Lovecraft Country – nuovo trailer delle serie HBO Max

HBO Max ha diffuso un nuovo trailer di Lovercraft Country serie prodotta da JJ Abrams e Jordan Peele e creata da Misha Green che è anche showrunner.

Lovecraft Country è ispirata all’omonimo romanzo di Matt Ruff e debutterà il prossimo 16 agosto sulla piattaforma HBO Max. La serie sarà composta da 10 episodi e in Italia arriverà su Sky Atlantic prossimamente.

Eccovi il nuovo trailer:

Lovecraft Country segue Atticus Black, interpretato da Jonathan Majors (Da 5 Bloods), alla ricerca del padre scomparso, insieme a suo zio George (Courtney B. Vance) e all’amica Letitia “Leti” Dandrige – interpretata da Jurnee Diana Smollett (Underground).

Inizierà così uno spaventoso viaggio attraverso l’America razzista degli anni Cinquanta, in cui i protagonisti dovranno fare i conti con gli orrori della segregazione razziale e con dei misteriosi e terrificanti mostri che sembrano provenire direttamente dai racconti di H. P. Lovecraft.

Lovercraft Country è il primo progetto prodotto da JJ Abrams e dalla sua casa di produzione Bad Robot dopo l’accordo in esclusiva che li lega alla Warner Bros. per la quale lo stesso regista e produttore sviluppare la serie TV Justice League Dark che avrà come protagonisti alcuni dei personaggi del lato mistico e horror della DC e sarà trasmessa sempre su HBO Max.

Justice League Dark è il terzo progetto DC sviluppato per la piattaforma HBO Max dopo la serie TV Green Lantern e la serie antologica Strange Adventures. Non si conoscono attualmente dettagli sul progetto né quali personaggi vi compariranno: difficile il coinvolgimento di Wonder Woman mentre sarebbe interessante capire se DC, Warner e Abrams vogliano sfruttare lo Swamp Thing visto sulla omonima serie DC Universe e soprattutto il John Constantine interpretato da Matt Ryan nell’Arrowverse.

Il progetto è stato più volte annunciato, rinviato e rimaneggiato passando fra le altre come film nelle mani di Guillermo Del Toro e Doug Liman.

Recentemente JJ Abrams ha diretto il controverso Star Wars – L’ascesa di Skywalker.