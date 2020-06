Panini DC Italia: nuovo errore in Lanterna Verde 1

Dal 4 giugno sono iniziate ufficialmente in Italia le pubblicazione DC Comics a cura di Panini Comics con storie che riguardano personaggi come Batman, Superman, Wonder Woman, Flash e Lanterna Verde. Al riguardo Panini Comics ha pubblicato anche degli albi introduttivi gratuiti e tutte le uscite canoniche saranno disponibili sia in formato cartaceo che digitale (al momento quest’ultima opzione non è disponibile).

Per quanto riguarda le pubblicazioni cartacee, queste sono disponibili in due formati: i periodici spillati o brossurati distribuiti nelle edicole e fumetterie e i volumi speciali disponibili in fumetterie e librerie. In particolare le serie principali DC saranno dieci con albi spillati monografici di cui due quindicinali, Batman e Superman, e otto mensili quali Justice League, Wonder Woman, Batman, Superman, Lanterna Verde, Flash, Aquaman, Harley Quinn e DC Crossover. I numeri uno, rilasciati recentemente, si caratterizzano per la City Edition in cui ogni copertina è ambientata in una città italiana.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di alcuni problemi di traduzione e adattamento presenti nell’albo gratuito “L’anno del criminale” e nel primo volume canonico di Batman con le storie di Tom King. In particolare l’errore riguardava la traduzione dell’originale Green Arrow (in italiano dovrebbe essere Freccia Verde) in Lanterna Verde. La svista era talmente grossolana che anche Panini DC Italia era dovuta intervenire scusandosi e annunciando la correzione dell’errore per evitare ulteriori errori simili in futuro.

In quell’occasione Panici DC Italia sottolineava come la lavorazione fosse stata complessa a causa sia della pandemia sia degli slittamenti nel lancio. Ci rendiamo perfettamente conto, quindi, delle difficoltà avute dall’azienda nella produzione di tale volumi, ma troviamo sia necessario segnalare un’altra grossolana svista. Questa volta ci troviamo nel primo volume della serie canonica di Lanterna Verde e in particolare nel redazione dal titolo Redenzione.

Come potete osservare, il testo introduce la storia presente nel volume e in particolare si fa riferimento all’importante città di Coast City creata da John Broome e Gil Kane. Nel redazionale è presente il seguente periodo:

“Per oltre 25 anni, infatti, il peso della distruzione di Coast City da parte di Hal Jordan, infettato dall’entità spaziale Parallax, che lo aveva reso un pazzo genocida, aveva rappresentato un peso enorme sulle spalle del personaggio”.

In realtà si tratta di un grave errore che i fan più attenti hanno subito scovato. Infatti la città di Coast City non viene distrutta da Hal Jordan, bensì dall’entità aliena Mongul la quale rase al suolo la città con l’uso di bombe sferiche. Il suo obiettivo era quello di costruire Engine City e rendere la Terra un nuovo Warworld (in italiano MondoGuerra), nonché il mondo/nave artificiale di cui Mongul è celebre per essere il tiranno indiscusso. L’evento ha una sua importanza perché Coast City è la casa delle Lanterne Verdi e Mongul, per compiere questo gesto distruttivo, viene aiutato da Henk Henshaw conosciuto come Cyborg Superman.

Cosa c’entra allora Hal Jordan? La confusione da parte di Panini DC Italia può essere scaturita dal fatto che Hal Jordan nella storia c’entra qualcosa, ma non come distruttore. Infatti, il piano di Mongul viene sventato da Superman e altri eroi tra cui Hal Jordan il quale, però, dopo essere tornato dallo spazio trova la sua città distrutta e rimane fortemente traumatizzato. Questo, quindi, si trasforma in Parallax (anche se in realtà si scopre successivamente che l’eroe era sotto l’influenza diretta del parassita) portando alla distruzione del Corpo delle Lanterne Verdi e alla nomina di Kyle Rayner a unica Lanterna Verde e Portatore della Fiamma.

Non ci resta che sperare che Panini Comics possa in qualche modo sistemare queste sviste e stare più attenta con i prossimi numeri.