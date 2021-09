Morto Takao Saito, autore di Golgo 13

Shogakukan annuncia che il 24 settembre è morto l’autore Takao Saito, padre del manga di Golgo 13, all’età di 84 anni a causa di tumore al pancreas.

Morto Takao Saito: vita e carriera

Il mangaka è nato nel novembre del 1936 a Wakayama e ha debuttato nel mondo dei fumetti giapponesi con Kuki Danshaku nel 1995. Inoltre, l’autore ha anche pubblicato Sagashiya hage Taka Tojo!! nel 1968 prima del successo e del record di Golgo 13 nel medesimo anno (il manga, tra l’altro, ha celebrato il 50° anniversario si serializzazione nel 2018).

Golgo 13 ha vinto il 21° Shogakukan Manga Award e uno speciale riconoscimento in occasione della 50^ edizione della medesima kermesse. L’autore è stato insignito nel 2003 della Medaglia d’Onore giapponese dal Fiocco Viola, della Medaglia dell’Ordine al Sacro Tesoro e dell’Ordine Cavalleresco del Sol Levante nel 2010. Saito ha celebrato nel 2020 il suo 65° anno di carriera da mangaka.

Golgo 13: il record e una sinossi

Parlando della sua opera massima, proprio a luglio 2021 Golgo 13 si è aggiudicato Guinness World Record come opera manga nella sua interezza realizzata da un singolo autore con più volumi di sempre ed ancora in corso. Il più recente, il 201°, è stato pubblicato in Giappone e store online lunedì 5 luglio 2021.

Di seguito un breve descrizione del manga:

Duke Togo, conosciuto anche col pseudonimo di Golgo 13, è un assassino altamente qualificato assunto solo da coloro disposti a pagare la più alta delle cifre, che si tratti dell’FBI, della CIA, delle società industriali o della mafia. Indipendentemente da chi sia il bersaglio o la situazione in corso, Golgo 13 fa porta sempre a termine il suo lavoro.

Golgo 13: il manga e l’anime

Golgo 13 è scritto e disegnato da Takao Saito dal 1968 sulla rivista Big Comic di Shogakukan con all’attivo attualmente 608 capitoli e 201 volumetti. J-POP ha pubblicato in Italia due selezioni di storie della serie nel 2014 e 2015.

Relativamente alle produzioni anime, nel 1983 è uscito l’omonimo film animato per le sale cinematografiche e Yamato Video lo ha portato in Italia con supporto VHS nel 1992; nel 1998 è stato pubblicato in Giappone il OAV omonimo; tra il 11 aprile 2008 e il 27 marzo 2009 TV Tokyo ha trasmesso in Giappone una serie anime ispirandosi all’opera madre per un totale di 50 episodi prodotti da Studio Sotsu.