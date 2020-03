Magic The Gathering: disponibile un nuovo Secret Lair per un tempo limitato

Dopo il recente Secret Lair di Magic The Gathering dedicato alla figura femminile, è disponibile fino alle 17 di oggi, Venerdì 13 Marzo un nuovo set di questi dal nome Thalia: Beyond the Helvault.

Già dal pomeriggio dell’11 Marzo, è disponibile un nuovo Secret Lair di Magic The Gathering interamente dedicato ad un iconico personaggio del popolare gioco di carte: Thalia, Protettrice di Thraben. Questo set è composto da quattro carte, tutte varianti dell’eroina.

Protettrice. Ribelle. Erede. Durante la sua illustre carriera, il destino di Thalia si è intrecciato con quello di Innistrad. Questo set evidenzia gli eventi più importanti della vita di Thalia: distruggere l’Helvault, confrontarsi con il consiglio, unirsi al Geist of Saint Traft e combattere Brisela. Per catturare questi momenti, abbiamo dato l’incarico a Magali Villeneuve e Johannes Voss, i due artisti che conoscono meglio Thalia.

Le carte facenti parte di questo set, sono tutte illustrazioni alternative della medesima carta, in versione foil. Potete acquistarlo cliccando qui.

I Secret Lair sono dei particolari set tematici di Magic The Gathering fatti appositamente per i collezionisti, curati nei minimi particolari e con illustrazioni alternative. Sono inoltre resi esclusivi dal fatto di essere disponibili solo ed esclusivamente per 24 ore: una volta scaduto il tempo, sarà impossibile recuperarli, se non spendendo cifre esorbitanti. Non lasciateveli scappare!