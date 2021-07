Mila e Shiro, My Hero Academia e i film di Lupin in onda su Italia 2

Il palinsesto estivo di Mediaset Italia 2 si arricchisce di nuovi anime. A partire da giovedì 29 luglio ritorna infatti Mila e Shiro – Due cuori nella pallavolo alle ore 15.30 con 3 episodi consecutivi, subito seguito dalle 16.55 dalla prima stagione di My Hero Academia, sempre con 3 episodi consecutivi.

Da mercoledì 28 luglio invece verranno tramessi dei film di Lupin che prenderanno il posto di Naruto e il primo di essi è niente meno che Lupin III vs Detective Conan, che andrà in onda alle 21.20

Mila e Shiro – Due cuori nella pallavolo: l’anime

L’anime di Mila e Shiro – Due cuori nella pallavolo, adattamento del manga Attacker You! creato da Jun Makimura e Shizuo Koizumi, pubblicato in Giappone nel 1984 ed edito in Italia nel 2003 della Star Comics con il titolo originale e il sottotitolo Mila & Shiro, ha come protagonista Mila Hazuki, una ragazza di campagna che si trasferisce in città per frequentare le scuole medie. A scuola, Mila inizia a giocare a pallavolo, diventando con il tempo una campionessa, fino a venire convocata in nazionale.

L’anime fu trasmesso per la prima volta in Giappone su TV Tokyo dal 1984 al 1985 e nel 1986 in Italia su Italia 1 e in seguito su Rete 4, Canale 5, Boing, La5 e Italia 2.

Dopo le edizioni VHS del marchio Bim Bum Bam Video, la serie è stata pubblicata nel 2007 in DVD da Dynit in un’edizione chiamata Mila & Shiro – The Complete Series. La serie e il suo sequel sono stati anche pubblicati in edicola da La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera.

L’anime di My Hero Academia

La prima stagione anime di My Hero Academia, adattamento dell’omonimo manga scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi sul settimanale Weekly Shōnen Jump a partire da luglio 2014 ed edito in Italia dalla Star Comics, è andata in onda nel 2006, seguita poi da altre quattro, la cui ultima è attualmente in corso e disponibile per lo streaming in simulcast su Crunchyroll. Le prime quattro stagioni sono state mandate in onda sempre in in simulcast da VVVVID.

Non è la prima volta che l’anime viene trasmesso in televisione doppiato in italiano da Mediaset. Vi ricordiamo che le prime due stagioni sono andate in onda dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 in prima serata su Italia 2, poi pubblicate in DVD e Blu-ray da Dynit.

Il franchise comprende anche due film: My Hero Academia Two Heroes e My Hero Academia HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. Di prossima uscita il terzo: My Hero Academia: World Heroes’ Mission che racconterà una storia completamente originale che si pone cronologicamente rispetto al manga all’interno dell’arco narrativo del tirocinio da Eroi presso l’Agenzia di Endeavor nella stagione invernale (volume 26 del manga)

Il film di Lupin III vs Detective Conan

Lupin III vs Detective Conan parla dell’avvincente inseguimento di Lupin da parte di Conan. Il motivo dietro la caccia è il furto di un prezioso diamante da parte Lupin. Conan deve cercare di sventare un altro grande furto architettato sempre, ovviamente, da Lupin III.

Il film. diretto da Hajime Kamegaki presso TMS Entertainment, è uscito nei cinema del Giappone il 7 dicembre 2013 e in quelli italiani grazie a Lucky Red il 10 e 11 febbraio 2015.

Questo il trailer:

