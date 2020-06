Mask’d – Edizioni Star Comics annuncia la nuova serie italiana YA

Edizioni Star Comics, attraverso un comunicato stampa, ha annunciato l’uscita prevista per settembre di Mask’d – The divine children, ideale per un lettore teen e young adult, il graphic novel con l’irresistibile trio di protagonisti, tra azione e commedia, colpisce il pubblico di tutte le età.

Tian Chen, un impacciato adolescente di origine cinese che divide le sue giornate tra le lezioni e il lavoro fino al giorno in cui una maschera divina non sconvolgerà le sue giornate, portando straordinari poteri nella sua vita ed enigmatici clan sulle sue tracce.

Mask’d – The divine children, scritto da Fiore Manni – romanziera della serie Jack Bennet – con lo sceneggiatore romano Michele Monteleone, e disegnato dalla straordinaria mano di Ilaria Catalani, riscopre gli antichi miti fondendoli alla turbolenta vita adolescenziale di tre ragazzi.

Nell’antichità, gli Dei usavano delle maschere per comunicare con gli uomini, queste racchiudevano parte del loro potere divino. Quando la violenza degli uomini divenne insostenibile, gli Dei decisero di confinarsi in un’altra dimensione: dopo la loro partenza, le maschere rimasero sulla Terra.

In una sera come le altre, passata a lavorare nel minimarket del padre, la noiosa quotidianità di Tian Chen viene sconvolta da una rissa tra sconosciuti. Il negozio di famiglia diventa la scena di una battaglia fra due misteriosi individui mascherati, un ragazzo e un adulto. Cercando di sedare in la lite, Tian tocca inavvertitamente una strana maschera di scimmia, che inspiegabilmente finisce col fondersi con il suo stesso volto.

Per secoli, questi potentissimi artefatti, sono stati custoditi da cinque famiglie che ne hanno sfruttato il potere. Alla ricerca della maschera del Dio Scimmia Sun Wukong, rubata al clan dei Volkov, ci sono gli spietati Tecnocrati: un gruppo di cospiratori da cui Tian da quel momento in poi dovrà guardarsi bene. Per fortuna non sarà solo nella sua battaglia, potendo contare sul supporto dei compagni di scuola Nikola – il ragazzo russo protagonista della battaglia al minimarket – e Melody – un’amica d’infanzia inglese di quest’ultimo. I due giovani – eredi di potenti clan – decidono di accantonare gli antichi rancori e unire le forze per proteggere il malcapitato Tian, insegnandogli al contempo come liberare e controllare gli arcani poteri della maschera di Sun Wukong.

I disegni di Ilaria Catalani con la loro grafica moderna e dinamica, che strizza l’occhio ai manga senza dimenticare i grandi classici supereroistici, si fondono alla storia d’amicizia tra intrigo e folclore trascinandoci in una lettura avvincente.

Mask’d – The divine children: 144 pp. / 17 x 25 cm / € 14

GLI AUTORI:

Fiore Manni vive a Roma ed è un’autrice di romanzi per ragazzi. Il suo esordio Jack Bennet e la chiave di tutte le cose (Rizzoli, 2018) ha vinto numerosi premi. Sempre della serie Jack Bennet, a fine 2019 è uscito il secondo capitolo: Jack Bennet e il Viaggiatore dai mille volti. Fiore ha condotto diversi programmi di successo su Super! (DeAgostini), tra cui la fortunata serie Camilla Store.

Michele Monteleone, sceneggiatore romano classe 1987, già autore Star Comics con Nick Banana e gli adattamenti di Dracula, L’isola del Tesoro e I delitti della Rue Morgue, torna ora con Mask’d – The divine children. Ha esordito sceneggiando John Doe e Long Wei per l’editoriale Aurea. Per l’Editoriale Cosmo ha scritto Battaglia, John Hays e Caput Mundi. Alla Sergio Bonelli Editore ha lavorato su Dylan Dog, 4Hoods e Orfani. Con BAO Publishing, ha pubblicato Senzombra.

Ilaria Catalani, nasce a Civitavecchia nel 1989. Pubblica il suo primo fumetto Hadez come autoproduzione per poi passare i diritti della pubblicazione alle Edizioni Dentiblù. Per lo stesso editore lavora anche come inchiostratrice sulla serie Zannablù. Collabora con Red Whale per la realizzazione di fumetti ispirati alla serie Regal Academy (Rainbow) e disegna il volume 3 di Monster Allergy evolution. Nello stesso anno inizia a lavorare per Boom!Studios disegnando storie per le serie Rugrats e Saban’s Go Go Power Rangers. Collabora con lo studio Ram diventando anche una delle illustratrici principali del duo di youtubers Me Contro Te per i quali disegna libri pubblicati per Mondadori. Attualmente continua a lavorare come fumettista ed illustratrice freelance.