Vi è mai capitato di leggere un fumetto che riuscisse fin da subito a donarvi la voglia di arrivare fino all’ultima pagina, per poi desiderare di rileggerlo ancora? Uno di quei volumi che si guadagnano il loro posto nell’angolino della nostra libreria in cui di solito vi inseriamo i preferiti, i “comfort comic”. Luce e Cosmo di Isaak Friedl e Yi Yang potrebbe essere esattamente uno tra essi: il nuovo graphic novel dall’animo manga di casa saldaPress a metà tra racconto sovrannaturale e romance, con un’estetica un po’ “city pop” e “chillwave” che ha il sapore della nostalgia. Vogliamo quindi raccontarvi Luce e Cosmo, nuovo titolo della collana Yaù! in uscita il 18 novembre, e spiegarvi perché vale la pena leggerlo.

Luce e Cosmo: la trama

Isaak Friedl e Yi Yang tornano a unire i rispettivi talenti con una nuova collaborazione fumettistica: i due autori hanno infatti firmato insieme titoli come Aiuto! e Aiuto! Fratelli, Sasso il Pittore, Welcome to the Jungle contenuto all’interno di Dylan Dog Color Fest e One Day Without a Name and a Year Without Us per il mercato cinese. Squadra che vince non si cambia e sicuramente Luce e Cosmo, nuovo graphic novel saldaPress, è un esempio evidente di quanto questa collaborazione funzioni e sia fruttuosa. Luce e Cosmo è infatti un bel volumetto da leggere e rileggere, che sotto il velo di un’etichettatura young adult e pagine ricchissime di colori nasconde un twist dark e un animo più maturo di quel che si creda.

La storia narrata è quella di Cosmo, un giovane solitario che lavora come barista di giorno e software designer di notte. Cosmo però è solo in apparenza un ragazzo come tutti gli altri, poiché in realtà nasconde un dono (o una maledizione?): quello di poter vedere i “fardelli” degli altri individui, entità oscure che si cibano dei sentimenti negativi e allo stesso tempo ne alimentano la portata per gettare l’umanità nella disperazione. In mezzo a questo caos di voci che Cosmo tenta di ignorare, una bellissima ragazza risalta tra tutti, Luce, che sembra essere priva di fardelli e riesce a trovare sempre un motivo per sorridere. La purezza di Luce fa gola ai fardelli, tuttavia, e intendono corromperla senza pietà: solo l’amore di Cosmo e la sua determinazione possono salvare Luce dall’orribile destino che la attende.

Il potere terapeutico della positività

Luce e Cosmo è davvero uno di quei graphic novel che lasciano la sensazione di aver letto qualcosa di bello e piacevole. Il nuovo titolo di Isaak Friedl e Yi Yang si presenta con toni maturi, allusioni piuttosto esplicite, una piega dark e sovrannaturale che dipinge le reali inquietudini comuni quotidianamente agli individui. Eppure, tra le ombre dei fardelli (creature e angosce umane) e il loro costante sussurrare malevolo nelle orecchie degli individui, gli autori riescono a innestare dei germogli di ottimismo e positività, di quella purezza contagiosa che comunica voglia di vivere. Come? Grazie ai due protagonisti, Luce e Cosmo appunto, possessori di nomi evocativi e di una caratterizzazione meravigliosa, capace in poche pagine di rendere questi personaggi preziosi.

Cosmo, nella sua grigia routine, possiede una gran voglia di fare e determinazione, la perseveranza nel perseguire i propri obiettivi pur con l’insistente e petulante voce del fardello che ammorba lui e il suo gatto, Foca, e quelle delle innumerevoli ombre che vivono come parassiti nell’animo di tutti gli altri. Luce con la sua spontaneità e la sua allegria che, nonostante la rendano piuttosto ingenua, le conferiscono il dono di influenzare positivamente e dare il sorriso tanto a Cosmo, giovane solitario costretto a percepire la negatività dei fardelli, quanto al lettore stesso.

Luce e Cosmo non pecca però di eccessivo candore: ci sono fardelli che spingono i loro ospiti umani a darsi alla violenza, al vandalismo, alle dipendenze da alcol e droga, e c’è un cattivo capace di nefandezze contro giovani donne che risulta fin troppo odiosamente realistico. Semplicemente il graphic novel di Friedl e Yang sembra sapere bene quanto la positività, la gentilezza, gli atti d’amore siano contagiosi e terapeutici: non sarebbe tutto un po’ più luminoso se seguissimo l’esempio dei protagonisti di questa storia? Nei loro nomi vi si trova sicuramente anche un’attinenza al nostro universo: cosa sarebbe il nero cosmo senza una luce a illuminarlo?

Luce e Cosmo si legge per questo in un solo attimo, forse davvero troppo breve, perché il desiderio è quello di scoprire se i nostri protagonisti riusciranno a mantenere la loro pervicacia e la loro purezza fino all’ultimo, con il costante timore che alla fine l’oscurità e la corruzione possano avere la meglio. Non vogliamo certamente fare spoiler, ma la conclusione di Luce e Cosmo tiene aperto uno spiraglio su un possibile seguito e, vista la rapidità con cui questo volume si lascia leggere piacevolmente, la speranza è che esso venga davvero realizzato in futuro.

Luce e Cosmo e quelle atmosfere nostalgiche

L’apparato grafico di Yi Yang (a proposito dell’autrice, trovate la nostra recensione di Deep Vacation qui) è la coronazione dei sentimenti trasmessi da Luce e Cosmo. Ultra colorate, sempre in movimento, con effetti di luce e trasparenze fluo brillanti e incantevoli: le illustrazioni di questo graphic novel sono ciò che serviva a una narrazione di questo tipo. L’influenza è quella orientale dei manga, ma nella scelta dei colori, del setting urbano, delle luci e nel gusto per un certo tipo di tecnologia, sembra che persino la musica ci metta del suo. Luce e Cosmo sembra adottare infatti quella particolare estetica rievocata dal city pop e dal chillwave: i colori al neon, la veduta di una città illuminata di notte, ma anche la stessa ambientazione e la caratterizzazione dei personaggi (soprattutto Luce) che richiamano alla mente quelle delle trame tipiche di manga e anime anni ’80, a cui tali generi musicali sono legati a doppio filo.

L’impianto visivo contribuisce dunque in qualche modo a trasmettere un senso di nostalgia: non insistente e artificioso come avviene spesso in opere nelle quali vengono infilate a forza atmosfere e citazioni, ma velato e naturale, presente in maniera genuina e spontanea. La sovraccoperta del volume è poi un tocco di classe. Nera con inserti in oro di lune e simboli esoterici, raffinata e allo stesso tempo perfetta per questo graphic novel young adult, con un’estetica attuale ed estremamente azzeccata: un sunto perfetto della dualità di Luce e Cosmo, teso sempre tra forze oscure e sovrannaturali che tentano di ottenebrare il mondo, e una voglia di vivere contagiosa e splendente.