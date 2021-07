Il set di LEGO Pickup vintage è in arrivo per l’autunno

E’ comparso oggi a sorpresa su lego.com il set LEGO Creator Expert #10290 Pickup, il prossimo veicolo della serie Creator Expert Classic Car. Il nuovo LEGO Pickup rende omaggio ai mezzi da lavoro americani vintage degli anni ’50, che potrà essere caricato con elementi ispirati alla quattro stagioni grazie ad una serie di accessori costruibili inclusi nel set, che sarà acquistabile a partire dal prossimo 1° ottobre su lego.com e nei LEGO Store. Andiamo a vedere i dettagli di questo nuovo set?

Clicca qui per acquistare subito il set LEGO Creator Expert #10290 Pickup (dal 1° ottobre)

Il set riproduce le tipiche linee dei pickup “da lavoro” dalle linee arrotondate tipiche di quel tipo di veicoli degli anni ‘50. Tra i dettagli inclusi nel set troviamo lo stile stepside, gli sportelli apribili, il portello di chiusura del vano di carico ribaltabile e le due sponde di carico ad effetto legno rimuovibili. Lo sterzo è funzionante e il cofano motore si può aprire per poter apprezzare la riproduzione del motore V8 flathead, “testa piatta” in italiano, chiamato così perché il motore non utilizzava ancora la tecnologia delle valvole in testa e quindi sulle due testate del V8 erano presenti solo le camere di scoppio, senza altre componenti o altri dispositivi a parte le candele.

Gli interni dell’abitacolo sono stati riprodotti nella loro essenzialità: strumentazione, volante (il nuovo modello introdotto per la prima volta nel set LEGO Creator Expert #10274 ECTO-1 Ghostbusters), leva del cambio (nel veicolo reale, generalmente un tre rapporti manuale + retromarcia) e sedili. In fondo si trattava di mezzi da lavoro, quindi privi di fronzoli.

All’interno del set potremo infine trovare gli elementi LEGO con i quali costruire tutta una serie di accessori per adeguare il modello alle quattro stagioni: una carriola con fiori e un annaffiatoio per la primavera, due casse di legno con pomodori, carote e un secchio di latte per l’estate. Una cassa di zucche “simboleggia” l’autunno e una ghirlanda di vischio e un pacco-dono rendono omaggio all’inverno e al periodo delle festività natalizie.

Una volta costruito, il modello misura 14 cm di altezza, 33 cm di lunghezza e 14 cm di larghezza. I pezzi inclusi nel set sono 1.677 e sarà in vendita a € 129,99 a partire dal prossimo 1° ottobre (stesso prezzo della Porsche LEGO Creator Expert #10295).

Clicca qui per acquistare subito il set LEGO Creator Expert #10290 Pickup (dal 1° ottobre)

Fino a qui, le informazioni ufficiali. Veniamo ai nostri approfondimenti.

Non è un set prodotto sotto licenza… ma la calandra anteriore, le curve, la fanaleria e soprattutto il logo V8 al centro della calandra rimandano immediatamente all’iconico Ford F-100, uno dei più diffusi Pickup da lavoro proprio negli anni ’50

(Credit photo: skywayclassics.com)



(Credit photo: bloomberg.com|Photographer: Darin Schnabel/RM Auctions)

E’ perfetto per essere affiancato alla Ford Mustang del set LEGO Creator Expert #10265 Ford Mustang: in fondo solo una decade o poco più separa all’anagrafe i modelli dei veicoli ai quali i due set si ispirano!

(Credit photo: streetsideclassics.com per il Pickup a sinistra | classiccars.com per la Mustang a destra)



Si presta benissimo a modifiche e integrazioni proprio come la sua controparte reale. Non vediamo l’ora di vedere i soliti noti (Nkubate, Firas, KeepOnBricking, Kirvet etc) mettere mano al set e renderlo speciale come visto fare tante volte con i veicoli reali in trasmissioni come “Salt Lake Garage” (Kindig It by Dave Kindig) oppure “Fast’n’Loud” (Gas Monkey Garage by Richard Rawlings)!

(Credit photo: kindigit.com per il Pickup di sinistra | gasmonkeygarage.com per il Pickup di destra)