Presentata all’inizio dello scorso mese di febbraio e commercializzata a partire dal successivo 1° marzo, la McLaren MCL35M del set LEGO Technic #42141 McLaren Formula 1, nel breve volgere delle prime settimane di presenza sugli scaffali digitali di lego.com è andata subito esaurita.

E’ da qui che nasce il giallo che lo ha fatto subito diventare il set uno dei più controversi degli ultimi anni. Contemporaneamente all’esaurimento delle scorte del set su lego.com infatti, nella scheda di dettaglio del prodotto le foto del modello costruito ma soprattutto quelle della scatola sono state cambiate, mostrando una diversa livrea per quanto riguarda gli adesivi.

(a sinistra, la versione originale della scatola, a destra la versione aggiornata)

La modifica è stata resa ancora più ufficiale dal fatto che anche le istruzioni in formato digitale pubblicate nell’apposita sezione del sito dedicata alle istruzioni dei set in versione digitale, mostrano che molti degli adesivi sono diversi da quelli del set “originale”. E’ importante sottolineare il fatto che il set non ha subito modifiche per quanto riguarda i pezzi che lo compongono, la costruzione e il risultato finale. Solo la parte di livrea realizzata con adesivi è stata variata. Interpellato sull’argomento il Servizio Clienti di lego.com, la risposta è stata che non appena il set tornerà disponibile e quindi gli operatori avranno a disposizione la versione aggiornata dei fogli di adesivi, si potrà fare richiesta di sostituzione e i nuovi adesivi saranno inviati gratuitamente.

Andiamo ora a scoprire nel dettaglio le differenze tra le due versioni, così poi potremo passare del set vero e proprio.

Versione originale (1° marzo 2022)

(nei cerchi gialli, in evidenza gli adesivi modificati/rimossi)

La modifica più evidente è quella riguardante l’aggiornamento degli adesivi per i copri-mozzo delle ruote. Nella versione originale c’era un adesivo con i logo Pirelli e P Zero, per simulare la relativa stampa sugli pneumatici. Dal momento che le auto di Formula1 corrono su pneumatici slick e usano una gomma scolpita simile a quella LEGO Technic solo in condizioni di pioggia, LEGO ha scelto di mettere il disegno blu che rappresenta le gomme Pirelli da bagnato. Nella immagine qui sotto potete vedere la codifica colori per il campionato 2022, del quale Pirelli è fornitore unico per gli pneumatico.

Nell’immagine qui sopra, tutte le diverse mescole hanno il marchio P ZERO, tranne le intermedie e quelle bagnate, che sono etichettate come Cinturato. Non è certamente la fine del mondo e stiamo parlando di un dettaglio estetico, che però ha una certa importanza, visto che in Formula1 tutto è portato all’estremo, perfezione inclusa.

Non è tutto qui però. Se infatti in occasione della presentazione ufficiale della vettura reale i copri-mozzo erano effettivamente come quelli replicati dai designer LEGO, mentre erano in corso i test pre-stagionali la maggior parte dei Team, McLaren inclusa, ha optato per una versione di copri-mozzo decisamente più piccola, sui quali hanno fatto stampare una nuova grafica, come vediamo qui sotto.

Nemmeno il tempo di arrivare alla prima gara di campionato e McLaren mette a segno un “colpaccio” in termini di contratti con gli sponsor, siglando un accordo pluriennale con Google. Nuovo sponsor significa nuova livrea, ed ecco la decisione del Team di decorare i quattro nuovi copri-mozzo di cui sopra con i tipici colori di Google e Chrome, rendendo obsoleta la modifica degli adesivi voluta da LEGO ancora prima che i nuovi adesivi vengano messi in circolazione

Versione aggiornata (quando tornerà disponibile per la vendita)

Non ci sono ancora notizie o conferme ufficiali in merito a quando il set tornerà disponibile, ma quando succederà la nuova livrea prevederà:

nuovi adesivi per i quattro copri-mozzo, ovvero niente più logo Pirelli P ZERO ma logo McLaren “striscia di luce“

sparisce dal musetto il logo di MIORY STEEL

dalle fiancate, nella zona vicino alla testa del pilota, sparisce il logo di Bitci.com (da ambo i lati)

dalla parte interna delle appendici aerodinamiche esterne dell’alettone posteriore, sparisce il logo di Buzz

Adesso che abbiamo chiarito la faccenda riguardante le due versioni di questo set, andiamo a vederlo nel dettaglio, dopo che in redazione lo abbiamo costruito in diretta streaming sul nostro canale Twitch durante la puntata del 20 aprile di BRICK MANIA.

Il set – Indice degli argomenti

Il set: la presentazione

Era il 2002 quando venne prodotto il set LEGO Technic #42141 Williams F1 Team Racer, che per la prima volta vide i Designer LEGO Technic lavorare con gli ingegneri e i progettisti del Team Williams F1 per creare la replica in elementi LEGO Technic della Williams F1 BMW F24. Il nuovo set, progettato in stretta collaborazione tra i Designer LEGO Technic e gli ingegneri di McLaren F1 Team mentre la nuova auto che parteciperà al Campionato del mondo F1 del 2022 era ancora in fase di sviluppo, il nuovo set LEGO Technic #42141 McLaren Formula 1 è una perfetta replica della sua controparte reale, a partire e con un motore V6 con pistoni mobili e proseguendo con lo sterzo operabile dall’interno dell’abitacolo e le sospensioni dal funzionamento realistico.

Neils Henrik Horsted, Head of Product per LEGO Technic, ha dichiarato:

“La longeva partnership tra il Gruppo LEGO e McLaren è sempre in evoluzione e continua ad innovarsi in ogni nuovo progetto che ideiamo insieme. Il segreto per non smettere di entusiasmare e ispirare i nostri fan è spingerci ogni volta oltre i nostri limiti, attraverso la tecnologia e la cura del design, sia in pista che con le costruzioni LEGO“

Gli fa eco James Key, Executive Director, Technical, McLaren Racing, che dice:

“Siamo entusiasti di svelare l’inedito modello LEGO Technic della nostra auto McLaren F1, un prodotto affascinante e coinvolgente che celebra la nostra livrea della stagione 2021, dando ai fan un’anticipazione concreta del nuovo design della vettura F1 2022. Questo, è stato reso possibile da una efficace collaborazione con il team del Gruppo LEGO, che ha abbracciato totalmente lo spirito coraggioso e audace del nostro approccio al design. Il risultato sembra fantastico, e non vediamo l’ora di renderlo disponibile per tutti gli appassionati“

Il set: le caratteristiche

Il set LEGO Technic #42141 McLaren Formula 1 è ricco di caratteristiche autentiche e di elementi di design che replicano molto efficacemente il design e la livrea della vettura reale:

motore fake engine V6 a pistoni mobili

sterzo funzionante, azionabile dall’interno dell’abitacolo

sospensioni dal funzionamento realistico

Progettato per gli appassionati del tema LEGO Technic e gli amanti delle corse automobilistiche, il set LEGO Technic #42141 McLaren Formula 1 misura 65 cm di lunghezza, 27 cm di larghezza e 13 cm di altezza. E’ composto da 1.432 elementi LEGO Technic e sarà in vendita su lego.com, nei LEGO (Certified) Store, nei migliori negozi di giocattoli e anche presso la rete mondiale di rivenditori McLaren.

La McLaren Racing MCL35M nella realtà

La McLaren MCL35M è la monoposto con la quale il Team McLaren F1 ha disputato le gare del Campionato Mondiale di Formula 1 2021, classificandosi al quarto posto del Campionato Costruttori.

La vettura è stata presentata il 15 febbraio 2021 presso il McLaren Technology Centre ed è una stretta evoluzione della precedente MCL35, essendo basata sullo stesso telaio e condividendone molti componenti non modificabili per regolamento. Progettata da James Key e Peter Prodromou, ha la “M” aggiunta alla sigla della vettura dell’anno precedente (MCL35) per indicare la nuova motorizzazione Mercedes-AMG M12 E Performance (in sostituzione della power unit Renault, utilizzata nelle precedenti stagioni). La trasmissione è prodotta dalla McLaren stessa, così come l’aerodinamica che si ispira alla precedente monoposto MCL35. L’intera area del cofano motore e la monoscocca sono state riprogettate e modificate per accogliere la nuova power unit Mercedes-AMG e anche il musetto è stato modificato, adottando una configurazione più stretta.

I set LEGO Technic Formula1 del passato

La McLaren MCL35 del set LEGO Technic #42141 McLaren Formula 1 non è il primo modello LEGO Technic dedicato ad una vettura di Formula1. Già nel passato alcune auto che correvano nel massimo campionato motoristico passarono per le sapienti e capaci mani dei Designer LEGO Technic, alle volte riproducendo sotto licenza veicoli reali, alle volte semplicemente replicando le forme e il design delle auto che correvano nel campionato dell’anno di riferimento o più genericamente alle forme più iconiche e standard tipiche di questi bolidi. Vediamo insieme i modelli e i set che hanno preceduto in pista il nuovo set, limitandoci a quelli dal 2000 in poi che vi presentiamo in ordine cronologico di arrivo in pist… sugli scaffali!





LEGO Technic #8458 Silver Champions (2000)

Volante, motore e sospensioni indipendenti e funzionanti: il set LEGO Technic #8458 Silver Champions include tutti i dettagli della vera auto da corsa della Scuderia Ferrari F1, a partire dallo sterzo funzionante, dal motore fake engine a pistoni mobili e dalle sospensioni funzionanti. Il modello include uno speciale sistema a pressione d’aria che permette di sollevare la carrozzeria per rivelare i componenti interni dell’auto e si potranno osservare i pistoni in movimento! All’arrivo sugli scaffali del set, era convinzione degli appassionati che pur non essendoci alcun riferimento diretto (ragionevolmente per questioni legati ad una mancata sottoscrizione di contratto di licenza), il set fosse ispirato alle Frecce d’Argento di casa Mclaren-Mercedes, come ad esempio la McLaren MP4/15. Non essendo stato prodotto sotto licenza, il set può essere ricostruito come il modello di un camion da gara futuristico.

LEGO Technic #8461 Williams F1 Team Racer (2002)

Esattamente come il set di due anni prima, anche il nuovo set LEGO Technic #8461 Williams F1 Team Racer includeva molti dei dettagli e e dei meccanismi della vera auto da corsa della Scuderia WilliamF1. Ritroviamo infatti lo sterzo funzionante, il motore fake engine a pistoni mobili e le sospensioni funzionanti, oltre naturalmente allo speciale sistema a pressione d’aria che permette di sollevare la carrozzeria per esplorare la meccanica interna del modello. La vettura reale di riferimento fu la Williams F1 BMW F24.

LEGO Technic (Racers) #8674 Ferrari F1 Racer (2006)

Trascorrono 4 anni e nel 2006, nell’ambito della strettissima collaborazione tra LEGO e Scuderia Ferrari (che prosegue ancora oggi), il set LEGO Technic #8474 Williams F1 Team Racer arriva sugli scaffali, spirato dalla Ferrari 248 F1, la cui immagine la troviamo sul fronte della scatola e sulla copertina del manuale di istruzioni. Anche in questo modello, troviamo le medesime caratteristiche e funzionalità dei due modelli precedenti: sterzo funzionante, motore fake engine a pistoni mobili, sospensioni funzionanti, lo speciale sistema a pressione d’aria che permette di sollevare la carrozzeria per esplorare la meccanica interna del modello.

LEGO Technic #42000 Grand Prix Racer (2013)

Trascorreranno altri 7 anni prima che un nuovo set LEGO Technic venga prodotto volendo replicare una vettura di Formula 1. E’ infatti il 2013 quando all’inizio dell’anno, arriva sugli scaffali il set LEGO Technic #42000 Grand Prix Racer. Le funzioni sono le stesse già viste nei modelli precedenti e riportati qui sopra, ma con una importante differenza. Se infatti la porzione apribile della carrozzeria era azionata da un sistema a pressione d’aria, in questo nuovo set LEGO Technic #42000 Grand Prix Racer, il movimento di questo elemento è garantito da un meccanismo ad azionamento manuale, motorizzabile aggiungendo alcuni elementi del set LEGO Technic #8293 LEGO Power Functions (venduto separatamente). Oltre a questo meccanismo troviamo dunque le usuali funzioni: sospensioni indipendenti su tutte le ruote, motore V8 motore fake engine a pistoni mobili e sterzo funzionante. Rispetto ai modelli precedenti si aggiunge anche la possibilità di regolare la posizione dell’alettone posteriore. Anche questo set, non essendo stato prodotto sotto licenza, può essere ricostruito come il modello di un camion da corsa, anche quest’ultimo dotato di sospensioni anteriori e posteriori indipendenti, motore fake engine a pistoni mobili, cofano apribile e alettone posteriore regolabile.

Le McLaren F1 progettate dagli appassionati: gli Scassoni di RoscoPC

Scassoni è il nomignolo con il quale RoscoPC, volto (molto) noto della community degli appassionati dei mattoncini, chiama affettuosamente i suoi fantastici modelli super-dettagliati e in scala 1:8 di auto di Formula 1 storiche o iconiche.

(Credit: Rebrickable.com)

La progettazione degli Scassoni non è cosa da poco, visto che comporta:

mantenere le proporzioni nella scala 1:8 rispetto all’auto reale dalla quale deriva

utilizzare i pezzi (e nei colori) esistenti per rendere riconoscibile il modello nonostante la scala ridotta e replicando quei dettagli che ti fanno dire “ma questa è la…”

il tutto senza usare colla, vernici, taglierini etc

Nel 2020, da questo ironico soprannome, nasce l’idea della nuova sfida nella quale RoscoPC ha deciso di cimentarsi: creare la versione “ridotta” dei suoi modelli grandi, portandoli alla scala 1:27 e dando vita ad una nuova serie di veicoli, gli Scassoncini. La nuova serie di modelli in scala 1:27 è composta da un totale (per ora) di 18 modelli, 17 che sono la versione ridotta delle rispettive “sorelle maggiori” e un 18esimo modello, progettato e realizzato su richiesta e che sarà per ora l’unico senza una propria controparte grande.

(Credit: Rebrickable.com)

Sono due le McLaren riprodotte da RoscoPC: la McLaren M23 e la McLaren MP4/4. Vediamole insieme.

McLaren MP4-4, scala 1:8

L’auto di Formula 1 più dominante di sempre? La McLaren MP4/4 naturalmente! Nota per l’inconfondibile livrea del tutto simile al prodotto del suo main sponsor, anche e soprattutto grazie ai suoi due eccezionali piloti: Ayrton Senna, trasferitosi dalla Lotus alla McLaren portandosi dietro i motori Honda e Alain Prost, già due volte campione del mondo al suo arrivo in scuderia e soprannominato “Le Professeur” per il suo stile di guida costante e fluido. Questo modello è stato progettato e realizzato da RoscoPC nel 2011.

(Credit photo: roscopc.it)

Il modello è realizzato con tecniche ed elementi misti, LEGO System per carrozzeria, alettoni e altri elementi estetici e LEGO Technic per quanto riguarda telaio, sospensioni, motore e tutto quelle che sono le componenti meccaniche (scarichi, collettori etc). Le caratteristiche:

ruote (anteriori) sterzanti

sospensioni funzionanti

motore V6

diffusore posteriore

radiatori nelle fiancate

turbine e tubi di scarico

1.580 pezzi

anno 2006

misura 55,2 cm di lunghezza, 25,6 cm di larghezza e 13,5 cm di altezza

McLaren M23, scala 1:8

Il modello riproduce la vettura del 1976 nota per essere stata la vettura a bordo della quale James Hunt vinse il Titolo Mondiale Piloti di quell’anno, strappandolo a Niki Lauda, complice l’incidente al Nürburgring e la sua decisione di non correre il Gran Premio del Giappone. Composta da 1.737 pezzi, vi troviamo all’interno tecniche costruttive particolari, ad esempio il modo con il quale è stata riprodotta la geometria delle sospensioni anteriori e posteriori oppure il modo con il quale sono state realizzati i due alettoni anteriore e posteriore. Il modello è stato progettato e realizzato da RoscoPC nel 2014. Le caratteristiche:

(Credit photo: roscopc.it)

Le caratteristiche: