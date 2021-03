Le imperdibili avventure di Lupin III in edicola con TV Sorrisi & Canzoni

Lupin III, il ladro gentiluomo nato dal genio di Monkey Punch, torna in edicola nella nuova raccolta di DVD intitolata Le imperdibili avventure di Lupin III in allegato con TV Sorrisi & Canzoni.

Le imperdibili avventure di Lupin III, i dettagli

Le imperdibili avventure di Lupin III è una collana inedita realizzata in collaborazione da Yamato Video e RCS Libri che comprenderà tutte e 6 le serie anime con protagonista Lupin III e la sua banda fra cui anche le serie mai raccolte finora in home video come La Donna Chiamata Fujiko Mine, L’Avventura Italiana e Ritorno alle Origini.

Eccovi come viene presentata la raccolta:

Preparati al colpo del secolo. È arrivata la serie completa di Lupin III, con tutti gli episodi delle serie tv del cartone animato diventato cult. Lupin III, Jigen, Goemon, Fujiko e Zenigata: eccoli di nuovo in una collezione che raccoglie tutte e sei le serie, dalla prima del 1971 (Le Avventure di Lupin III) all’ultima del 2018 (Lupin III – Ritorno alle Origini), per un totale di 291 episodi. Un’imperdibile collana in dvd da rivedere e collezionare per sempre. In ogni uscita troverai 4 figurine stickers per completare l’album da collezione in regalo con la prima uscita.

Le imperdibili avventure di Lupin III, il piano dell’opera

Le imperdibili avventure di Lupin III debutterà il 23 marzo in edicola con la prima uscita che comprende oltre al DVD anche l’album di figurine, al prezzo lancio di € 2.99. La seconda uscita costerà € 5.99; dalla terza il prezzo passa a € 9.99.

La collana sarà composta in totale da 63 DVD con usciranno con periodicità settimanale, per un totale di 291 episodi. Ogni DVD ha durata di circa 120 minuti e saranno presenti sia la traccia con audio italiano che quella con audio giapponese (sottotitoli solo in italiano).

Ecco il piano dell’opera con titolo del DVD e data di uscita:

L’evasione di Lupin + Album in REGALO – 23/03/2021; Il mistero di Volpe Nera – 30/03/2021; Caccia allo smeraldo – 06/04/2021; Una trappola per Lupin – 13/04/2021; L’isola dei sogni perduti – 20/04/2021; Il ritorno di Lupin III – 27/04/2021; L’ Orient Express – 04/05/2021; Il gran premio di Montecarlo – 11/05/2021; I due Lupin – 18/05/2021; La rosa e la pistola – 25/05/2021; Avventura al Sole di Mezzanotte – 01/06/2021; La Seconda Morte di Lupin – 08/06/2021; Scacco all’Interpol – 15/06/2021; Lupin Venduto all’Asta – 22/06/2021; Il Furto della Corona – 29/06/2021; Cinque Ladri Misteriosi in una Cascata di Fiori – 06/07/2021; Un Triste Addio – 13/07/2021; Il colpo Grosso da Tiffany – 20/07/2021; Ispettore Innamorato – 27/07/2021; L’Occhio di Salomone – 03/08/2021; Tutti vogliono uccidere Lupin – 10/08/2021; L’ordine segreto – 17/08/2021; Super Lupin – 24/08/2021; L’eredità del maestro – 31/08/2021.

Leggete la nostra recensione della figure Banpresto di Lupin III: The First.

Il duello di Jigen – 07/09/2021; L’invincibile spada – 14/09/2021; Pericolo per Goemon – 21/09/2021; I diamanti della Croce del Sud – 28/09/2021; Lupin contro Lupin – 05/10/2021; La vendetta di Lady Black – 12/10/2021; Il segreto della spada di Goemon – 19/10/2021; Lavoro di squadra – 26/10/2021; Furto al Cremlino – 02/11/2021; Lupin è sconfitto – 09/11/2021; I ladri amano la pace – 16/11/2021; Il tesoro di Al Capone – 23/11/2021; Il talismano d’oro – 30/11/2021; Falsa accusa – 07/12/2021; Rischio calcolato – 14/12/2021; Diamanti in pericolo – 21/12/2021; Il fantasma – 28/12/2021.

Leggi il nostro articolo dedicato ai migliori lungometraggi di Lupin III.

Gemma dell’Alaska – 04/01/2022; Caccia al tesoro – 11/01/2022; Doppio gioco – 18/01/2022; La piramide – 25/01/2022; Rapina su commissione – 01/02/2022; In fondo al mare – 08/02/2022; Il re dei ladri contro la signora del furto – 15/02/2022; Prigione d’amore – 22/02/2022; Il giorno della morte – 01/03/2022; La donna chiamata Fujiko Mine – 08/03/2022; Il matrimonio di lupin III – 15/03/2022; Il rapimento – 22/03/2022; Il sogno italiano – 29/03/2022; Il giorno libero di Lupin – 05/04/2022; Dal Giappone con amore – 12/04/2022; Ti prenderò, Lupin! – 19/04/2022; Caccia a Lupin – 26/04/2022; Finizione o realtà? – 03/05/2022; “Lupin” non basta – 10/05/2022; Lei e Lupin – 17/05/2022; Il regalo di Fujiko – 24/05/2022; Per sempre, Lupin III! – 31/05/2022.