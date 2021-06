Lucifer 5: i blooper reel con gli “errori” più divertenti

Netflix, per festeggiare la messa in onda degli ultimi 8 episodi della quinta stagione di Lucifer 5, ha deciso di pubblicare un blooper reel, ossia un film che consiste in una serie di bloopers (errori divertenti) della stagione 5 di Lucifer.

Il blooper reel di Lucifer 5

Si sa, gli errori sul set non sono così rari e spesso si creano situazioni molto divertenti e spassose: porte che non si aprono, battute che si dimenticano, scoppi di risa senza senso…

In particolare, incluso nei pasticci e nelle prese in giro c’è un momento divertente in cui German e Brandt hanno un approccio diverso al bacio tra Chloe e Maze rispetto a quello che è finito nel taglio finale.

Potete guardare il divertente video blooper reel qui sotto:

Che si tratti di un film o di una serie, è difficile negare che il blooper reel è generalmente una delle cose migliori di qualsiasi progetto.

Lucifer, fin dalla sua prima messa in onda su Fox e successivamente su Netflix, ha sempre creato momenti divertenti sia per i suoi personaggi che per il suo pubblico, ma vedere German e Brandt prendere una cosa piuttosto seria e trasformarla in qualcosa di comico è una testimonianza del fatto che gli attori si trovano a proprio agio tra di loro e del clima divertente e rilassato del set. Per non parlare dell’amicizia che hanno chiaramente costruito dopo aver lavorato insieme per oltre cinque anni nell’amata serie.

Con le riprese della stagione 6 di Lucifer già concluse, anche perché la stagione sarà la più corta della serie con soli 10 episodi (lo stesso numero di episodi di cui doveva comporsi, in un primo momento, la quinta stagione) prevista per il 2022, gli spettatori non dovranno aspettare molto per dire addio ai loro personaggi preferiti e vedere un altro glorioso blooper ree.

A proposito di Lucifer

Lucifer, tratto dell’omonimo fumetto Vertigo/DC Comics scritto da Mike Carey, è una serie televisiva americana di genere urban fantasy/poliziesco sviluppata da Tom Kapinos e trasmessa per la prima volta sul canale americano Fox dal 25 gennaio 2016.

La serie (recuperate i DVD delle prime tre stagioni su Amazon!) è prodotta da Jerry Bruckheimer, DC Comics e Warner Bros. Television. Il personaggio di Lucifer, come sappiamo, è stato anche comprimario nel fumetto The Sandman di Neil Gaiman ed è anche recentemente apparso con un cammeo nel crossover dell’Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite.

Per ora la serie è composta da cinque stagioni e la sesta, l’ultima, è prevista per il 2022.

Se volete approfondire le vostre conoscenze su tutti gli angeli e arcangeli comparsi nella serie, visitate questo nostro articolo!