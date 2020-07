Filma a tema estivo: i migliori da vedere in vacanza

L’estate è già iniziata e ciò significa giornate più lunghe, vacanze al mare o in montagna e mangiate all’aria aperta con amici e parenti. Non sempre, però, si ha voglia o si ha la possibilità di fare festa e a volte si preferisce stare a casa guardando un bel film da soli o con gli amici, magari sorseggiando un bel vino o una buona birra. È per questo motivo che abbiamo pensato di realizzare questa lista in cui vi mostreremo quali sono, secondo noi, i migliori film a tema estivo.

I migliori film a tema estivo

L’estate è una stagione molto particolare che per il cinema ha sempre rappresentato un momento di passaggio e di crescita che ha permesso a molti registi di sbizzarrirsi facendoci a volte sentire dei timidi adolescenti innamorati, altre volte degli eroi e altre ancora degli impavidi esploratori.

Dai classici ai grandi cult, dalle commedie demenziali ai film d’amore, senza dimenticare gli horror, i musical e i film d’azione. Ecco quindi, i migliori film sull’estate da guardare assolutamente.

Come ti rovino le vacanze

Seguendo le orme di suo padre e sperando di rafforzare il legame familiare, l’ormai adulto Rusty Griswold sorprende la moglie Debbie e i loro due figli con un viaggio attraverso il paese verso il parco divertimenti preferito delle famiglie d’America, il Walley World. Diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, Come ti rovino le vacanze è un film comico molto leggero e scanzonato uscito nel 2015.

Mamma Mia! e Mamma Mia Ci Risiamo!

Sono due film classici dell’estate che piacciono anche a coloro che non amano incredibilmente i musical. Il primo racconta la storia di Donna (Meryl Streep), una madre single che ha cresciuto da sola in un’isola della Grecia la figlia Sophie, ormai prossima alle nozze. Sophie, che sogna di farsi accompagnare all’altare dal suo vero padre, invita alle sue nozze tre uomini del passato della madre.

Il secondo invece è il sequel sempre ambientato sull’isola greca di Kalokairi. Tutto è pronto per l’inaugurazione dell’albergo di Sophie, ma impegni improvvisi, una proposta di trasferimento all’estero ed un uragano rischiano di mandare a monte l’evento.

Se voleste dilettarvi anche con le vostre dote canore, nella versione Blu-Ray c’è la versione karaoke per serate estive all’insegna della buona musica e del divertimento.

My summer of love

Per la sedicenne Mona l’estate si preannuncia particolarmente noiosa visto che il ragazzo con cui aveva una relazione l’ha appena lasciata. Suo fratello Phil ha trovato la fede in dio e ha deciso di trasformare il pub di famiglia in un ritrovo spirituale per “cristiani rinati”. Uno spiraglio di felicità sembra arrivare quando Mona incontra Tasmin, anche lei sedicenne, con la quale stringe un forte legame che piano piano si spinge oltre la sincera amicizia.

Odio l’Estate

Il gradito ritorno del trio comico italiano composto da Aldo, Giovanni e Giacomo (qui potete leggere la nostra recensione) che finalmente ha rappresentato il capovolgimento di fronte di una carriera brillante, ma rovinata da deludenti recenti uscite.

La pellicola parte dalla premessa di descrivere le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri.

Moonrise Kingdom – Una Fuga D’Amore

Un’ isola al largo delle coste del New England nell’estate del 1965: due dodicenni si innamorano, stringono un patto segreto e fuggono insieme nella foresta. Mentre le autorità li cercano, la situazione è complicata dallo scoppio di una terribile tempesta, che mette l’intera comunità locale a soqquadro. Un grande film di Wes Anderson, del 2012 con Bill Murray, Edward Norton, Tilda Swinton e Bruce Willis.

Sapore di Mare

Una delle commedie italiane più famose nonché una delle pellicole più belle dei Vanzina. Paolo e Marina, due fratelli napoletani in vacanza in Versilia con la famiglia, fanno amicizia con un gruppo di ragazzi anche loro in villeggiatura, i cui ‘capi’ sono Luca e Felicino, ricchi e viziati fratelli milanesi. L’anno è il 1964, l’estate di questi giovani è scandita da bravate, innamoramenti ed avventure amorose più sognate che realmente vissute, le quali però, se non altro, danno il via al proliferare di mirabolanti racconti e di pettegolezzi.

Nel gioco delle coppie che si instaura, Marina si innamora di Luca, mentre Paolo cerca disperatamente l’amore della bella Susan, che però sta insieme al vuoto Felicino. L’estate finisce, ed il ritorno a casa è pieno di speranze e di promesse, ma incontrandosi i protagonisti dopo vent’anni, per caso, negli stessi luoghi, scopriremo che solo una promessa di quegli anni è stata mantenuta, e di tutto il resto non rimangono che ricordi spesso amari.

Midsommar – Il Villaggio Dei Dannati

L’estate non è sempre rose e fiori, ma può trasformarsi in un vero e proprio incubo. Il regista di Hereditary – Le radici del male, Ari Aster ci porta in un piccolo villaggio della Svezia dove ogni novant’anni in piena estate si svolge un leggendario Festival. Ma per un gruppo di amici, quella che doveva essere una vacanza idilliaca, si trasforma ben presto in un incubo terrificante. Uno degli horror più interessanti degli ultimi anni sia per le tematiche trattate che per la realizzazione tecnica e scenografica.

Before Sunrise

Jesse, venticinquenne statunitense, e Celine, ventitreenne francese, si conoscono su un treno diretto a Vienna. Jesse, il mattino dopo, dovrebbe ripartire con l’aereo alla volta di casa, mentre la ragazza dovrebbe proseguire, con lo stesso treno, verso Parigi. Tuttavia, poco prima di salutarla, Jesse la invita a sostare con lui a Vienna per una notte e la convince a scendere dal treno. Tra i due nasce un sentimento, che li porterà a trascorrere l’intera notte in giro per la città, tra dialoghi, poesie, strade e piazze.

Il finale a sorpresa lascia ancora molti dubbi a milioni di spettatori a distanza di anni. Una pellicola sentimentale di forte impatto emotivo uscita nel 1995 diretta da Richard Linklater, con Ethan Hawke e Julie Delpy.

Stand By Me – Ricordo di un’Estate

Nel bosco che circonda Castle Rock, una cittadina dell’Oregon, quattro ragazzi si danno spesso convegno in una capanna appollaiata sulla biforcazione di un albero. Il sensibile (e scrittore) Gordie Lachance, il più maturo ed equilibrato Chris Chambers, l’estroverso Teddy Duchamp e Vern Tessio, il timoroso ciccione del gruppo (tutti in difficili rapporti con i rispettivi padri), partono un giorno per una escursione di una cinquantina di chilometri lungo i binari della ferrovia e verso il fiume.

È proprio Vern, che di nascosto ha sentito parlare il fratello maggiore del corpo di un ragazzo scomparso giorni prima, da lui ritrovato nel bosco dove si era recato con un suo amico su di un’auto rubata che li guida. L’occasione per i quattro adolescenti non è allegra, ma eccitante: la televisione potrà parlare di loro. Essi incontrano varie piccole avventure e alla fine vedranno il cadavere tra foglie e arbusti, battendo sul traguardo altri ragazzi più grandi, capeggiati da un bulletto cittadino. Poi la vita li separerà, ma il ricordo di quell’estate gli resterà per sempre vivido.

La pellicola è tratta da un racconto di Stephen King ed è a metà tra horror e romanzo di formazione.

Vicky Cristina Barcelona

Vicky e Cristina sono buone amiche, anche se hanno visioni completamente differenti dell’amore. Vicky è fedele all’uomo che sta per sposare e ancorata ai propri principi. Cristina invece è disinibita e continuamente alla ricerca di una passione amorosa che la sconvolga. Vicky riceve da due amici di famiglia l’offerta di trascorrere una vacanza in casa loro a Barcellona durante l’estate e propone a Cristina di accompagnarla. Una brillante commedia del 2008 diretta dal pluripremiato regista Woody Allen.

Weekend con il Morto

Larry Wilson e Richard Parker, due giovanissimi addetti al computer di una società assicuratrice, sono fieri di una loro scoperta nei tabulati: per un solo sinistro risultano effettuati quattro pagamenti. Sicuri di un premio e forse di una promozione lo dicono al loro principale, Bernie Lomax, il quale, dopo i rallegramenti di rito, li invita intanto per un festoso week-end nella sua bella villa in riva al mare.

I due ingenui non hanno capito che Lomax è il colpevole dell’imbroglio e sbarcano tutti allegri su di un’isola, ma ignorano anche che Lomax ha incaricato un boss malavitoso per eliminarli.

Il delinquente (la cui amica lo tradisce con Lomax) decide altrimenti, dando invece mandato ad un suo scagnozzo (Paulie) di uccidere Lomax in luogo di Larry e Richard. L’evento avviene nella villa, per cui questi ultimi si ritrovano con il morto fra i piedi, temono di essere arrestati e accusati del delitto, rimandano sempre l’idea di avvertire la polizia e non resta loro che escogitare piani (tutti fallimentari) per sbarazzarsi del cadavere.

Lomax è ritenuto ancora in vita da una folla di amici che invade la villa il sabato sera ed irretisce il sicario, che ritiene di non aver portato a termine la sua missione. Da qui i vari episodi, gli equivoci e una sparatoria finale, dopo la quale Larry e Richard prenderanno il traghetto e torneranno a casa. Una commedia quasi demenziale che vi strapperà non poche risate.

Aquaman

L’estate è anche la stagione del bagno a mare e se sotto questo mare ci fosse una civiltà a noi sconosciuta? Dal regista James Wan arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sommerso dei sette mari, Aquaman, interpretato da Jason Momoa nel ruolo del protagonista. Il film rivela la storia delle origini di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo, e lo accompagna nel viaggio della sua vita che, non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato… un re.

Adventureland

Fresco di diploma e non potendosi permettere il viaggio che sogna, James accetta un lavoro in un parco divertimenti. Si renderà conto che qualsiasi posto è buono per fare importanti esperienze di vita. Con Kristen Stewart e Jesse Eisenberg, un film drammatico sentimentale del 2009 diretto da Greg Mottola.

Lo Squalo

Amity è una cittadina che vive di turismo balneare, situata su di un’isola californiana del pacifico. Una sera, nel corso di una festa sulla spiaggia, una ragazza, Christine, si avventura in mare e viene dilaniata da uno squalo. Lo sceriffo Martin Brody vorrebbe chiudere le spiagge ma il sindaco, preoccupato per i proventi della comunità, tergiversa.

Quando il mostro marino miete la seconda vittima e le spiagge sono vengono invase da una folla attratta dalla morbosità, martin ingaggia l’anziano pescatore Quint e con la sua barca si mette alla caccia del pescecane. Un classico senza tempo diretto dal regista Steven Spielberg.

Sole A Catinelle

“Se sarai promosso con tutti dieci papà ti regala una vacanza da sogno”. È questa la promessa che Checco fa al figlio Nicolò. Fin qui tutto bene, il problema è che Checco, venditore di aspirapolvere in piena crisi sia con il fatturato che con la moglie, non può permettersi di regalare al figlio nemmeno un giorno al mare. E quando Nicolò riceve la pagella perfetta, la promessa va mantenuta. Fortuna che a Checco non manca l’ottimismo.

Nella speciale raccolta che vi proponiamo ci sono i quattro più importanti successi di Checco Zalone: Cado dalle Nubi, Sole A Catinelle, Che Bella Giornata e Quo Vado?