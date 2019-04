Modena Play 2019 – Il Primo Giorno di Fiera

La prima giornata delle tre previste per Modena Play Festival del Gioco si avvicina alla conclusione. Una giornata impegnativa, ma decisamente interessante.

Arrivare in Fiera

Parlando di una fiera ed essendo stato questo il primo giorno, è naturale iniziare dalle basi: orari, parcheggi, spazi.

Il Play apre al pubblico per la prima volta anche il venerdì mattina, dopo l’apertura solo pomeridiana del venerdì dell’edizione passata. Restando comunque giornata lavorativa, l’affluenza non è paragonabile a quella del weekend, ma questo ha reso la giornata perfetta per godersi l’ambiente e esplorare con calma le offerte e le possibilità del Festival del Gioco. Ricordiamo che ancora per la giornata di domani (sabato) l’orario di apertura della fiera sarà 9-20, per la giornata di Domenica sarà 9-19.

Per quanto riguarda i parcheggi, solita questione da fiere: chi prima arriva meglio alloggia. Per le prossime giornate, vivamente consigliato di arrivare in orario o in anticipo, o si corre il rischio di doversi allontanare un po’.

Il corridoio

Superato il momento delle biglietterie e dei tornelli, ci imbattiamo nel corridoio.

Ci siamo mai fermati un attimo a rendere il dovuto rispetto al corridoio di ingresso dell’area fieristica modenese? Se non lo avete mai fatto, fermatevi un attimo a pensarci.

Un lungo corridoio, 120 metri circa con una dozzina di accessi ai due lati per i due principali padiglioni, e annesse ovviamente due rampe di scale per le diverse aree dei piani superiori. E le tigelle.

Il Play di Modena senza Tigelle non sarebbe lo stesso, e lo si sa.

La prima giornata

Delle tre giornate che passeremo al Play, il venerdì (che esiste come giornata di fiera da solo due anni) si conferma una giornata tranquilla. Lo spazio è enorme, oltre ventiduemila metri quadri tra spazi espositivi e dimostrativi, con più di 1500 tavoli gioco presenti.

Ambiente perfettamente vivibile, e in che in questa giornata si è potuto visitare senza alcun problema.

Uno dei punti di forza più grandi di questa manifestazione è la possibilità di giocare. Sono presenti attività organizzate di genere competitivo, di genere dimostrativo, e anche di semplice (e meritatissimo) svago e passatempo.

Per quest’ultimo punto un’ottima opportunità viene sicuramente dalla Tana del Goblin nel Padiglione A con l’area di gioco libero, dove possono essere presi in prestito giochi, per essere provati e poi restituiti.

Per quanto riguarda il primo padiglione, le aree più grandi sono quelle di Raven Distribution, Cranio Creations, La Gilda del Grifone, Giochi Uniti e UPlay edizioni. Tra questi La Gilda del Grifone è anche il riferimento della fiera per le sessioni di gioco di ruolo e per la Call For Masters di Play, Giochi Uniti ha sia dimostrazioni di Giochi di Ruolo che di Giochi da Tavolo, la parte restante dello spazio è principalmente dedicata, appunto, al boardgame.

Nel secondo padiglione, Asmodee regna sovrana, ma molto spazio è anche a disposizione per Ghenos Games, DV Giochi, GateOnGames, lo spazio del TreEmme e quello del Gioco dell’Anno. Lo spazio è principalmente dedicato ai giochi da tavolo, ma anche i giochi di carte hanno il loro spazio. Keyforge, tra questi, svetta come spazio dedicato e affluenza.

Negli altri padiglioni non mancano i nomi importanti, come Dal Tenda. Al piano superiore invece, oltre a spazio per conferenze e incontri, ovviamente abbiamo altra attività di gioco, principalmente dedicata ai tornei e allo spazio di alcune associazioni. Tra queste citiamo Fantasika, una storica presenza del Play, e FoS, una neo-nata associazione che farà presto parlare di se.

Il motivo per cui così tanto spazio (e tempo, per i visitatori) sono dedicati alla dimostrazione è abbastanza chiara: non si hanno le idee decisamente più chiare su un gioco, dopo averlo provato?

Togliersi gli ultimi dubbi su un titolo ha perfettamente senso: si sarà molto più convinti di acquistare il gioco di cui non eravamo del tutto sicuri, o ci renderemo conto che quello specifico titolo non faccia per noi prima di averci investito tempo giocandolo a casa, e ovviamente soldi per averlo comprato.

Questo ci porta subito al prossimo punto.

Comprare

Le offerte sono tantissime, ed è veramente facile uscire dal Festival come giocatori felici e soddisfatti. Le novità sono a disposizione, e lo saranno ancora domani e domenica. Quale occasione migliore per un acquisto ludico, di effettuarlo alla presenza dell’autore per una dedica, uno sketch o anche solo una chiacchierata?

E se pensate di usare la cara vecchia scusa della carta… Beh, cadete male. Nel corridoio c’è un bancomat.

C’è qualcosa che questo corridoio non può fare?

In Conclusione

La prima giornata passata al Festival può essere finita, ma non così il Play, anzi! Il weekend sarà lungo e pieno di novità, pronte a solleticare l’interesse di ogni tipo di giocatore.

Quando diciamo che al Play non manca davvero nulla, ricordiamo la presenza dello spazio allestito da INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), che è stato quasi letteralmente preso d’assalto da tantissimi curiosi che hanno potuto vivere una esperienza spaziale. Possiamo dire che scienza, ricerca e gioco non siano poi così distanti, e sicuramente sarebbe verità. Diciamo anche, però, che essere al Play le fa trovare decisamente più vicine.

Parliamoci chiaramente: il Play c’è solo una volta l’anno.

Avete ancora due giorni. Non mancate.