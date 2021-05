One-Punch Man 141: il capitolo più violento di sempre

I testi di ONE e le splendide tavole di Yusuke Murata ci hanno già mostrato un buon livello di violenza, ma One-Punch Man 141 ha assolutamente sbalordito gli appassionati, proponendosi come il capitolo più violento di sempre!

Da quando è iniziata la saga dell’Associazione Mostri, la serie ha presentato lo scontro più duro e brutale fino ad ora fra l’Associazione Mostri e quella degli Eroi, ma One-Punch Man 141 ha sicuramente superato un certo limite in termini di quella violenza e brutalità.

One-Punch Man 141: “Una scorpacciata di ultraviolenza“

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su One-Punch Man 141.

Senza il Re Mostro Orochi o gli Psykos che li dominano, i mostri di livello divino sono tutti in lizza per riempire quel vuoto di potere. Ciò significa che sono emersi tutti in superficie e che hanno pestato ben bene gli Eroi, stanchi e indeboliti per via del fatto che avessero già combattuto contro di loro sottoterra.

One-Punch Man 141 ci mostra Pig God e Tanktop Master mentre riescono a malapena a reggere il confronto con i propri avversari, dopo aver già combattuto ormai per diversi giorni, e vengono battuti senza alcun problema. Riescono a salvarsi l’un l’altro mentre combattono ancora insieme, ma le abilità di Fuhrer Ugly sono davvero troppo per Tanktop Master.

Quando Tanktop cerca di bloccare il pugno di Ugly, le sue braccia vengono fatte a pezzi. Ugly riversa poi sul malcapitato un’ulteriore scarica di pugni, fino a quando, alla fine di One-Punch Man 141, Tanktop Master non è che una poltiglia insanguinata che viene poi per giunta anche data in pasto a Gums.

Dolcetto Mask è stato vittima della forza di Ugly, ed è stato fatto a pezzi proprio come Tanktop. Ma in One-Punch Man 141, Dolcetto Mask è del tutto integro, almeno fino a quando Ugly non gli strappa via il braccio. Questo dunque suggerisce che potrebbe non essere del tutto finita per Tanktop Master. Per scoprirlo, non resta quindi che attendere il prossimo capitolo.

