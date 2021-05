Loki: anticipata la data di uscita della serie TV

Disney+ e Marvel Studios, di cui sono state divulgate importanti informazioni per quanto riguarda la Fase 4, hanno pubblicato oggi un nuovo video dedicato alla nuova serie Loki in cui viene rivelato il giorno in cui andrà in onda, che è stato leggermente anticipato rispetto alla data annunciata in precedenza, ovvero l’11 giugno.

Loki: sinossi e cast

Michael Waldron ha creato la serie e ne è il capo sceneggiatore, mentre Kate Herron dirigerà la prima stagione di 6 episodi. Insieme a Hiddleston, ci sarà anche Owen Wilson, nei panni dell’agente della Time Variance Authority Mobius M. Mobius, ma il cast include anche Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Richard E. Grant, Sasha Lane ed Erika Coleman.

La nuova serie vedrà Tom Hiddleston riprendere i panni del fratellastro di Thor, il dio asgardiano del Male.

Secondo la sinossi ufficiale,

“Nella serie Loki di Marvel Studios, il villain Loki (Tom Hiddleston) riprende il ruolo di Dio degli Inganni in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame“.

Gli indizi precedenti suggeriscono che il viaggio nel tempo sarà una parte molto importante della trama di Loki, anche se conosciamo ancora pochi dettagli sulla storia della serie. Il Presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha recentemente descritto la sewrie come un thriller poliziesco.

Prima di procedere con il divertente video annuncio in cui Tom Hiddleston in persona annuncia la data di inizio della nuova serie che lo vedrà protagonista, gustatevi anche questo “Special look” dedicato al personaggio:

Tom Hiddleston nel video annuncio della data di inizio di Loki

Qui di seguito potete trovare l’annuncio ufficiale della data di inizio di Loki, annunciata dall’attore che gli dà vita sullo schermo, con sottotitoli in italiano:

Il primo episodio di Loki andrà in onda il 9 giugno. Successivamente, i nuovi episodi saranno presentati in anteprima ogni mercoledì.

Se siete alla ricerca di gadget di Loki, date un’occhiata a questa pagina su Amazon.