L’immortale Hulk – conferma la fine della serie

L’immortale Hulk è senza ombra di dubbio una delle migliori, se non la migliore, serie prodotta negli ultimi anni dalla Marvel merito di un ritorno alle origini del Golia Verde così come architettato dallo scrittore Al Ewing il quale però, con il crescente successo della serie sia dal punto di vista della critica che del pubblico, ha sempre elegantemente glissato sulla possibilità della sua fine e/o del suo abbandono alla testate.

Dopo mesi di voci ed indiscrezioni però a rompere gli indugi è stato Joe Bennett, il disegnatore della serie, che rispondendo ad un fan su instagram ha confermato che L’immortale Hulk chiuderà con il #50 che al netto di ulteriori sconvolgimenti e ritardi nelle uscite dovrebbe arrivare sugli scaffali delle fumetterie USA ad ottobre 2021.

Durante una intervista lo scorso gennaio, lo stesso Ewing si era sbilanciato confermando che l’idea sul finale era stata già abbozzata e che gran parte dei rimanenti archi narrativi e volumi della serie – pur mancando ancora qualche dettaglio – avendo stabilito per il lungo termine abbiamo un piano ben definito mentre rimanevano da sistemare alcuni albi singoli.

Lo scrittore si era soffermato molto sull’eredità che la serie inevitabilmente lascerà dietro di sé dicendosi speranzoso che la serie mantenga sempre l’attenzione sul disturbo dissociativo di identità che viene spesso rappresentato malamente nella cultura popolare. In questo senso ogni variante di Hulk ha avuto il proprio ruolo e la propria ragione di essere. Lo scrittore concluse poi dicendo che non gli sarebbe piaciuto per niente vedere una regressione delle dinamiche a un semplicistico scenario di Bruce contro Hulk definendola “una situazione più complicata di così”.

In Italia, L’immortale Hulk viene proposto da Panini Comics in uno spillato mensile per fumetteria mentre il primo volume, che ristampa il primo arco narrativo, intitolato “E Se Lui Fosse Entrambe?” arriverà in libreria e fumetteria il prossimo 30 luglio.

L’Immortale Hulk ha ottenuto una candidatura agli Eisner Awards del 2020 per la categoria “Miglior Serie Regolare”.