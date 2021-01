Mortal Kombat – prime immagini e dettagli del film

Dopo mesi di speculazioni, e qualche immancabile ritardo nella lavorazione dovuto al Covid-19, EW ha fornito nel tardo pomeriggio di oggi il primo sguardo, con una serie di foto esclusive, e i primi dettagli di Mortal Kombat ovvero l’atteso reboot della saga cinematografica ispirata all’omonima saga videoludica.

Mortal Kombat – i primi dettagli e le immagini del film

Il regista Simon McQuoid ha parlato subito della sequenza di apertura di Mortal Kombat durerà circa 10 minuti e sarà ambientata nel Giappone feudale. Assisteremo ad uno scontro tra Scorpion e Sub-Zero al tempo in cui i due erano ancora noti come Hanzo Hasashi e Bi-Han e prima ancora di vestire i loro iconici costumi e di acquisire le proprie abilità speciali. La storia dell’odio tra i rispettivi clan verrà raccontata attraverso il combattimento: uno scontro corpo a corpo piuttosto brutale.

Nell presente faremo la conoscenza di Cole Young, un personaggio creato appositamente per il film. Si tratta di un combattente di arti marziali miste sul viale del tramonto interpretato dall’attore e praticante di arti marziali Lewis Tan (Wu Assassins, Into the Badlands). Cole non conosce ancora il suo destino, ha una voglia misteriosa sul petto collegata al viaggio che compirà quando Shang Tsung invierà Sub-Zero per rintracciarlo.

Saranno il Maggiore Jax e da Sonya Blade ad aiutare Cole a raggiungere il tempio di Lord Raiden dove si allenerà insieme a Liu Kang, Kung Lao e Kano per il torneo contro gli emissari di Shang Tsung.

Mortal Kombat, rispettare la tradizione (e le fatality)

Il regista Simon McQuoid ha dichiarato inoltre che lo spirito di questo film sin dall’inizio della sua lavorazione è stato sempre quello di rispettare il materiale originale e cercare di portare sul grande schermo quello che ha reso immortale il franchise videoludica e quindi anche la violenza, il sangue e le fatality!

In Mortal Kombat vedremo per la prima volta la cinema le fatality, McQuoid ha confermato che ne vedremo almeno un paio di quelle “classiche” inoltre il regista, confermando che il montaggio non è ancora terminato, si è detto poco fiducioso sul fatto che il film possa ottenere un divieto ai minori di 13 anni più probabile invece che ottenga un divieto ai minori di 17.

Mortal Kombat, il cast

Mortal Kombat è diretto dall’esordiente Simon McQuoid mentre la sceneggiatura e il soggetto sono di Greg Russo, Oren Uziel e Dave Callaham. Il film è prodotto da Todd Garner e James Wan (The Conjuring, Aquaman).

Nel cast figurano Ludi Lin (Liu Kang), Joe Taslim (Bi-Han / Sub-Zero), Tadanobu Asano (Raiden), Jessica McNamee (Sonya Blade), Mehcad Brooks (Jackson “Jax” Briggs), Josh Lawson (Kano), Chin Han (Shang Tsung), Hiroyuki Sanada (Hanzo Hasashi / Scorpion), Max Huang (Kung Lao), Sisi Stringer (Mileena) ed Elissa Cadwell (Nitara).

Mortal Kombat è attualmente previsto nelle sale americane, ed in contemporanea sulla piattaforma streaming HBO Max, il prossimo 16 Aprile 2021.