Netflix ha aumentato i prezzi degli abbonamenti italiani

Arrivato ormai da 6 anni nel nostro paese, il servizio offerto da Netflix ha visto alzarsi i suoi prezzi già un paio di volte, e ora il colosso dello streaming mondiale ha appena rilanciato con un nuovo aumento dei prezzi degli abbonamenti per il nostro paese.

Netflix ha appena alzato i prezzi degli abbonamenti italiani

Come si legge infatti sul sito de Il Sole 24 Ore, il rincaro dei prezzi degli abbonamenti Standard e Premium italiani di Netflix sarebbe già stato attivato dalla piattaforma: nello specifico, chi ha scelto il servizio Standard, potendo così usufruire del servizio contemporaneamente su due schermi in qualità Full HD, pagherà ora € 12,99 (fino a ieri € 11,99) al mese, mentre gli abbonati Premium pagheranno € 17,99 (prima € 15,99) per poter utilizzare contemporaneamente 4 schermi in qualità UltraHD e 4K. Il rincaro, come verificato direttamente da Il Sole 24 Ore, è già in vigore per chiunque si abboni alla piattaforma a partire da oggi, mentre chi è già cliente Netflix riceverà una mail e una notifica dall’applicazione circa un mese della scadenza dell’abbonamento per il relativo aumento. Non cambierà niente invece per tutti coloro che scelgono la tariffa di base da € 7,99 al mese, potendo dunque utilizzare un solo schermo e senza l’alta definizione.

Come detto prima, questa è la terza volta che Netflix alza i prezzi dei suoi abbonamenti italiani, la prima nel 2017, a due anni dal suo arrivo nel nostro paese, mentre la più recente risale al 2019. La scelta di questo nuovo rincaro sarebbe ricondotta al miglioramento delle prestazioni tecnologiche della piattaforma, oltre che all’ampliamento del proprio catalogo, che nell’ultimo periodo ha visto aggiungersi anche diversi titoli tutti italiani come Il Divin Codino, Ultras, Luna Park, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e Generazione 56K.

A confermare quanto appena detto è la dichiarazione di un portavoce di Netflix riguardo ai nuovi prezzi per gli abbonamenti della piattaforma.