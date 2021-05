Marvel Studios Fase 4: il trailer e tanti nuovi dettagli

Il nuovissimo trailer pubblicato di recente su tutti i canali ufficiali dei Marvel Studios ha rivelato i dettagli dell’attesissima Fase 4. All’interno del trailer, della durata di oltre 3 minuti, vengono mostrate diverse scene tratte da ben 10 titoli differenti, di cui sono state anche comunicate le date di uscita ufficiali.

Marvel Studios: i titoli della Fase 4

Dopo aver battuto record e sconvolto i fan con Avengers: Endgame, il Marvel Cinematic Universe si trova probabilmente in un territorio inesplorato. Il franchise ha un numero sempre crescente di film e serie TV, e dopo il successo di WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, i fan sono più che curiosi di scoprire quali sorprese riserverà loro la Fase 4.

Ma ora bando alle ciance e scopriamo i piani dei Marvel Studios per la loro Fase 4, titolo per titolo, con le rispettive date di uscita.

Black Widow

L’attesissimo film di Black Widow vedrà la luce il 9 luglio 2021.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli

L’uscita di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è stata fissata al 3 settembre 2021.

Eternals

Per l’uscita di Eternals bisognerà attendere il 5 novembre 2021.

Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home uscirà il 17 dicembre 2021.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Il sequel di Doctor Strange vedrà la luce il 25 marzo 2022.

Thor: Love and Thunder

Il nuovo film della saga di Thor uscirà il 6 magio 2022.

Black Panther: Wakanda Forever

Il seguito del film interpretato dal compianto Chadwick Boseman l’8 luglio 2022.

The Marvels

Il sequel di Captain Marvel sarà pubblicato l’11 novembre 2022.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Il giorno di uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania della Fase 4 sarà il 17 febbraio 2023.

Guardiani della Galassia Vol. 3

Guardiani della Galassia Vol. 3 uscirà il 5 maggio 2023.

Infine, qui di seguito trovate il nuovissimo trailer dedicato alla presentazione dei nuovi titoli dell’MCU che faranno parte della Fase 4:

