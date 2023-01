Paramount Plus è il servizio di streaming più recentemente arrivato in Italia ed è subito divenuto celebre perché offre contenuti della rete combinata ViacomCBS, che comprende proprietà come Paramount, Nickelodeon, MTV, BET e Comedy Central. Inoltre ViacomCBS possiede anche il servizio di streaming gratuito Pluto TV e la rete Showtime e di quest’ultimo si potranno osservare in esclusiva tanti contenuti solo su Paramount+. Con questa guida costantemente aggiornata mese dopo mese, abbiamo deciso comunque di aiutarvi nella ricerca del prodotto migliore che fa per voi. Le serie che vi proponiamo toccano tutti i generi, dal dramma adolescenziale alla comedy. Ecco a voi la nostra lista delle migliori serie TV su Paramount Plus al 2023.

Paramount Plus: le migliori serie TV del 2023

Paramount Plus: le migliori serie TV di Gennaio 2023

Behind the Music – 4 gennaio

Il documentario musicale che in ogni episodio cerca di fare un ritratto intimo degli artisti più famosi, tramite interviste e materiale di repertorio.

George & Tammy – 19 gennaio

La serie che offre uno spaccato sulla storia d’amore tra i due famosi musicisti di musica country George Jones e Tammy Wynette, interpretati da Jessica Chastain e Micheal Shannon.

That Dirty Black Bag stagione 1 – 25 gennaio

La prima stagione della serie Paramount+ Original in otto episodi con Douglas Booth, Dominic Cooper, Niv Sultan e Guido Caprino. Arthur McCoy è un incorruttibile sceriffo che cerca di superare il suo travagliato passato per portare la legge e l’ordine in città. Red Bill è invece un famigerato cacciatore di taglie solitario, noto per aver decapitato le sue vittime e aver infilato le loro teste in una sacca nera. Quando i percorsi di questi due uomini si scontrano, entrambi scoprono che nel selvaggio West non ci sono eroi, nessuno è invincibile e i predatori potrebbero diventare la preda. La serie ha una forte impronta italiana: è creata da Mauro Aragoni, Silvia Ebreul e Marcello Izzo ed è scritta dagli stessi insieme a Fabio Paladini.

