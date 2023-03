Una triste notizia è piombata come un fulmine a ciel sereno. Lance Reddick, attore ben noto per i ruoli di Cedric Daniels in The Wire e Charon nel franchise di John Wick, si è spento a soli 60 anni. L’annuncio è arrivato dal portale TMZ e, sebbene al momento le cause della morte siano ancora sconosciute, sembrerebbe essersi trattato di un qualcosa di naturale. Lance aveva già girato delle scene per John Wick: Chapter 4, in uscita nelle sale la prossima settimana.

Lance Reddick è morto a 60 anni

Numerosi i messaggi di cordoglio dei fan sui social. Lance avrebbe dovuto riprendere il ruolo di Charon anche in Ballerina, spinoff di John Wick con Ana de Armas. L’attore iniziò la sua carriera negli anni ’90, recitando in oltre 100 progetti tra cui The Siege, I Dreamed of Africa, Don’t Say a Word, Tennessee, The Way of War, Jonah Hex, Won’t Back Down, White House Down, The Guest, Little Woods, Sylvie’s Love, One Night in Miami, Godzilla vs. Kong e molti altri. Volto ben noto anche nel panorama televisivo, ha recitato in The West Wing, Falcone, Oz, Law & Order: Special Victims Unit, CSI: Miami, LOST, It’s Always Sunny in Philadelphia, Fringe, The Blacklist, Ricky and Morty, American Horror Story, DuckTales, Castlevania, Bosch.

Lance Reddick era anche stato scelto per interpretare Zeus in Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, serie per Disney+ basata sulla celebre saga di romanzi fantasy di Rick Riordan. Tra i suoi ultimi ruoli televisivi anche quelli di Albert Wesker in Resident Evil, serie Netflix ispirata al celebre franchise videoludico Capcom, cancellata dopo una sola stagione. L’attore avrebbe dovuto partecipare nei giorni scorsi alla premiere di John Wick: Chapter 4, ma non si conoscevano i motivi della sua mancata apparizione.