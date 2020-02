Movieland: Medusa Epic Show al posto di TR Machine

La scorsa settimana avevamo anticipato cosa ci saremmo dovuti aspettare come novità 2020 a Movieland. La nuova stagione si avvicina, ed iniziano ad arrivare le prime conferme ufficiali da parte del parco, per quello che si preannuncia un 2020 ricco di sorprese. In particolare la prima informazione ad essere svelata riguarda il nuovo spettacolo Medusa Epic Show.

I lavori per lo smantellamento di TR Machine sono ormai in fase avanzata. Al suo posto il parco presenterà lo spettacolo Medusa Epic Show. Una produzione completamente nuova che si andrà ad aggiungere alla ricchissima offerta del parco, che ha fatto degli show il suo più grande punto di forza. Dal comunicato stampa apprendiamo che si tratterà, come il nome lascia intendere di una produzione a tema greco, ambientata tra antiche rovine e ricco di effetti speciali. A tal proposito, ricordiamo che TR Machine presentava degli effetti acquatici molto interessanti, precisamente diverse fontane che erano parte integrante dell’attrazione stessa. Chiaramente non possiamo essere certi che vengano utilizzate, tuttavia la loro rimozione sarebbe ingiustificata, quindi è molto probabile che restino.

È interessante notare che la location offre diverse possibilità per creare qualcosa di diverso ed anche dal punto di vista visivo. Ricordo infatti che TR machine si trovava ribassata di diversi metri rispetto al piano della strada. Una configurazione ideale per creare delle sedute stile anfiteatro. Ed a tale proposito i lavori sono già in corso. Dunque anche sotto questo punto di vista la conformazione sarà differente rispetto, ad esempio, allo show Overdrive dove gli ospiti assistono in piedi al lato del set.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

L’ultima cosa che resta da capire è in che modo questo spettacolo impatterà sulla programmazione preesistente, già molto ricca. Gli anni passati, praticamente si poteva passare l’intera giornata soltanto guardando spettacoli. Per questo è probabile che qualcosa venga eliminato, si ipotizza lo spettacolo sulla main street, anche perché con Medusa Epic Show, l’area risulterebbe troppo congestionata.

Movieland si sta dimostrando decisamente capace di attirare l’attenzione. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’altra grande novità: Space, ma considerato che non aprirà ad inizio stagione, i dettagli arriveranno più avanti.