“Olivetti, una storia di innovazione”, apre oggi la mostra a Milano

Apre oggi a Milano "Olivetti, una storia di innovazione" presso il Museo del Novecento. Una mostra dedicata alla storia di un'azienda all'avanguardia.

Oggi a Milano è stata inaugurata la mostra “Olivetti, una storia di innovazione” presso il Museo del Novecento. In occasione della Milano Digital Week, Olivetti, in collaborazione con Associazione Archivio Storico Olivetti e Fondazione Adriano Olivetti, puntato su un allestimento che potesse rappresentare “il racconto di oltre un secolo d’impresa” con un percorso espositivo ricco di elementi che hanno scandito negli anni la storia di Olivetti improntata all’innovazione.

Da oggi fino al 14 aprile, gratuitamente, sarà possibile ammirare manifesti, locandine pubblicitarie di Giovanni Pintori e di altri importanti artisti, fotografie uniche, accanto a prodotti iconici come le celebri macchine per scrivere “Lettera 22” e “Valentine”. Senza contare il mondo digitale con l’ultima Form 200, registratore di cassa connesso e primo prodotto realizzato grazie all’Olivetti Design Contest promosso dall’azienda e rivolto agli studenti delle maggiori università europee di design

Il file rouge dell’esposizione è senza dubbio legato allo storico tentativo di Olivetti di dare anima ai prodotti. Il fondatore Adriano Olivetti “ha pensato la fabbrica e l’intera catena di produzione (dai negozi ai materiali utilizzati per gli oggetti, comprese le loro forme) coniando un nuovo rapporto tra uomo e macchina, antesignana di un progetto modernista di messa in forma della vita nel mondo delle tecnologie e dell’informazione”, come sottolinea la nota ufficiale.

“Nel guardare a un passato che è il racconto storicizzato di un grande progetto visionario, la mostra si prolunga nel presente di un’azienda che con i suoi prodotti e servizi digitali attuali continua a innovare”.

D’altronde come ha sottolineato Gaetano di Tondo, Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne di Olivetti e Presidente dell’Associazione Archivio Storico Olivetti “la parola innovazione da sempre ha giocato un ruolo fondamentale nell’evoluzione dell’azienda, oggi protagonista della Digital Transformation che caratterizza il nostro tempo”.

“La visione storica della relazione fra uomo, industria e architettura ci conduce al cuore digitale di Olivetti attraverso la scuola digitale, lo smart working, le smart city, fino all’affascinante mondo dei Big Data”.

Per Anna Maria Montaldo, Direttrice Area Polo Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Milano “Olivetti è una bellissima storia del Novecento italiano che dialoga nelle forme e nei contenuti con le opere della nostra collezione e con lo spirito del museo”.