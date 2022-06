Paramount Plus, il servizio streaming di Paramount Global, debutterà in Italia il prossimo settembre e porterà con sé ben oltre 8.000 ore di intrattenimento per tutta la famiglia, con il meglio di grandi titoli internazionali e di produzioni italiane originali. Si tratta di un’espansione del servizio SVOD che non si fermerà unicamente all’Italia ma coinvolgerà anche Francia, Germania, Svizzera, e Austria dove Paramount+ arriverà a dicembre.

Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, MIddle East & Africa, ha così commentato la scelta di arrivare in Europa e in particolare in Italia:

“Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di Paramount+, il nostro servizio streaming, in Italia. E siamo orgogliosi di presentare al pubblico l’offerta di titoli disponibili, un’integrazione perfetta tra contenuti globali, quali Scream e il franchise Star Trek, e contenuti locali disponibili al lancio come Circeo, 14 giorni, Corpo Libero e più avanti Miss Fallaci. Un’offerta forte e strutturata composta di cinema, serie, prodotti originali di MTV, grandi titoli per bambini e famiglie che fanno capo a Nickelodeon e documentari che si rivolge a un pubblico vasto ed eterogeneo facendo leva su prestigiosi Paramount+ Original tra cui The Offer, The First Lady e Tulsa King. Il lancio di Paramount+ in Italia rafforza il nostro posizionamento nel segmento dello streaming, arricchendo e completando il nostro vasto ecosistema che vanta così due piattaforme OTT e i nostri canali lineari, pay e FTA”.

Cosa è Paramount Plus?

Paramount+ nacque il 4 marzo 2021 come rebrand di CBS All Access, un servizio di abbonamento alla TV in live streaming lanciato da CBS nel 2014 soprattutto negli Stati Uniti. Da allora, tuttavia, è diventato un valido concorrente di Netflix, Prime Video e Disney+ proponendo numerosi contenuti originali degni di nota. Paramount+, nel tempo, ha iniziato a riscuotere grande consenso di pubblico (a settembre 2022 arriverà a 45 mercati globali) è unico perché offre contenuti della rete combinata ViacomCBS, che comprende proprietà come Paramount, Nickelodeon, MTV, BET e Comedy Central. Inoltre ViacomCBS possiede anche il servizio di streaming gratuito Pluto TV e la rete Showtime e di quest’ultimo si potranno osservare in esclusiva tanti contenuti solo su Paramount+.

Costi e funzionamento

Paramount Plus, come ampiamente detto, è già disponibile in tantissimi Paesi, ma in Italia arriverà in partnership con SKY quindi sarà disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati a Sky Cinema. Pertanto il nuovo servizio di streaming sarà disponibile online sul sito ufficiale, su mobile via app iOS e Android, SKY Q e Smart TV. Grazie a Paramount+, gli utenti italiani avranno una porta di accesso privilegiata ad una libreria illimitata di contenuti premium di respiro internazionale pur con una forte connotazione locale; tra nuove grandi produzioni in anteprima e film e serie tv tra i più attesi, Paramount+ arriverà per assecondare davvero tutti i gusti, con contenuti adatti a tutta la famiglia.

Non mancheranno, quindi, produzioni realizzate da altre società (come Showtime, CBS, MTV, Comedy Central e Paramount Pictures) e contenuti premium prodotti nel nostro Paese. Tra i titoli più attesi vi saranno Tulsa King con Sylvester Stallone, la serie Paramount+ Original italiana Corpo Libero, l’esclusiva produzione italiana Circeo e due nuove serie dell’universo di Star Trek tra cui Star Trek: Strange New Worlds e Star Trek: Prodigy. “Piccoli” dati tecnici in attesa di scoprire cosa accadrà ufficialmente in Italia: attualmente nel Regno Unito lo streaming dei contenuti è limitato a una risoluzione massima Full HD (1080p) e con audio surround 5.1 Dolby, mentre negli Stati Uniti gli abbonati premium hanno accesso ad alcuni spettacoli e film in 4K HDR (Dolby Vision) e Dolby Atmos. Inoltre il download per la visione offline dei contenuti è possibile unicamente attraverso l’app Paramount+, anche se limitata a 25 titoli, è possibile creare profili separati (fino a sei), compresi quelli per bambini con blocco dell’età e vi è la possibilità di effettuare fino a tre streaming simultanei.

Per quanto riguarda i dispositivi supportati, negli altri Paesi Paramount+ è disponibile:

Dispositivi mobili e tablet (tramite app scaricata gratuitamente) Smartphone e tablet Android da (OS 5.0 (Lollipop) o versione successiva iPhone e iPad Apple (iOS 11.0 e versioni successive) Tablet Amazon Fire

e (tramite app scaricata gratuitamente) Browser web (tramite streaming) Windows: Chrome 75+, Edge, Firefox 68+, Explorer 11 e versioni successive macOS: Safari 11+, Chrome 75+, Firefox 68+ e versioni successive Chrome OS: Chrome OS 79 e versioni successive

(tramite streaming) Console di gioco e TV connesse a device di streaming Apple AirPlay (con tvOS 11.0 o superiore) Apple TV 4K con tvOS 11.0 e versioni successive. Chromebook Chromecast (Versione 1 e successiva) Roku

Set-top box Set-top box che utilizzano Android TV, tra cui NVIDIA SHIELD TV e Mi Box

Smart TV (pre-installate o tramite app scaricata gratuitamente) Android (Sharp AQUOS e Sony Bravia) LG WebOS (dal 2016 o successive con WebOS 3.0 e versioni successive) Samsung Tizen (dal 2016 o successive)



Attualmente non si conoscono i costi dell’abbonamento a Paramount Plus per l’Italia, ma ricordiamo che per tutti gli iscritti al pacchetto Sky Cinema, Paramount Plus sarà disponibile senza alcun costo aggiuntivo. Questo significa che potrete vedere i contenuti della nuova piattaforma streaming anche sull’app Sky Go. Per darvi un’idea, comunque, negli Stati Uniti il servizio di streaming costa 9,99 dollari al mese o 99,99 dollari all’anno per riprodurre i vari contenuti senza pubblicità (nei canali live di CBS Network la pubblicità è presente). Vi è anche un piano “base” al costo di 4,99 dollari al mese o 49,99 dollari all’anno che prevede la pubblicità ed elimina l’accesso alla stazione CBS locale in diretta, ma non alla NFL e alla UEFA Champions League. Vi sono anche due ulteriori piani con inclusi Showtime: il primo è base al costo di 11,99 dollari al mese e il secondo premium al costo di 14,99 dollari al mese. Non appena sapremo qualcosa in più sull’Italia, non tarderemo ad aggiornarvi.