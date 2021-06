Lupin III la terza serie e tanto altro in arrivo su Amazon Prime

Dal 15 giugno 2021 Lupin III ritorna su Amazon Prime Video che arricchisce ancora una volta il proprio catalogo con una vasta selezione di titoli di uno del franchise più prolifico di tutti i tempi, a partire dalla terza serie proposta per la prima volta in edizione integrale senza censure.

Oltre alla terza serie arrivano Lupin III – Ritorno alle Origini e lo spin-off Lupin III – La Donna Chiamata Fujiko Mine. Amazon Prime Video ha anche annunciato Lupin III – Prison of the Past, anche se per ora non è disponibile.

Lupin III – La Donna Chiamata Fujiko Mine

Lupin III – La Donna Chiamata Fujiko Mine è lo spin-off della serie anime Lupin III, composto da 13 episodi prodotti da TMS Entertainment e trasmessi per la prima volta in Giappone su Nippon Television dal 4 aprile al 27 giugno 2012.

Lupin III – La Donna Chiamata Fujiko Mine è diretto da Sayo Yamamoto, prima donna alla regia di un prodotto dell’universo di Lupin III, mentre le sceneggiature sono opera di Mari Okada (AnoHana). Il character design e la direzione dell’animazione sono curati da Takeshi Koike che è stato anche il responsabile anche della trilogia composta dai film La Lapide di Daisuke Jigen, Il Sangue di Goemon e La Menzogna di Fujiko Min.

Questa la sinossi:

La serie è incentrata soprattutto sul personaggio di Fujiko Mine, parlando del suo passato. La narrazione parte col suo primo incontro/scontro con Lupin III, entrambi interessati alla formula segreta di una potente droga. Fujiko conoscerà poi anche Daisuke Jigen e Goemon Ishikawa, suoi futuri soci insieme a Lupin, e l’ispettore Koichi Zenigata.

Lupin III – Ritorno alle Origini

Lupin III – Ritorno alle Origini è la quinta serie anime di Lupin III, uscita in concomitanza con il 50° anniversario della creazione del personaggio. Composta da 24 episodi andati in onda in Giappone fra aprile e settembre 2018, in Italia è arrivata fra il dicembre e il febbraio 2018.

L’anime è diretto da Yuichiro Yano (L’avventura Italiana) ed è stato sviluppato da Telecom Animation Film con sceneggiature di Ichiro Okouchi (Code Geass, Devilman crybaby), il character design è di Hisao Yokobori (Lupin – Italian Game) mentre la colonna sonora è stata composta da Yuji Ohno, storico autore delle musiche delle avventure animate del personaggio.

Nel primo arco narrativo Lupin III e Daisuke Jigen vivono in un appartamento a Riquewihr dove indagano su un sito del dark web chiamato “Marco Polo”, dove si possono comprare cose come droga e armi da fuoco. Per rubare una moneta digitale, Lupin invade un enorme server strettamente sorvegliato chiamato Due Torri alla ricerca della misteriosa hacker Ami Enan. Lupin affronterà la trappola di Marco Polo con Ami che però nasconde un intrigante mistero che piano piano verrà a galla.

Lupin III – Lupin Prison of the Past

Lupin III – Lupin Prison of the Past è il ventisettesimo speciale televisivo anime che vede Lupin e la sua banda infiltrarsi nel Regno di Doruente per cercare di tirar fuori di prigione un famoso criminale.

Per salvare un famoso criminale dalla prigionia, Lupin e la sua squadra si infiltrano nel Regno di Dorrente. Mentre gli abili ladri di tutto il mondo si riuniscono, Lupin cerca di rivelare il segreto nascosto nel regno.

