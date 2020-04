Oscar 2021: saranno candidati anche film non arrivati al cinema

L’Academy of Motion Picture Arts and Science consentirà ad alcuni film distribuiti esclusivamente su piattaforme di streaming e tramite rilascio digitale, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, di qualificarsi per gli Oscar del 2021 .

Ciò non significa che ogni film presente su ogni servizio di streaming sarà improvvisamente idoneo a essere nominato come miglior pellicola. Il consiglio ha deciso che un film che arriva in un servizio di streaming deve avere una versione cinematografica precedentemente pianificata. Questo si avvicina alle solite qualifiche che i film devono soddisfare per essere ammessi alle candidature, ovvero un elenco di requisiti che in genere includono anche la proiezione per almeno sette giorni in un cinema commerciale nella contea di Los Angeles.

Tuttavia, non è detto che film come il recente Trolls World Tour, che avrebbe dovuto essere distribuito nei cinema ma è diventato un’esclusiva digitale, sarà candidato come miglior film nella sua categoria:”L’Academy crede fermamente che non vi sia modo migliore per sperimentare la magia dei film che vederli in un cinema“, ha dichiarato il presidente dell’Academy David Rubin e il CEO Dawn Hudson in un comunicato stampa. “Il nostro impegno in tal senso è invariato e costante. Tuttavia, la pandemia di COVID-19 è storicamente tragica e richiede questa temporanea eccezione alle nostre regole di ammissibilità dei premi. “

Questa è una soluzione ovviamente temporanea per l’Academy. Una volta riaperti i cinema, gli studi che vogliono che i loro film siano idonei dovranno ancora nuovamente rilasciarli nei cinema per almeno sette giorni. Detto questo, l’Academy sta espandendo il suo numero di cinema atti alla qualificazione oltre Los Angeles per includere New York City, San Francisco, Chicago, Miami e Atlanta. Il comunicato stampa rivela inoltre che, a causa della “situazione mutevole che circonda la pandemia globale causata da COVID-19“, tutte le regole e le questioni relative all’ammissibilità sono soggette a modifiche.