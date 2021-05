La leggenda di Hikari è disponibile sul canale YouTube di Yamato Video

Siete pronti per un weekend ricco di sport? Tutti gli episodi dell’anime La leggenda di Hikari, tratto dall’omonimo manga di Izumi Aso, da oggi sono disponibili sul canale YouTube di Yamato Video!

La leggenda di Hikari è un manga shōjo scritto e disegnato da Izumi Aso, pubblicato inizialmente sulla rivista Margaret dal luglio 1985 al marzo 1988 e successivamente serializzato in 16 tankōbon dalla Shūeisha, pubblicati tra il febbraio 1986 e il dicembre 1988.

Il manga è arrivato in Italia grazie a Star Comics che lo pubblicata dal maggio 2003 all’agosto 2004.

Dal manga è stato tratto un anime, prodotto da Tatsunoko e andato in onda in Giappone su TV Asahi tra il maggio e il settembre 1986. Dei 26 episodi inizialmente previsti sono stati trasmessi solo 19 poiché la serie non ha riscosso il successo sperato.

In Italia l’anime è stato acquistato da Mediaset che lo ha trasmesso, con il titolo Hilary, su Italia 1, tra il gennaio e il febbraio 1988.

Hikari Kamijo è una vivace studentessa con la passione per la ginnastica ritmica che si allena duramente per realizzare il suo sogno di diventare, in futuro, una campionessa olimpionica. Accanto a lei, l’ammirata senpai Hazuki Shina, posata stella del club scolastico di ginnastica ritmica e fedele amica e rivale di Hikari, sia sulla pedana sia in amore. Il cuore di entrambe, infatti, batte per il bel Takaaki Ooishi, loro compagno di scuola, amico e promettente ginnasta, che sembra essere legato sentimentalmente ad ambedue le ragazze. Il triangolo si complica con l’entrata in scena di Mao Natsukawa, compagno di scuola di Hikari e membro di una promettente rock band, che si dichiara innamorato della ragazza e disposto a farle da personale accompagnatore, realizzando in prima persona le musiche per le sue esibizioni ginniche.