione è spezzata!

Gladys (o Glynnis), la terrificante opera d’arte realizzata da Phoebe

Phoebe cerca di regalare Gladys (o Glynnis) alle estremamente riluttanti Monica e Rachel un orribile quadro tridimensionale che ha realizzato e che Mike non vuole in casa. Quando le due amiche fingono di volere ambedue il quadro, Phoebe tira fuori un quadro ancora più brutto per “accontentare” chi non avrà il primo.

La cheesecake della Sig.ra Braverman

Rachel vede Chandler mangiare una cheesecake che è stata accidentalmente consegnata alla loro porta, e così lui gliela fa assaggiare. La cheesecake, preparata da Mama’s Little Bakery, è la migliore che entrambi abbiano mai assaggiato. Quando più tardi scoprono che è stata consegnata un’altra cheesecake, decidono di lasciarla alla porta giusta, ma quando la trovano ancora intatta , davanti alla stessa porta più tardi quel giorno, la prendono. Chandler trova quindi Rachel che mangia la torta mentre lui non c’era, il che scatena un piccolo litigio tra di loro. Il risultato di questo litigio è che la cheesecake cade sul pavimento del pianerottolo, ma dato che è così incredibilmente deliziosa, non possono resistere a mangiarla direttamente dal pavimento, raggiunti nel frattempo da Joey, il quale la mangia dal pavimento come i due amici.

Pat il cane

E’ il modello costruibile della grande statua del cane di ceramica che compare (tra le altre) nella diciassettesima puntata della seconda serie (nella realtà, la statua del cane è di proprietà di Jennifer Aniston, che la ricevette come regalo di buon auspicio da parte del suo migliore amico quando questi venne a sapere dell’ingaggio dell’amica Jennifer per la parte di Rachel). Joey lo comprò per la prima volta quando si trasferì nell’appartamento di Chandler (nel corso della seconda stagione), dopo aver ottenuto un ruolo in Days of our Lives. Quando Joey fu costretto a vendere tutto in casa sua, Ross ricomprò il cane per lui, essendo l’unico oggetto che Ross poteva permettersi di recuperare. Il cane rimane una gag corrente per tutto il resto dello show, con diverse apparizioni.

La gallina e la papera

Il set include le minifigure di una gallina (nella realtà della sitcom era una papera) e di un pulcino (che prende il posto della gallina vista nella sitcom), adottati da Joey e Chandler nella ventunesima puntata della terza serie.

Il biliardino

Nella sesta puntata della sesta serie (una delle tante in cui il biliardino entra in scena), è la sera in cui Chandler lascia l’appartamento che divide con l’amico Joey per trasferirsi da Monica e in cui Rachel lascia l’appartamento che fino a quel momento aveva condiviso con l’amica Monica. Le due ormai ex coppie Rachel e Monica e Chandler e Joey decidono quindi di trascorrere delle serate indimenticabili. Inizialmente Chandler e Joey decidono di restare in casa a far nulla, ma Chandler, preoccupato per la disoccupazione dell’amico, cercherà di regalargli 1500 dollari, inventandosi un gioco che chiama “Cups” e che non ha regole. Joey ci casca all’istante, “vince” i 1500 dollari e crede quindi di essere il migliore.

Per quanto riguarda l’appartamento dei due amici Joey e Chandler, arredato con stile prettamente maschile e da single, troviamo ad esempio le due poltrone reclinabili sulle quali i due inquilini passano ore a guardare la TV oppure il biliardino che è stato teatro di innumerevoli partite, piuttosto che la canoa che compare nel secondo episodio della quarta serie e nella quale trovano posto le minifigure di una gallina (nella sitcom in realtà è un’oca) e di un pulcino (che prende il posto della gallina vista nella sitcom), adottati da Joey e Chandler nella ventunesima puntata della terza serie.

Per quanto riguarda invece l’appartamento delle due amiche Rachel e Monica, arredato con molto più gusto e decisamente più ordinato di quello dei due maschiacci single, vi troviamo il raffinato soggiorno completo degli eleganti divani bianchi e un angolo cucina ben attrezzato, ben arredato e completo di molti accessori.

Le minifigure di Ross Geller, Rachel Green, Chandler Bing, Monica Geller, Joey Tribbiani e Phoebe Buffay incluse nel set sono una rivisitazione di quelle già realizzate per il precedente set LEGO Ideas #21319 Central Perk, alle quali si aggiunge quella inedita di Janice Litman-Goralnik, la fidanzata tira-e-molla di Chandler nel periodo prima che si innamorasse di Monica e nota per la sua voce odiosa e nasale e il suo grido caratteristico di “Oh my God!”. Le troviamo completamente rinnovate nel look, con indosso abiti ispirati da quelli più iconici nelle varie puntate: la mitica gonna in tessuto scozzese per Rachel, i pantaloni in pelle troppo stretti di Ross, il grembiule da cucina del giorno del ringraziamento per Monica, il classico look floreale per Phobe, completo e cravatta firmati per Chandler e la versione di Joey che indossa tutti i vestiti di Chandler come visto nella seconda puntata della terza serie. La nuova minifigure di Janice indossa invece uno dei suoi tipici completi sgargianti.

Le minifigure del set LEGO #10292 Gli appartamenti di F·R·I·E·N·D·S (2021)

Le minifigure del set LEGO Ideas #21319 Central Perk (2019)

Il set LEGO #10292 Gli appartamenti di F·R·I·E·N·D·S: le caratteristiche

Titolo: LEGO #10292 Gli appartamenti di F·R·I·E·N·D·S

Codice: 10292

Età: 18+

Misure: : altezza 10 cm, larghezza 64 cm, profondità 31 cm

Pezzi: 2.048

Modelli inclusi: appartamenti di Rachel e Monica e di Joey e Chandler, pianerottolo

Minifigure incluse: Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross, Joey e Janice

Prezzo: € 149,99

