One Piece: la qualità dell’anime migliorerà

Secondo quanto diffuso da ComicBook la qualità dell’anime di One Piece, adattamento del manga omonimo scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump, migliorerà ancor di più (recuperiamo i lungometraggi animati della celebre serie).

One Piece: parla il regista dell’anime

A lanciare tale promessa non è altri che il regista in carica all’adattamento dell’arco narrativo del Paese di Wano, Tatsuya Nagamine (regista di Dragon Ball Super: Broly) presso Toei Animation, il quale ha dichiarato che lo staff si impegnerà ad incrementare sempre più la qualità dell’anime.

L’adattamento anime sta completando il celebre flashback di Oden Kozuki, e le parole del regista sono riferite al grande momento immediatamente successivo: la guerra di Onigashima.

Nagamine, in altre parole, viene a confermare che proprio la guerra di Onigashima, in particolare lo scontro sul tetto dell’isola contro l’Imperatore Kaido, sarà il momento più spettacolare della storia della serie anime.

Ricordiamo che l’anime di One Piece con l’adattamento della storia di Wano ha cambiato gestione tra le gerarchie ponendo al vertice, appunto, Tatsuya Nagamine e un nuovo staff di character designer.

La serie animata di One Piece ha raggiunto attualmente i 972 episodi ed è trasmessa ogni domenica in Giappone. In Italia è visibile in simulcast attraverso Crunchyroll.

One Piece

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1011 capitoli e 98 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 97 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 972 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 578 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo.

Di seguito proponiamo una sinossi del manga: