LEGO Top Gear: arriva The STIG

LEGO Group ha reso pubblico un video con protagonista The STIG, la star del programma Top Gear della rete televisiva inglese BBC a tema auto & motori. Sebbene siano passati ormai oltre 4 mesi dal lancio del set LEGO Technic # 42109 Auto da Rally Top Gear “The STIG”, solo oggi possiamo vedere questa “avventura notturna” della star di Top Gear.

Il video rilasciato i queste ore mostra il misterioso pilota da corsa che elude la sicurezza mentre attiva la linea di produzione per farsi “stampare” i pezzi per poi costruirsi la “sua” copia del set LEGO Technic # 42109 Auto da Rally Top Gear “The STIG” all’interno della sede di LEGO Group in Danimarca – prima di uscire a tutta velocità su una Porsche 911 GT3 RS diretta verso la pista di prova di Top Gear. Il video mostra in pratica The Stig giocare a “guardia e ladri” con l’addetto della sorveglianza, “guidando” la LEGO Technic # 42109 Auto da Rally Top Gear “The STIG” nei vari spazi della LEGO House (si riconoscono tra gli altri la Masterpiece Gallery, il Tree of Creativity e il Family Restaurant).

Reso celebre dall’aver nascosto la sua identità ai fan per le 22 stagioni della trasmissione, è The STIG colui che testa in pista i modelli di auto dei quali si parla nelle varie puntate e “stampa” i tempi di riferimento per le “gare” dei VIP che intervengono come ospiti nelle varie puntate (“Star in a Reasonably-Priced Car“) o quelli dei “Power Lap“, la sezione della puntata durante il quale The Stig completa un giro sulla pista con un’auto appena recensita per compararne le prestazioni rispetto alle altre automobili già recensite.

il Designer di set LEGO Technic Samuel Tacchi ha affermato.“Il set LEGO Technic # 42109 Auto da Rally Top Gear è stato progettato pensando a quale avrebbe potuto essere l’auto perfetta per The STIG, anche se le sue dimensioni sono circa un ottavo delle auto che il pilota guida di solito. Vediamo se il suo talento sulla pista si traduce in manovre impressionanti quando controlla l’auto utilizzando l’app LEGO Technic Control+“.