Millennium Falcon: alle origini di uno dei simboli di Star Wars

Si può parlare di Star Wars senza immaginarsi il Millennium Falcon che vola tra gli asteroidi, ovviamente pilotato da Han Solo? Difficile. L’astronave dello scanzonato contrabbandiere corelliano è uno dei simboli della saga di George Lucas, al punto di esser stato al centro di una feroce polemica ai tempi de Il risveglio della Forza per la sostituzione del radar, passato da rotondo a rettangolare.

L’importanza del Millennium Falcon è centrale per Star Wars. Sin dalle prime stesure della trama, Lucas vedeva in questa astronave, anche quando ancora non ne aveva trovato il nome adatto, un punto essenziale della trama. L’astronave doveva infatti rispecchiare la personalità di uno dei personaggi cardine, una sorta di cowboy spaziale, la base su cui poi sarebbe stato sviluppato il personaggio di Han Solo.

Andando oltre questi dettagli, è innegabile l’impatto che il Millennium Falcon ha avuto sull’immaginario collettivo della cultura pop. Ma come è nato questo simbolo di Star Wars? Come spesso accade, ci sono diverse storie delle origini, ma tutte sembrano ricondurre ad un punto di partenza originale: hamburger!

La leggenda vuole che l’idea del design per il Millennium Falcon sia venuta a George Lucas, quando si trovò davanti un hamburger mezzo masticato, affiancato da un’oliva. Le versioni di questa insolita genesi passano dal fatto che fosse il suo hamburger al fatto che il panino fossi di un altro cliente, che lo aveva lasciato come avanzo sul piatto.

Tralasciando la leggenda culinaria delle origini del Millennium Falcon, andando a caccia di curiosità ed aneddoti sulla creazione di Star Wars su internet, cercando riferimenti nella quantità incredibile di documentazione emersa negli anni (grazie a blog incredibili come Kitbashed ), abbiamo cercato di ricostruire la storia del Millennium Falcon.

Il punto di partenza, ovviamente, sono le idee originali del creatore: George Lucas. Col passare degli anni, il successo di Star Wars ha fatto in modo che ci fosse una grande curiosità sul processo creativo della serie, e non poteva mancare la voglia di scoprire le origini delle stupende astronavi viste al cinema, in primis il Millennium Falcon.

La prima menzione dell’astronave che sarebbe poi divenuta il Millennium Falcon risale ad una delle prime stesure di Star Wars, quando era ancora concepito come The Adventures of Luke Starkiller (se non sapevate questa chicca, allora non avete il nostro speciale, rimediate subito!). Lucas, in questa sua elaborazione della base del futuro Star Wars, aveva già inserito la celebre scena in cui Luke denigrava l’aspetto del Millennium Falcon, stuzzicano l’amore di Han per la sua vecchia ferraglia:

INT. MOS EISLEY SPACEPORT – DOCKING AREA 23

Chewbacca leads the group along a tall gantry overlooking a long Rube Goldburg[sic]-pieced together contraption, which can only be loosely called a spaceship. Luke gives Old Ben a skeptical look. Old Ben just smiles. As they approach the ship, it looks even more homemade and shabby than it did at a distance. The Wookiee calls out to someone inside the ship, but there is no reply.

LUKE

What a piece of junk. This ship isn’t going to get us anywhere!

A tall figure steps out of the shadows of the imposing spacecraft. This is HAN SOLO, a tough James Dean style starpilot about twenty-five years old. A cowboy in a starship — simple, sentimental and cocksure of himself.

HAN

This ship has been to Terminus and back. There isn’t anyplace she can’t go. She may not look like much, but she’s special. I built her myself, and there is nothing faster… What can I do for you?