Sono finalmente disponibili per l’acquisto i tanti, nuovi set che LEGO e Universal Brand Development hanno sviluppato per celebrare l’uscita del capitolo finale della saga di Jurassic World, che offrono il più grande assortimento di dinosauri mai visto prima in mattoncini. Collezionando i nuovi set sarà possibile ricostruire il cast del film Jurassic World Dominion: troviamo infatti le Minifigure LEGO di Owen, Claire, Ian Malcolm, la dottoressa Ellie Sattler e tanti altri.

I soggetti riprodotti dai set anticipano ciò che vedremo sul grande schermo a giugno con l’arrivo nelle sale italiane di Jurassic World Dominion, prodotto da Universal Pictures e Amblin Entertainment e capitolo conclusivo della saga Jurassic World.

Andiamo a scoprire insieme i sei nuovi set LEGO e il nuovo nuovissimo set LEGO DUPLO che saranno disponibili a partire dal prossimo 17 aprile 2022 presso i LEGO Stores, su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli.

LEGO DUPLO #10938 L’asilo nido dei dinosauri | € 19,99 su lego.com

I piccoli costruttori che amano gli animali possono unirsi a Claire Dearing di Jurassic World per prendersi cura di 3 piccoli dinosauri. Il set include un Triceratopo in una grotta, uno Pteranodonte in un nido e un Brachiosauro che rosicchia le foglie da un albero. Il set può essere riconfigurato per ispirare infinite possibilità di gioco creativo. Età: 2+. Pezzi: 27. Misure: il Triceratopo è alto più di 5 cm.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Jurassic World #76943 Inseguimento dello Pteranodonte | € 19,99 su lego.com

Questo playset per piccoli costruttori a costruzione facilitata (4+) ha tutti gli elementi di un gioco d’azione. Include il modello costruibile di una dune buggy e di un molo, anch’esso costruibile. completo di una bancarella di vendita del pesce e un pontile. Completano il set le Minifigure di Owen Grady e Maisie con una canna da pesca e un lazo, oltre ad un Pteranodonte snodabile. Età: 4+. Numero di pezzi: 91. Misure: oltre 9 cm di altezza, 12 cm di larghezza e 13 cm di profondità.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Jurassic World #76944 La fuga del T. rex | € 49,99 su lego.com

Il set a costruzione facilitata (4+) include i modelli costruibili di un aeroporto con eliporto, di un elicottero, di un garage, di una dune buggy e di un recinto collassabile, oltre a un T.rex snodabile. Incluse nel set troviamo 3 Minifigure: Owen Grady, Zia Rodriguez e una guardia forestale, tutte dotate di accessori (un uovo di dinosauro, un walkie-talkie e una pistola con tranquillante). Età: 4+. Numero di pezzi: 140. Misure: oltre 15 cm di altezza, 16 cm di larghezza e 6 cm di profondità.

Il T.rex misura oltre 11 cm di altezza.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Jurassic World #76945 Atrociraptor: inseguimento sulla moto | € 19,99 su lego.com

Il set include il modello costruibile di un mercato con muro di cinta collassabile, un feroce Atrociraptor (snodabile) e una moto, un piccolo campo di battaglia costruibile per 2 cuccioli di dinosauro. Incluse nel set troviamo le Minifigure di Owen Grady e di Rainn Delacourt. Età: 6+. Numero di pezzi: 167. Misure: oltre 6 cm di altezza, 17 cm di larghezza e 13 cm di profondità. Il set si può combinare con il set LEGO Jurassic World #76948 La fuga del T. rex e dell’Atrociraptor.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Jurassic World #76946 La cattura dei Velociraptor Blue e Beta | € 29,99 su lego.com

Scatena la tua voglia di avventura con questo set d’azione. Contiene le Minifigure di Maisie e Rainn Delacourt, i dinosauri Blue (snodabile) e Beta, oltre al modello costruibile di un pickup, una bicicletta e una gabbia per dinosauri, anch’essa costruibile e completa di trappola e di una coscia di pollo da usare come esca per dinosauri. Questo playset si può combinare con altri set di LEGO Jurassic World. Età: 6+. Numero di pezzi: 173. Misure: oltre di 6 cm di altezza, 14 cm di lunghezza e 6 cm di larghezza.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Jurassic World #76947 Quaetzalcoatlus: agguato aereo | € 49,99 su lego.com

Il playset permette di ricreare una delle scene più epiche del film. Include il modello costruibile di aereo completo di eliche, di una stiva che si apre e di motori progettati per “rompersi” sotto l’attacco del Quetzalcoatlus (snodabile, incluso nel set) e con una cabina di pilotaggio che può ospitare le Minifigure di Owen Grady, Claire Dearing e Kayla Watts, anch’esse incluse nel playset. Il playset si può combinare con il set LEGO Jurassic World #76945 Atrociraptor: inseguimento sulla moto. Il dinosauro Quetzalcoatlus misura oltre 29 cm di larghezza (snodabile). L’aeroplano misura oltre 9 cm di altezza, 22 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza. Età: 7+. Numero di pezzi: 293.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Jurassic World #76948 La fuga del T. rex e dell’Atrociraptor | € 89,99 su lego.com

Il playset include il modello costruibile di un mercato con un recinto per il T.rex (snodabile) e di un grosso camion con la gabbia per trasportare l’Atrociraptor. Incluse nel set troviamo anche le Minifigure di Owen Grady, Claire Dearing, Rainn Delacourt e Soyona Santos, complete di 2 pistole calmanti per tranquillizzare i dinosauri! Questo playset si può combinare con il set LEGO Jurassic World #76945 Atrociraptor: inseguimento sulla moto (la gabbia posta sul retro del camion può contenere due esemplari di Atrociraptor). Età: 8+. Numero di pezzi: 461. Misure: Il mercato misura oltre 18 cm di altezza, 26 cm di larghezza e 9 cm di profondità.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Jurassic World #76949 L’attacco del Giganotosauro e del Terizinosauro | € 129,99 su lego.com

Il set include 2 nuovi dinosauri – Giganotosaurus e Therizinosaurus, un quartier generale costruibile comprensivo di laboratorio, di un garage per il quad fuoristrada (costruibile), di una torre di osservazione con piattaforma collassabile, di un elicottero (costruibile) con rotori funzionanti e vano di carico. Sono incluse nel set ben sei Minifigure: Owen Grady, Claire Dearing, Dott. Alan Grant con un fossile d’ambra, Dott. Ellie Sattler, Kayla Watts e Dott. Henry Wu.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Jurassic World #76950 Triceratopo: agguato al pickup | € 44,99 su lego.com

Il set include il modello costruibile di un pickup con laa sezione anteriore che si rompe quando viene colpito (ovviamente molto facile da ricostruire) e schiacciato dal Triceratopo, oltre ad un veicolo buggy anch’esso costruibile. Entrambi i veicoli possono ospitare 2 Minifigure. Sono 4 le Minifigure incluse nel set: Claire Dearing, Franklin Webb e 2 guardie di sicurezza. Tra gli accessori inclusi: una siringa per iniettare il tranquillante e una carota.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Jurassic World #76951 Trasporto del Piroraptor e del Dilofosauro | € 44,99 su lego.com

Il set include il modello costruibile di un fuoristrada che può ospitare 2 minifigure, dotato di un localizzatore di dinosauri rimovibile e di una gabbia apribile che può contenere un dinosauro. Sono incluse anche 3 Minifigure: Ian Malcolm, Dott. Ellie Sattler e una guardia con tranquillante, oltre ai dinosauri Piroraptor e Dilofosauro.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Jurassic World #76956 Fuga del Tirannosauro | € 99,99 su lego.com

Il set riproduce l’epica scena del film Jurassic Park nella quale i protagonisti incontrano il Re del parco: l’enorme dinosauro Tirannosaurus rex. È caratterizzato dal modello costruibile di un T. rex snodabile e posabile che schiaccia le due Ford Explorer, di cui una capovolta, oltre alla riproduzione anch’essa costruibile della recinzione elettrica distrutta. Il set include anche le Minifigure di Alan Grant, Ian Malcolm, Tim Murphy e Lex Murphy, complete di accessori quali occhiali per la visione notturna, una fiamma e 2 elementi acqua, oltre a molti altri riferimenti alla celebre scena.

» Clicca qui per vedere il set

Per i veri appassionati dei film e soprattutto dei libri di Jurassic Park, il set è perfetto per essere esposto insieme al mastodontico set LEGO Jurassic World #76936 , che include 3.120 pezzi e che riproduce l’iconico cancello dell’originale Jurassic Park oltre a un grande, anch’esso costruibile e completamente posabile, modello di dinosauro Tirannosaurus rex. Il cancello è attivato a grilletto ed è incorniciato da un muro (ovviamente costruibile) che incorpora 7 scene dettagliate che riproducono altrettanti momenti topici del film, come ad esempio la sala da pranzo di John Hammond, la sala di controllo di Ray Arnold e un bunker per Ian Malcolm. Il set include 6 Minifigure: John Hammond, Ian Malcolm, Ellie Sattler, Alan Grant, Ray Arnold e Dennis Nedry, oltre a un espositore costruibile per le Minifigure stesse, un personaggio LEGO di dinosauro cucciolo e una targhetta di identificazione del set con le caratteristiche dello stesso. Purtroppo è un set vintage, quindi disponibile e recuperabile solo sul mercato secondario e del collezionismo.

» Clicca qui per vedere il set

Sono davvero infinite le storie che si possono costruire e raccontare immersi nel mondo preistorico grazie ai personaggi e ai modelli dei nuovi set Jurassic World.