Loki: la serie TV sarà ispirata alla fantascienza

Il produttore Michael Waldron ha pubblicato, tramite una storia di Instagram, informazioni sulla serie TV su cui è al lavoro: Loki.

Michael Waldron Instagram Story

“Abbiamo una pagina [su Disney+]! E un vecchio trailer. Ma mi piace la nebulosa verde. Significa che questa è una serie fantascientifica. E sapete cosa si dice della fantascienza: aspettatevi l’inaspettato.”

Lo spin-off del Marvel Cinematic Universe, dedicato al dio dell’inganno Loki, prosegue sulla linea tracciata dai film di Thor. Nonostante il microcosmo sia iniziato all’insegna del fantasy e della mitologia, nel 2017 con Thor: Ragnarok abbiamo visto un cambio di direzione verso la fantascienza, con astronavi, buchi neri e nuovi mondi culminato poi in Avengers: Infinity e Avengers: Endgame.

Sulla serie TV di Loki c’è uno stretto riserbo e finora gli unici dettagli sulla trama si limitano a una generica descrizione, di come il personaggio principale viaggerà nel tempo, incontrando sulla sua strada la Time Variance Authority, un’organizzazione dedita alla protezione dello spazio-tempo. Sempre Waldron, durante la sua apparizione nel podcast Forever Dogs, ha aggiungo the il personaggio di Loki cambierà in seguito ad un viaggio travagliato nelle sue emozioni:

“Il conflitto interiore riguardo la sua identità, tra chi è [Loki] e chi voglia diventare. Sono molto interessato ai personaggi con problemi di identità, che combattono per avere un certo grado di controllo su di essi. Nei primi dieci anni del Marvel Cinematic Universe, abbiamo visto un Loki fuori controllo, ha scoperto di essere stato adottato e ogni volta che ha manifestato i propri sentimenti con la sua famiglia, lo ha fatto con odio e risentimento“

Lo show purtroppo sta risentendo, come tutta l’industria cinematografica, dei ritardi dovuti al Coronavirus insieme alle altre serie Disney+ WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier. Quest’ultima è l’unica delle tre ad aver attivamente ripreso i lavori e sarà quasi sicuramente la prima a debuttare. La piattaforma di Disney ha recentemente aggiunto le pagine dedicate alle serie ed è possibile vedere i trailer, in attesa del lancio delle serie.

Loki, esclusiva Disney+, debutterà nel 2021 e si vocifera sia composta da dieci/dodici episodi. In aggiunta a Tom Hiddleston, il quale continuerà a vestire i panni del dio dell’inganno, il cast vanta star del calibro di Owen Wilson, Sophia Di Martino e Gugu Mbatha-Raw.