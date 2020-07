Librogame: le nuove uscite di luglio 2020

Anche il mese di luglio sembra essere ricco di uscite nel mondo del librogame. Accanto ai nuovi numeri di collane già ben avviate e conosciute, spuntano anche dei librogame in produzione indipendente che sembrano assolutamente validi. Con la conferma delle date di Modena Play, a settembre, è ancora presto per dire se alla fiera vedremo altri annunci, ma le offerte di luglio sono abbastanza numerose che anche i lettori più voraci dovrebbero avere pane per i loro denti a sufficienza.

Il Saggiatore

The Apocalypse Game

La casa editrice Il Saggiatore ha deciso di portare in Italia il librogame Choose Your Own Apocalypse, di Rob Sears. La presenza del titolo nel catalogo dell’editore potrebbe trarre in inganno un occhio superficiale: Il Saggiatore, infatti, si occupa prevalentemente di saggi, interviste, raccolte di poesie e testi particolarmente impegnati. E quindi, che ci fa un librogame lì in mezzo?

E’ presto detto: come recita il sottotitolo in copertina (decisamente più anonima di quella originale) “Scegli tu come far finire il mondo con Trump, Putin e Kim Jong-un”, si tratta di un librogame fanta-politico satirico e demenziale, in cui vestiremo i panni di un incaricato del Dipartimento per la Continuità (Globale) dell’Onu, con il compito di impedire la sempre più vicina fine del mondo (almeno secondo il famigerato Orologio dell’Apocalisse). Proprio prima di partire per le vacanze, un Codice rosso ci fa sobbalzare sulla sedia: tutto rimandato.

Ci troveremo, pertanto, a dover scongiurare nuove crisi nucleari causate dai più controversi leader mondiali del momento. Oppure sarà l’ultima intelligenza artificiale creata da Elon Musk e ribellatasi al suo artefice a sottomettere l’intera umanità? A patto che quest’ultima, ovviamente riesca a sopravvivere ad una nuova pandemia (un’altra?!) che rivolta le persone come calzini… Sempre che prima non siano state trasformate in zombie!

Un librogame adulto e satirico, decisamente fuori dagli schemi.

Panini Comics

Johnnyfer Jaypegg e il Problema dei Tre Corgi

Johnnyfer Jaypegg, già protagonista del primo fumettogame di Sio, Johnnyfer Jaypegg e il Tesoro degli Alieni Commestibili, ritorna in questo secondo, demenziale fumetto.

Edito da Panini Comics, il fumettogame presenta tutte le caratteristiche che hanno reso popolari la striscia Scottecs di Sio, primo fra tutti un senso dell’umorismo decisamente fuori dal comune, ripartito in egual misura tra giochi di parole e situazioni chiaramente assurde e paradossali.

Anche lo spunto narrativo che dà il là all’avventura di Johnnyfer è assolutamente demenziale: i Tre Corgi del titolo sono tre corpi celesti, apparsi un giorno nel cielo della Terra, attratti dalla nostra galassia e dalla sua forma di frisbee. Sono organismi metà cane e metà pianeta che, anche se non sono malvagi, possono distruggere intere civiltà semplicemente con il loro cieco entusiasmo e le loro dimensioni assurde.

Ogni “paragrafo” del librogame si compone di una vignetta a sinistra e delle relative istruzioni, a destra, il tutto per un tomo di più di 400 pagine!

Imperdibile per i fan di Sio, potrebbe risultare indigesto per chi non ne apprezza l’umorismo no-sense.

Acheron Books

Zaira n.5 – Fausto e Furio: Solo Zanne Originali

E’ giunta al quinto numero anche Zaira, la fortunata collana di librogame di Acheron Books, curata da Mauro Longo.

Il nuovo libro, dall’accattivante titolo di “Fausto e Furio – Solo Zanne Originali” (che richiama palesemente quello del famoso film di gare automobilistiche clandestine Faust and Furious – Solo Parti Originali, con Vin Diesel e Paul Walker), è opera di Thomas Mazzantini, già autore di giochi da tavolo e narrativa, mentre copertina e illustrazioni interne sono di Alessandro Romita.

Come si può intuire dal titolo, Fausto e Furio è un librogame di corse… ma non certo banali gare automobilistiche! Infatti, si svolge in una versione fantastica e “collodiana” della Toscana, a “cavallo” (scusate il gioco di parole) di un gigantesco cinghiale metallico. Il librogame è lungo 500 paragrafi, si gioca senza dadi, e ci permetterà di pilotare Furio, appunto il cinghiale da corsa, nella Ferraglia, la gara clandestina più folle che vi sia.

Sono però passati anni dall’ultima volta che abbiamo gareggiato, ora noi siamo vecchi e guerci, e Furio si è arrugginito. Tuttavia, quanto una donna dai capelli rossi appare nella nostra vita con un’offerta che non si può rifiutare, ci troviamo nuovamente in gara. Tra i concorrenti della Ferraglia, anche Lombardi, colui che anni prima ci ha fatto perdere l’occhio: sconfiggerlo una volta per tutte sarà il nostro obiettivo. Con la nostra nuova copilota, una donna-volpe, avrà inizio una spericolata corsa a suon di gadget, uno più folle del precedente!

Il librogame è già disponibile in preorder, la data di uscita è prevista per il 16 luglio 2020.

No Lands Comics

Magia Inchiostro 1 – La Necromante di Ferro

E’ già nota ai lettori di Tom’s Hardware la collana di librogame Sangue Inchiostro, di Daniele “Il Rinoceronte” Saccò, all’attivo formata da due titoli, Il Barbaro Grigio e Il Segno Rosso. La serie, sin dalla presentazione visiva, strizza palesemente l’occhio alla storica copertina dei librogame EL, con la famosa fascetta con tanto di colore e “simbolo” distintivo.

Magia Inchiostro condivide con la suddetta serie l’ambientazione e i personaggi: tuttavia, a livello cronologico, La Necromante di Ferro, a firma Zanetti – Spandri, è antecedente a quanto narrato in Sangue Inchiostro: in essa viene narrata la storia della necromante Noir, personaggio che il Barbaro Grigio incontra nel primo volume.

La storia comincia con le vicende di una ragazzina che sta studiando presso il convento delle Sorelle Petali, dove vengono apprese le arti magiche. Nel convento vige una regola ferrea: non uscire mai da lì, pena l’essere bandita per sempre. Tuttavia, un giorno uno strano gatto nero compare davanti alla ragazzina, che non può fare altro che seguirlo; non potendo più rientrare al convento, inizierà il suo viaggio nel mondo, in cerca di ciò che ha perduto. Il vero viaggio comincerà dopo aver letto un incantesimo che sa di profezia e che contiene le indicazioni per poter affrontare le prove che incontrerà.

Come per gli altri volumi della saga, c’è poi la componente innovativa del “guardare tra le pagine” ossia il permesso dell’autore di sbirciare più avanti con un suggerimento su come proseguire. La Necromante di Ferro è il primo di (almeno) 3 volumi che costituiranno la collana Magia Inchiostro, che come filo conduttore ha i metalli.

Edizioni Librarsi

Blood Sword 3 – L’Artiglio del Demone

E’ già disponibile il terzo numero della fortunata serie Blood Sword, L’Artiglio del Demone.

Dopo aver recuperato l’elsa della Spada della Vita dalle grinfie del Re Stregone di Wyrd, il party deve ora recarsi nel desolato deserto di Crescentium. Ora che siamo in possesso di elsa e fodero, rimane solo un ultimo pezzo per completare la spada: la lama.

Siamo venuti a conoscenza che dovrebbe trovarsi nell’Outremer, la terra della Crociata. Ci dovremo quindi recare a Crescentium, brulicante porto fondato dai crociati nella loro guerra contro i Ta’ashim, città infestata in egual misura da infidi assassini e militari fanatici.

L’Artiglio del Demone presenta chiari rimandi non solo alla storia del Medio Oriente e alle crociate, ma anche alle fiabesche e oniriche ambientazioni delle “Mille e una Notte”. La fanno da padrone, infatti, deserti infiniti, potenti geni e navi volanti.

Terre Leggendarie 4 – Le Pianure di Tenebra Urlante

Dopo Blood Sword, è il momento di Terre Leggendarie, serie portata in Italia per la prima volta da Librarsi. Per luglio è, infatti, atteso il quarto numero, Le Pianure di Tenebra Urlante: il mondo di Fabled Lands si espande sempre più.

Questo quarto volume ci porta a nord, oltre la Dorsale di Harkun, nell’immensità delle gelide Steppe Sconfinate, che si estendono sino all’orlo del mondo conosciuto. Fredde temperature e vento tagliente non sono gli unici pericoli che attendono gli incauti viaggiatori: tribù di barbari nomadi sono infatti pronti ad attaccare tutti coloro che osano attraversare le loro lande letali. Tuttavia, per chi riesce ad affrontare l’ambiente ostile e i suoi pericolosi abitanti, vi sono ricchi premi da scoprire.

Tesori leggendari sono in attesa di colui che riuscirà a liberare il Re Supremo dalla sua tomba di ghiaccio. Una città popolata dagli spettri nasconde le ricchezze degli Shadar, e vi è chi dice che un misterioso personaggio, Kaschuf l’Immortale custodisce nelle sue grinfie il segreto della vita eterna.

Come sempre, è possibile cominciare a giocare a Terre Leggendarie creando un personaggio ex novo da questo volume, oppure Le Pianure di Tenebra Urlante possono essere raggiunte anche da personaggi provenienti da altri volumi. Ciò che è sicuro è che il mondo di Terre Leggendarie è in costante espansione e pare che nuovi volumi siano in progetto, in modo che la serie possa finalmente dirsi completa di tutti e dodici i libri inizialmente pianificati dagli autori.

Raven Edizioni

Dedalo 3 – L’Altra Porta

A pochissimi mesi di distanza dal secondo numero, Cryan, Dedalo si arricchisce già di un terzo: L’Altra Porta.

Al contrario dei due precedenti volumi, l’Altra Porta non è un unico librogame, ma una vera e propria antologia di quattro “raccontigame”, estratti dopo un’attenta selezione, da quella inesauribile fucina di idee che sono “I Corti di LGL”, famoso concorso di brevi opere di narrativa interattiva organizzata annualmente da Librogame’s Landa, il maggiore portale italiano che si occupa di librogame.

L’Altra Porta raccoglie una selezione di racconti finalisti del concorso, opera di tre autori sempre più noti nell’ambiente (Luca Lorenzon, di cui riparleremo presto, Matteo Cresci, già autore di Dopo Tutankhamon e Dario Leccacorvi, autore de Fra Tenebra e Abisso) che proprio durante I Corti di Librogame’s Land hanno mosso i primi passi nell’ambiente.

I curatori della collana, Stefano Rossini e Francesco Mattioli, hanno cercato di selezionare racconti che permettessero di avere una panoramica delle possibilità del librogame, dai racconti a bivi più leggeri come tematica e regole, a storie epiche e impegnative per giocatori assidui, in modo da poter accontentare quanti più gusti diversi. Ovviamente, in alcuni casi i racconti hanno dovuto essere rielaborati per avvicinarsi allo stile di Dedalo, che prevede opere dal regolamento immediato e di facile comprensione per chiunque.

Come sempre nella collana Dedalo, a concludere ci sarà un minigame, questa volta in pieno stile nostalgico anni ’80.

Autoproduzione

Cupe Vampe (e Altre Biblioteche)

Marco Zamanni (già autore di Fortezza Europa: Londra e Jekyll e Hyde) e Luca Lorenzon (le cui opere appariranno ne L’Altra Porta) ci offrono una seconda antologia di racconti-game, alcuni dei quali già presentati al concorso de I Corti di Librogame’s Land, precisamente nell’edizione 2018, avente come tema “la biblioteca”. I racconti sono quattro, per un totale di 425 paragrafi distribuiti su ben 300 pagine.

L’antologia si pare con l’omonimo racconto Cupe Vampe, già vincitore del Concorso dei Corti 2018, qui in versione espansa, riveduta e corretta. Il corto tratta dell’incendio della biblioteca nazionale di Sarajevo, accaduto durante la guerra di Bosnia ed Erzegovina del 1992, in cui andarono persi testi antichissimi e a cui il Consorzio Suonatori Indipendenti dedicato un brano (dal quale è tratto il titolo del corto).

Il Giorno del Librogame (ricomincio dall’1), è anch’esso una versione modificata di un racconto già apparso nel concorso dei Corti, nel quale l’autore Zamanni ci farà impersonare un collezionista intenzionato a rubare da una biblioteca il raro (e costoso) librogame La Casa Infernale: tale gesto, però, ci farà scatenare contro una maledizione che trasformerà la nostra vita in un librogame di Steve Jackson.

Gli altri due racconti sono invece degli inediti. Nella Biblioteca del Mago è un fantasy classico e scanzonato firmato da Lorenzon, con un complesso sistema di gioco che lavora quasi senza che il lettore se ne accorga.

Chiude l’antologia, infine, I Dolori della Piccola Bibliotecaria, un esperimento di gameplay che ci farà vestire i panni del custode della biblioteca nel tentativo di sanare il bilancio comunale.

L’uscita in ebook del libro è attesa per il giorno 13 luglio, e dovrebbe essere contestuale a quella cartacea.

Shelby 3 – Trova Shelby

Tra le collane di librogame destinate ai più piccoli, quella dedicata al buffo topino Shelby, nata dai pennelli di Francesco Mattioli (curatore delle collane librogame di Raven Edizioni) si è ritagliata negli anni una fetta di pubblico di tutto rispetto.

La collana è adatta a bambini attorno ai 4/5 anni, in quanto ogni libro si sviluppa esclusivamente tramite illustrazioni, senza testi, nelle quali sono contenuti i numeri di paragrafo ai quali possiamo recarci. Il primo numero, Shelby: Le Avventure di un Topino di Campagna, introduce l’omonimo personaggio, perso nei prati e che dovremo ricondurre a casa dalla sua famiglia.

Nel secondo numero, Shelby nella Casa Stregata, le cose si complicano un poco. Non solo per il povero topino, che oltre ai pericoli della natura, deve vedersela anche con decine di mostri di ogni tipo, ma anche per il giocatore. C’è infatti un semplicissimo sistema di gioco, che richiede di tenere conto dei mostri che vengono incontrati: trovarne troppi, infatti, potrebbe causare troppo spavento a Shelby e far terminare prematuramente l’avventura.

Sul terzo numero, Trova Shelby!, l’autore ha mantenuto per ora l’assoluto riserbo per quanto riguarda il contenuto. Per saperne di più, non resta che aspettare l’annuncio ufficiale di Mattioli che si è lasciato sfuggire di essere già al lavoro su un quarto titolo.