Nasce in pista ma si può costruire a casa: è la BMW M 1000 RR

E’ stato presentato da LEGO quello che quasi certamente sarà uno dei set top tra quelli che saranno rilasciati il prossimo 1° gennaio 2022: è il set LEGO Technic #42130 BMW M 1000 RR. Pronti a scoprirlo insieme a noi?

Il set: presentazione e caratteristiche

Stiamo parlando di un modello assurdo per dimensioni, dettagli e funzioni! E’ infatti una replica in scala 1:5 della velocissima e tecnologicamente avanzata BMW M 1000 RR.

Il modello rappresentato dal set LEGO Technic #42130 BMW M 1000 RR nasce dalla ormai consolidata partnership tra LEGO Technic e BMW Motorrad, e regala ai fan del marchio e delle due ruote l’opportunità di possedere la versione in elementi LEGO Technic della prima moto BMW marchiata ‘M’ mai prodotta: un marchio iconico, ricco di storia e sinonimo di motorsport, da sempre simbolo di eccellenza ingegneristica e attenzione al dettaglio.

Il set LEGO Technic #42130 BMW M 1000 RR riproduce tutti i dettagli originali: cambio a 3 rapporti (+ folle), lo sterzo, le sospensioni anteriori e posteriori, la trasmissione a catena, quest’ultima realizzata con elementi in color oro e il motore a 4 pistoni.

La minuziosa riproduzione dei dettagli non si limita però al design: la costruzione è infatti stata progettata per replicare in toto la moto reale e con i suoi 1.920 pezzi consentirà agli appassionati di farsi una idea dei processi di produzione della moto BMW originale. Il modello prevede infatti tre diverse opzioni di dashboard del cruscotto e il parabrezza stampato in materiale plastico trasparente.

Una volta costruito, il modello misura 27 cm di altezza, 45 cm di lunghezza e 17 cm di larghezza e potrà essere esposto tramite il modello costruibile di un cavalletto racing come quello che si può trovare nei box del paddock oppure tramite un supporto anch’esso costruibile e completo di targa da esposizione.

Samuel Tacchi, designer del Gruppo LEGO ha commentato:

“È stato molto divertente studiare la struttura di un modello così importante per BMW Motorrad. C’è una ragione per cui queste splendide moto sono così amate in tutto il mondo dai motociclisti e siamo sicuri che la nostra versione LEGO Technic sarà un successo come il prodotto reale. Il set ha un design fedele all’originale, dotato di parti complesse ma allo stesso tempo funzionali: costruirla è una vera sfida e il risultato è visivamente splendido. Questo modello è anche il più grande set di LEGO Technic Bike mai realizzato e sappiamo che l’esperienza di costruzione sarà tanto coinvolgente quanto l’adrenalina di portare in pista la vera moto“.

Ralf Rodepeter, Head of Brand and Product di BMW Motorrad ha aggiunto:

“Quando il management di BMW Motorrad ha annunciato la prima moto sviluppata da M, la BMW M 1000 RR, tutti sapevano che il risultato sarebbe stato qualcosa di speciale. Allo stesso modo, il team LEGO Technic ha capito che ci sarebbe voluto qualcosa di mai visto prima per rendere omaggio alla M RR. L’effetto finale è una moto e un modello Technic che rappresentano l’eccellenza nei rispettivi campi”.

Il set LEGO Technic #42130 BMW M 1000 RR sarà in vendita nei LEGO Store e su LEGO.com dal 1° gennaio 2022. Dal 1° marzo 2022 sarà invece disponibile anche presso altri rivenditori.

La precedente Technic bike a marchio BMW Motorrad

La BMW M 1000 RR non è la prima moto del marchio tedesco a diventare in mattoncini. Era infatti il 2017 quando LEGO e BMW Motorrad presentarono il loro primo progetto: la versione in elementi LEGO Technic della iconica BMW R 1200 GS Adventure. Il set che la riproduce è stata il primo di una LEGO Technic bike prodotto sotto licenza.

Il set aveva una particolarità: il modello B, cioè il modello alternativo che si può solitamente costruire con gli stessi elementi che compongono il modello principale, fu la GS Hover Bike, una moto futuristica dotata di rotori in grado di farla levitare. La vera particolarità fu però che dalla partnership tra le due aziende nacquero ben due versioni della GS Hover Bike. Una fu quella progettata da LEGO e che divenne appunto il modello B del set “principale”.

L’altra fu quella che BMW Motorrad progettò e realizzò davvero, come un vero e proprio prototipo della GS Hover Bike, che purtroppo però non volava davvero. Si trattò solo di un esercizio di stile e di capacità ingegneristica.

» Clicca qui per acquistare il set su Amazon oppure Clicca qui per acquistare il set su eBay

Le 10 sorelle della BMW M 1000 RR

LEGO Technic e moto. Sono passati 30 anni dalla nascita della prima moto LEGO Technic, e da allora sono stati ben 32 i set LEGO Technic a due ruote arrivati sugli scaffali. Alla BMW R 1200 GS Adventure del 2017, la prima moto LEGO Technic prodotta sotto licenza, fa seguito nel 2020 un nuovo set nato nell’ambito di un accordo di licenza: è il set LEGO Technic #42107 Ducati Panigale V4 R. Anche in questo caso, per celebrare la nascita del progetto congiunto tra LEGO e Ducati, è stato organizzato un evento molto particolare: la presentazione dell’unico modello al mondo della Rossa di Borgo Panigale in scala 1:1, realizzato in mattoncini LEGO Technic dall’artista e LEGO Certified Professional Riccardo Zangelmi. Riccardo, che lo ha costruito completamente a mano e lavorando per 400 ore. La Panigale V4 R e la sua “gemella” realizzata in elementi LEGO Technic sono state messe l’una a fianco dell’altra il 19 giugno 2020 presso l’Autodromo di Modena. Ospite d‘eccezione dell’evento è stato Andrea Dovizioso, all’epoca pilota ufficiale del Ducati Team MotoGP.

Sono gli ultimi due set di una lunga serie di LEGO Technic bike. Scopriamole insieme.

LEGO Technic #8838 Shock Cycle (1991)

Sebbene LEGO avesse già prodotto un paio di set Technic a due ruote negli anni ’70 e ’80, questa è stata la prima moto “realistica” con ruote correttamente proporzionate, che sono state introdotte proprio con questo set. Infatti, per questo set venne prodotta una intera serie di nuovi pezzi, tra cui gli ammortizzatori lunghi, l’ormai comune “triangular liftarm” e il celebre “Motorcycle Pivot“.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Technic #8422 Circuit Shock Racer (1995)

Quattro anni dopo, nel 1995, arriva sugli scaffali una moto stradale, di dimensioni simili alla precedente # 8838. Gli elementi “half-width liftarms” cominciavano ad essere utilizzati nei set LEGO Technic, ma la moto è ancora quasi interamente realizzata con i mattoncini LEGO Technic (i mattoncini con i fori sui lati).

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Technic #8417 (e #8430) Mag Wheel Master (1998/2002)

La fine degli anni ’90 è stato un periodo strano per il tema LEGO Technic. I progettisti quasi abbandonano i metodi tradizionali di costruzione e i progetti di modelli realistici a favore di tubi di varia foggia e natura e di veicoli futuristici o futuribili. Questa moto è più piccola delle due precedenti a causa delle ruote di diametro più piccolo che sono state progettate principalmente per gli altri veicoli rilasciati nel 1998 (LEGO Technic # 8432 Concept Car e LEGO Technic # 8462 Tow Truck). La cosa interessante è che sono tutti dello stesso colore: blu, nero e azzurrognolo. La fine degli anni 90 è stata anche un periodo di transizione: si passò dal LEGO Technic “borchiato” dagli stud dei brick Technic a quello liscio dei beam, dei liftarm e dei panel, con gli elementi “vecchi” utilizzati per la struttura principale dei modelli e quelli “nuovi” utilizzate principalmente per l’estetica e i dettagli. Il set è stato riproposto con un nuovo codice (LEGO Technic # 8430 Mag Wheel Master) nel 2002, un periodo in cui lo sviluppo della Technic si era praticamente arrestato.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Technic #8420 Street Bike (2005)

Questa moto è molto interessante per diversi motivi. È stata la prima (e l’ultima) moto ad utilizzare ruote di diametro maggiore (diametro 81 mm). Utilizza un ammortizzatore grande e molto elastico che è stato prodotto per la gamma di breve durata di auto R/C da esterno. Alcune versioni del set ne avevano una gialla, mentre altre erano dotate di una versione grigio scuro. E’ anche stata la prima moto costruita principalmente con i nuovi elementi lisci.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Technic #8291 Dirt Bike (2008)

Rispetto alla LEGO Technic # 8420 Street Bike di cui sopra, questa sembra LEGO Technic # 8291 Dirt Bike essere addirittura risalire a qualche anno prima anzichè a tre anni dopo, con il ritorno alle ruote più vecchie e con un aspetto quasi scheletrico.

Ha anche un problema, lo stesso che affligge quasi tutte le LEGO Technic bike: il pignone della ruota posteriore dovrebbe essere all’interno del forcellone posteriore monobraccio, non all’esterno!

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Technic #8051 Motorbike (2010)

Questa è stata la prima LEGO Technic bike a montare le nuove ruote grandi ancora oggi in uso. La catena di trasmissione sembra essere attaccata al motore (anche se non lo è, ma è un netto miglioramento rispetto al passato), così come il pignone posteriore è l’interno del forcellone posteriore monobraccio come dove dovrebbe essere. Ben fatto Designer LEGO!

Ha un motore a 3 cilindri in linea il cui funzionamento è esposto in modo che il movimento sia visibile attraverso il telaio. E’ una moto ben fatta e ben progettata, che ancora oggi è una delle migliori moto Technic mai realizzate.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Technic #42007 Moto Cross Bike (2013)

Per questo set è stato prodotto un nuovo pneumatico tassellato da montare sui cerchi ora standard. E’ un modello decente, ma purtroppo siamo tornati ad avere il pignone posteriore all’esterno del forcellone, il che è un bel passo indietro!

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Technic #42036 Street Motorcycle (2015)

Questa è l’ultima delle LEGO Technic bike prodotte NON sotto licenza. È quasi perfetta, tranne che per la catena di trasmissione, che di nuovo è posta all’esterno del forcellone posteriore! È davvero un peccato, visto che i Designer della 8051 Motorbike rilasciata 5 anni prima sono riusciti a farla funzionare.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Technic #42063 BMW R 1200 GS Adventure (2017)

Vista la crescente collaborazione di LEGO con i produttori del comparto automotive nei recenti anni 2000 per la produzione di modelli di veicoli reali, era solo una questione di tempo prima che venisse prodotta una LEGO Technic bike sotto licenza. La moto reale è progettata per i viaggi a lunga distanza e su tutti i terreni e il set LEGO Technic # 42063 BMW è una sua fedele riproduzione. Soprattutto grazie alla trasmissione ad albero cardanico, non soffre del posizionamento errato della catena e del pignone… perché catena e pignone semplicemente non ci sono!

» Clicca qui per acquistare il set su Amazon oppure Clicca qui per acquistare il set su eBay

LEGO Technic #42107 Ducati Panigale V4 R (2020)

Infine, arriviamo alla LEGO Technic bike del 2020, che è stato rilasciato il 1° giugno. Per tutte le info, c’è questa nostra recensione!

» Clicca qui per acquistare il set

Uscendo poi dal tema LEGO Technic, troviamo una due ruote prodotta sotto licenza anche nel tema LEGO Creator Expert, insieme a colleghe a 4 ruote anch’esse prodotte sulla base di accordi di licenza. Stiamo parlando della iconica Harley-Davidson Fat Boy, resa in mattoncini nel set LEGO Creator Expert #10269 Harley-Davidson Fat Boy. Potremmo considerarla l’11esima sorella, cosa ne dite?

» Clicca qui per acquistare il set su Amazon oppure Clicca qui per acquistare il set su eBay