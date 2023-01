Ci sono numerosi servizi di streaming per guardare film e serie TV ovunque voi vogliate, ma solo uno permette di vedere in esclusiva i contenuti della rete combinata ViacomCBS, che comprende proprietà come Paramount, Nickelodeon, MTV, BET e Comedy Central. Inoltre ViacomCBS possiede anche il servizio di streaming gratuito Pluto TV e la rete Showtime. Stiamo parlando di Paramount Plus, il servizio di streaming che, a seconda dell’abbonamento scelto, permette di godere di un intrattenimento di qualità per tutta la famiglia. In questo articolo vi spiegheremo in che modo è possibile abbonarsi al servizio avvisandovi che si tratta di un procedimento molto semplice e veloce che richiede solo piccole attenzioni.

Paramount Plus: ecco come abbonarsi

I dispositivi supportati e i costi

Prima di spiegarvi i procedimenti per abbonarvi a Paramount Plus, vediamo insieme quali sono i dispositivi attualmente supportati:

Dispositivi mobili e tablet (tramite app scaricata gratuitamente) Smartphone e tablet Android da (OS 5.0 (Lollipop) o versione successiva iPhone e iPad Apple (iOS 11.0 e versioni successive) Tablet Amazon Fire

e (tramite app scaricata gratuitamente) Browser web (tramite streaming) Windows: Chrome 75+, Edge, Firefox 68+, Explorer 11 e versioni successive macOS: Safari 11+, Chrome 75+, Firefox 68+ e versioni successive Chrome OS: Chrome OS 79 e versioni successive

(tramite streaming) Console di gioco e TV connesse a device di streaming Apple AirPlay (con tvOS 11.0 o superiore) Apple TV 4K con tvOS 11.0 e versioni successive. Chromebook Chromecast (Versione 1 e successiva) Roku

Set-top box Set-top box che utilizzano Android TV, tra cui NVIDIA SHIELD TV e Mi Box

Smart TV (pre-installate o tramite app scaricata gratuitamente) Android (Sharp AQUOS e Sony Bravia) Samsung Tizen (dal 2016 o successive)



Il costo del servizio streaming è di 7.99 euro mensili con un periodo di prova di 7 giorni e possibilità di disdire in qualsiasi momento. È anche possibile stipulare un abbonamento annuale al costo di 79.90 euro, anche in questo caso è previsto un periodo di prova di 7 giorni e la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Paramount+, tuttavia, è disponibile anche tramite abbonamento con Sky, nell’ambito del nuovo accordo pluriennale a livello europeo. Grazie a questo accordo, gli abbonati Sky con Sky Cinema possono accedere ai contenuti della piattaforma senza costi aggiuntivi.

Come si attiva l’abbonamento?

Ora è giunto il momento per spiegarvi come abbonarvi a Paramount Plus. La procedura è semplice e veloce e potrà essere eseguita sia da computer, che da smartphone o tablet. Ricordatevi che non vi verrà addebitato alcun costo fino alla scadenza del periodo di prova gratuito.

PC e browser Web

Avviate il vostro browser preferito e andate nel sito ufficiale Arrivati nella homepage selezionate il pulsante Prova Paramount+ che vedete sulla pagina principale A questo punto cliccate su Continua nella successiva pagina che vi spunta Inserite i dati richiesti ovvero nome e cognome, email e password e premete su Accetta e Continua Vi ritroverete su una nuova pagina su cui dovrete inserire i dati per il pagamento dell’abbonamento alla piattaforma. Dopo averli inseriti proseguite selezionando la voce Avvia Paramount+ e potrete navigare indisturbati tra i vari contenuti presenti.

iPhone o iPad

Per iscrivervi dal vostro iPhone o iPad, scaricate l’applicazione Paramount+ dall’App Store. Una volta scaricata l’app:

Avviate l’app e fate tap su Inizia o Iscriviti a Paramount+ Scegliete un piano di abbonamento e fate tap su Continua. Ovviamente, qualora non lo abbiate ancora, vi verrà richiesto di creare un account Nella schermata di registrazione, inserite il vostro nome completo, l’indirizzo e-mail e la password desiderata. L’indirizzo e-mail e la password saranno il vostro login al servizio Fate tap su Iscriviti e vi verrà chiesto di confermare l’acquisto tramite il vostro ID Apple Ora è possibile vedere in streaming Paramount+!

Smartphone o tablet Android

Per iscrivervi dal vostro dispositivo mobile Android, scaricate l’app Paramount+ dal Google Play Store. Una volta scaricata l’app:

Avviate e fate tap su Inizia o Iscriviti a Paramount+ Scegliete un piano di abbonamento e fate tap su Continua. Ovviamente, qualora non lo abbiate ancora, vi verrà richiesto di creare un account Nella schermata di registrazione, inserite il vostro nome completo, l’indirizzo e-mail e la password desiderata. L’indirizzo e-mail e la password saranno il vostro login al servizio Fate tap su Iscriviti e vi verrà chiesto di confermare l’acquisto tramite il vostro Google Play Store Ora è possibile vedere in streaming Paramount+!

Apple TV, Android TV e Amazon Fire TV o Kindle