Magic The Gathering: annunciato un nuovo Secret Lair dedicato a Godzilla

Dopo il Secret Lair di Marzo dedicato a Thalia, Protettrice di Thraben, sul sito apposito sarà disponibile un nuovo set dedicato interamente a Godzilla, il Re dei mostri, uno dei protagonisti della nuova espansione Ikoria: Terra dei Behemoth in uscita il 15 Maggio.

The King of Monsters is now the king of lands! #MTGSecretLair The Godzilla Lands will also include a code that redeems for a card sleeve on @MTG_Arena. Preorders begin May 7 at 9am PT. Learn more here: https://t.co/4GmpWKQw0K pic.twitter.com/z2tfUUUnV1 — MTG Secret Lair (@MTGSecretLair) April 24, 2020

The Godzilla Lands è il nome dato al nuovo Secret Lair di Magic The Gathering e sarà un set composto interamente da Terre, illustrate in maniera impeccabile e dedicate, ovviamente, al Re dei mostri Godzilla.

“Godzilla attraversa cinque splendidi paesaggi nella nuova serie di Secret Lair. Tenete d’occhio le apparizioni speciali dei mostri preferiti dai fan Mothra, Rodan e Hedorah! Questo set include cinque terre base full-art in lingua giapponese con illustrazioni di Lars Grant-West, Jonas De Ro, Lucas Graciano, Grzegorz Rutkowski e Jenn Ravenna.“

The Godzilla Lands sarà in vendita per sole 24 ore a partire dalle 18 ora italiana del 7 Maggio, al costo di $29.99 e a differenza dei precedenti Secret Lair sarà solo preordine, il che significa che le carte verranno stampate tutte al termine della vendita. Gli ordini verranno spediti non appena tutti i prodotti saranno disponibili. Si prevede che le spedizioni arriveranno intorno a luglio, ma la tempistica finale dipenderà da quando i partner di produzione saranno di nuovo attivi e funzionanti a pieno regime.

La particolarità dei Secret Lair è il fatto di essere esclusivi e di essere venduti solamente per 24 ore e poi mai più. Oltretutto, presentano tutti un tema diverso (i topi, i gatti, le donne, i goblin…) e gli artisti ingaggiati per le illustrazioni hanno dato tutti la loro visione con i loro bellissimi disegni.