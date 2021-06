LEGO MANIA. Finiamo di costruire la macchina da scrivere LEGO Ideas

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Durante la puntata di oggi di LEGO MANIA termineremo la costruzione della novità LEGO Ideas “Macchina da scrivere“, e dopo averla costruita la confronteremo con una vera macchina da scrivere coetanea del modello che ha ispirato il progetto di Steve Guinness. La costruzione sarà tosta, infatti ha richiesto due puntate per completare il modello, ma ne sarà valsa la pena! Pronti a fare un tuffo nel vintage?

LEGO MANIA – puntata del 30/06/2021

Nel corso della puntata di oggi di LEGO MANIA termineremo di costruire il set LEGO Ideas #21327 Macchina da scrivere. Terminata la costruzione, confronteremo il modello con una vera macchina da scrivere vintage.

LEGO Ideas #21327 Macchina da scrivere

Il design del modello è ispirato alla classica macchina da scrivere utilizzata da Ole Kirk Kristiansen, il fondatore di LEGO Group, e riproduce gli stessi movimenti e gli stessi suoni di quella originale. Il martelletto centrale realizzato in mattoncini si solleva ogni volta che si preme un tasto ed è collegato al carrello che si sposta durante la digitazione. Inoltre, nel rullo puoi inserire un foglio di carta vero. Il modello finito misura 11 cm di altezza, 27 cm di larghezza e 26 cm di profondità.

