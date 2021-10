Presentati a sorpresa i nuovi set LEGO DC ispirati a The Batman di Matt Reeves

Era ormai da qualche giorno che circolavano indiscrezioni in merito ad un ipotetico set di una Batmobile LEGO Technic (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo).

Arriva oggi a sorpresa la conferma: nel corso della giornata di oggi, la seconda del Walmart’s Collector Con NYCC 2021 event sono stati presenti i set legati al nuovi film The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Mascherato. Andiamo a scoprirli insieme?

Ispirati dal prossimo film The Batman , che vede Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e Zoe Kravitz nella parte di Selina Kyle (Catwoman), sono quattro i set al momento in pre-order sul sito di Walmart. In Italia saranno disponibili dal prossimo 1° gennaio 2022.

Attenzione: SPOILER ALERT. Leggendo i nomi e le descrizioni dei set, potreste incorrere in qualche anticipazione della trama!

I set LEGO DC The Batman

LEGO Technic # 42127 Batmobile di Batman

Ispirato all’ultima versione della Batmobile del film 2022 The Batman, questo set di costruzione di macchinine altamente dettagliato presenta un design fedele alla realtà ed è ricco di caratteristiche interessanti. Il modello include 2 mattoncini luminosi, uno rosso e uno giallo. La luce rossa aggiunge un fantastico bagliore alla riproduzione trasparente del potente motore con pistoni in movimento sul retro, mentre il mattoncino giallo illumina la griglia anteriore. Altre caratteristiche interessanti includono lo sterzo sulle ruote anteriori, il differenziale sulle ruote posteriori, una fiamma che gira, oltre alle portiere e al cofano apribili. Una volta costruito il modello misura 11 cm di altezza, 45 cm di lunghezza e 17 cm di larghezza

LEGO DC # 76179 Inseguimento sulla moto di Batman e Selina Kyle

Il set include il modello costruibile di due motociclette e oltre a due minifigure complete di un Batarang, di una pistola arpionante, di una catena e di una gemma preziosa. Fa parte del st anche il modello costruibile di un Bat-Segnale che si illumina al buio grazie ad elementi glow-in-the-dark.

LEGO DC # 76181 Batmobile: inseguimento di The Penguin

La versione in scala minifigure della Batmobile inclusa in questo set è dotata di 2 shooter nella parte anteriore, che possono fare fuoco sia simultaneamente che individualmente, premendo le placche sul cofano. Il parabrezza e il tetto si sollevano in modo che la minifigure di Batman si possa sedere nell’abitacolo. C’è anche spazio per un passeggero. I tubi di scarico possono scaldarsi aggiungendo elementi a fiamma blu. Il set comprende 2 minifigure: Batman, con un mantello in tessuto, e The Penguin, con shooter e lanciarazzi in mano, dotato di shooter integrato che spara pezzi circolari.

LEGO DC # 76183 Batcaverna: faccia a faccia con The Riddler

Il set permette di ricostruire la Batcaverna e i relativi equipaggiamenti così come la vedremo nel nuovo film The Batman. Il modello include computer, utensili e attrezzi di saldatura per riparare i veicoli. Le 2 pareti laterali, una con una grande mappa di Gotham City e l’altra attrezzata con un portautensili, sono apribili in modo da posizionarle in modo diverso per disporre di più spazio per giocare. Il set include ben 6 minifigure: Batman, Selina Kyle, The Riddler, The Drifter, Alfred e il Commissario Gordon. All’interno del set vi sono tre speciali elementi che contengono i messaggi in codice di The Riddler e possono essere letti solo mediante l’uso di una speciale lente d’ingrandimento (anch’essa inclusa nel set) per rivelare gli indizi. Quando Batman parte all’avventura sulla sua motocicletta, può indossare i panni di The Drifter, suo alter ego. Se poi dovesse rientrare dalla missione portando con se qualche criminale, il modello comprende anche una prigione. Infine, fa parte del set un tipico ponte sollevatore da officina completo di rampe per portare a riparare la Batmobile del set LEGO DC # 76181 Batmobile: inseguimento di The Penguin di cui sopra. Una volta costruito, il modello misura 20 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 25 cm di larghezza.

… e non vi dimenticate del set LEGO DC #76240 Batman Batmobile Tumbler in uscita il prossimo 1° novembre