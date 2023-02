La figura paterna di Pedro Pascal è una parte fondamentale del racconto di The Last of Us, la nuova serie targata HBO di cui potete trovare qui la nostra recensione. Se invece volete recuperare il videogioco per PS5, potete acquistarlo qui. Negli anni, Pedro Pascal ha dimostrato di poter interpretare diverse tipologie di personaggi, dal misterioso Mandaloriano di The Mandalorian all’affascinante Oberyn Martell del Trono di Spade. Eppure, sembra essere particolarmente nella sue corde l’interpretazione di personaggi che, pur non essendo realmente genitori, si ritrovano all’improvviso a dover rivestire questo difficile ruolo. Il che sembra quasi ironico, tenendo presente che Pedro Pascal non ha figli. E la sua vita privata rivela altri punti di contatto con i suoi Mando e Joel.

Pedro Pascal, il papà nerd: da The Mandalorian a The Last of Us

I primi anni di vita di Pedro Pascal sono piuttosto turbolenti e caratterizzati da esodi forzati, proprio come accade a Joel, anche se, naturalmente, per ragioni diverse. Pedro Pascal nasce in Cile, ma la sua famiglia, per sfuggire al regime dittatoriale di Augusto Pinochet, trovò rifugio prima in Danimarca e poi negli Stati Uniti, dove trascorre i suoi anni giovanili in California e, in seguito, a New York, dove studia recitazione.

Possiamo quindi trovare dei punti di contatto fra la natura nomade dei Mandaloriani e gli spostamenti del giovane Pedro Pascal, una caratteristica, questa, comune anche a Joel, un uomo comune che si ritrova all’improvviso catapultato in un mondo post apocalittico ostile in cui non esiste un vero posto da chiamare “casa”; inoltre, Joel sarà costretto a intraprendere un lungo viaggio per accompagnare la giovane Ellie a destinazione.

Chi conosce personalmente Pedro Pascal di The Last of Us lo descrive come una persona empatica e dai modi gentili. I tratti del suo viso e la sua fisicità, poi, sono diversi da altre figure paterne che vengono rappresentate spesso come fisicamente perfette, ma forse è proprio questo suo aspetto così “vissuto” che gli conferisce quel particolare senso di protezione che riesce a trasmettere quando interpreta delle figure paterne.

Un’altra caratteristica delle sue interpretazioni di questi particolari ruoli è il complesso insieme di emozioni che li caratterizza: ad esempio, sia in The Mandalorian che in The Last of Us i personaggi interpretati da Pascal vivono situazioni e sentimenti conflittuali, che le sue doti attoriali riescono a comunicare anche quando non possiamo vederlo in viso. Le sue non sono, quindi, figure eroiche standardizzate, ma interpretazioni originali e sfaccettate che mirano a rappresentare tutta la vasta gamma di sentimenti che provano i suoi personaggi.

Proprio perché vediamo così raramente il volto di Mando, le incredibili doti attoriali di Pedro Pascal rendono questi momenti ancora più memorabili: quando mostra il suo volto a IG-11, nella prima stagione, l’attesa di quel momento, la sua esitazione iniziale e la sua grande espressività rendono la scena intensa, toccante. Nel settimo episodio della seconda stagione, poi, possiamo vedere sul suo volto la tensione, l’apprensione e la preoccupazione sincera per le sorti di Grogu, mentre la scena che chiude la seconda stagione ci mostra un Mando commosso: da una parte sa che il piccolo gli mancherà molto, ma dall’altra sa che la scelta migliore per lui è affidarlo alle cure di Luke Skywalker, in modo da ultimare il suo addestramento e diventare, infine, un maestro Jedi.

Certamente, il fatto che in The Last of Us possiamo apprezzare anche le espressioni facciali di Pedro Pascal (che indossa quasi sempre un casco in The Mandalorian) ha contribuito moltissimo alla sua receste ascesa alla ribalta come figura paterna. Una situazione, questa, che l’attore affronta con una certa ironia: nel video qui in basso, Pedro Pascal afferma di riuscire a interpretare in modo così convincente dei papà, pur non avendo figli, perché

essere papà è uno stato mentale.

Fondamentali per lo sviluppo del “senso paterno” nei suoi personaggi sono coloro che rivestono il ruolo di suoi “figli adottivi”: sia Grogu che Ellie riescono ad aprire una breccia nei cuori, rispettivamente, di Mando e Joel, essendo due individui così piccoli e indifesi da far scattare il desiderio di proteggerli.

Mando e Joel, però, intraprendono il loro percorso verso la paternità in modi diversi, proprio in base alle loro esperienze personali pregresse. i Mandaloriani, per ragioni legate alla loro cultura e al loro credo, sono portati ad accogliere i piccoli trovatelli, il che è alla base della scelta iniziale di Mando di proteggere Grogu, al quale finirà comunque per affezionarsi.

Per quanto riguarda Joel, il sentimento paterno fa già parte di lui, anche se è un sentimento che ha dimenticato ormai da molto, troppo tempo… Joel ha visto sua figlia Sarah morire davanti ai suoi occhi nei momenti iniziali del contagio da cordyceps, emntre stavano cercando una via di fuga. Quando vede Ellie, inizialmente sembra freddo con lei, ma solo perché teme di provare di nuovo ciò che provava per la sua Sarah. Perché non riuscirebbe a sopportare di perdere di nuovo una figlia.

Ma Pedro Pascal ha interpretato anche altre due figure paterne: il già citato Oberyn Martell e l’agente Whyskey in Kingsman 2. Le otto figlie bastarde di Oberyn Martell, le Serpi delle Sabbie, possono ritenersi fortunate, per non essere delle figlie legittime: il padre naturale si è preso cura di loro e son ben volute nel loro Paese natale, Dorne. Tuttavia, Oberyn non ha con loro un atteggiamento protettivo, anche perché le Serpi delle Sabbie sono state ben addestrate al combattimento. Inoltre, non è un padre single, anzi: è sposato e ha avuto diverse amanti, dalle cui relazioni sono nate le sue figlie bastarde.

Ancora diversa è la storia di Jack Daniels, alias l’agente Whiskey di Kingsman 2, un uomo a cui la possibilità di essere padre è stata brutalmente strappata via. Jack e la sua compagna stavano per avere un bambino, ma mentre la donna stava facendo compere due tossicodipendenti fecero irruzione nel negozio per effettuare una rapina; nel conseguente scontro a fuoco, persero la vita sia la donna che il bambino nel suo grembo. Questo evento ha segnato per sempre Jack Daniels e lo ha portato a scegliere di fare qualunque cosa, pur di contrastare il traffico di stupefacenti. Un uomo dal passato drammatico, come Joel, che però non è riuscito a sublimare la perdita di suo figlio che, anzi, ha influenzato profondamente le sue scelte e la sua personalità, per tutta la vita.

I papà interpretati da Pedro Pascal sono uomini che sembrano duri, inamovibili, forti e sicuri di sé che, però, riscoprono le loro emozioni più genuinamente umane aprendo poco a poco il loro cuore all’affetto sincero per qualcuno da proteggere. A ogni costo.